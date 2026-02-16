Connect with us

Săptămâna Albă 2026: Ce alimente sunt permise înainte de intrarea în Postul Paștelui

Săptămâna Albă, cunoscută în tradiția ortodoxă drept săptămâna dinaintea Postului Mare, marchează în 2026 perioada de pregătire spirituală și alimentară pentru cel mai aspru post din an.

Postul Paștelui 2026 începe luni, 23 februarie 2026, astfel că Săptămâna Albă se desfășoară în intervalul 16 – 22 februarie.

Această perioadă are un rol de tranziție între alimentația obișnuită și restricțiile severe din Postul Mare, credincioșii fiind îndemnați să renunțe treptat la anumite produse și să își concentreze atenția asupra pregătirii sufletești.

Săptămâna Albă 2026: Ce alimente sunt permise

În Săptămâna Albă nu se mai consumă carne, însă sunt permise:

  • laptele și produsele lactate (brânză, iaurt, smântână, unt);
  • ouăle;
  • peștele NU este permis în această săptămână;
  • produse pe bază de lapte și ouă;
  • mierea și preparatele tradiționale fără carne.

Din acest motiv, perioada este cunoscută popular și drept „Săptămâna brânzei”.

De ce este importantă această etapă

Tradiția Bisericii Ortodoxe prevede această etapă intermediară pentru a facilita adaptarea organismului la regimul alimentar din Postul Mare, care presupune abstinență totală de la carne, lactate și ouă, cu dezlegări limitate la pește în anumite zile.

Pe lângă dimensiunea alimentară, Săptămâna Albă are și o semnificație spirituală aparte.

Duminica dinaintea începerii Postului Mare este numită Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, amintind credincioșilor de necesitatea pocăinței și a iertării.

În această perioadă, sunt încurajate împăcarea cu cei din jur, participarea la slujbe și pregătirea pentru perioada de post și rugăciune.

Recomandări înainte de intrarea în Post:

Nutriționiștii recomandă ca trecerea la alimentația de post să se facă treptat, prin:

  • reducerea porțiilor;
  • introducerea mai multor legume și fructe;
  • hidratare corespunzătoare;
  • evitarea exceselor alimentare înainte de debutul postului.

Postul Paștelui 2026 se încheie în 12 aprilie, când creștinii ortodocși sărbătoresc Învierea Domnului.

Până atunci, Săptămâna Albă rămâne un moment de echilibru între tradiție, disciplină și pregătire sufletească.

