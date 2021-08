Mandat de arestare pentru un bărbat din Alba, cercetat pentru tentativă de omor. Momentan inculpatul este dispărut

Sorin Toma, un profesor de informatică din Alba Iulia a luat joi startul la Ultra Marathon de Mont Blanc, una dintre cele mai importante curse de anduranță pentru alergătorii montani. Competiția reunește anual alergători din întreaga lume, la una dintre cele 7 probe de concurs.

După un an de pauză cauzat de pandemie, concursul s-a întors în calendarul competițional, având loc în perioada 23 – 29 august 2021. Startul s-a dat din localitatea Chamonix, Franța. Sportivii au parte de o zi ideală pentru alergat, cu aproximativ 20 de grade Celsius și soare.

În anul 2021, Alba Iulia este reprezentată pentru prima oară la acest concurs. Alergătorul este Sorin Toma, care va participa la proba OCC (56 de kilometri și 3500+ m diferență de nivel), categoria +55 ani. Pe lângă forța fizică și mentală de care Sorin dă dovadă la startul acestei curse, participarea lui este cu atât mai impresionantă cu cât vine după un an în care sportivul albaiulian s-a confruntat cu grave probleme de sănătate.

Vezi cursa sportivului albaiulian LIVE – AICI.

Înscrierea la concurs este una forte selectivă, și se face pe baza palmaresului sportivului.

Pentru Sorin, acesta este unul impresionant, dintre concursurile la care a participat numărându-se: Grossglockner Ultra-Trailu00ae – Kalser Tauern Trail 2019 (48km) – 360° (09:52:32), Transylvania One Hundred – 30k 2019 (35km) – 181° (07:36:28), Apuseni Ultra Race – 100k 2018 (100km) – 16° (21:13:00), Transylvania One Hundred – 80k 2018 (86km) – 50° (24:06:22), Transylvania One Hundred – 50k 2017 (51km) – 233° (13:23:11).

Sorin este profesor de informatică la un liceu din Alba Iulia și membru al Asociației Bicheru Cycling. El a reprezentat orașul la multiple concursuri de alergare montană și MTB, fiind unul dintre principalii promotori ai sportului local.

Puțini știu că Sorin este cel care a amenajat, voluntar, o parte dintre potecile de mountainbike de pe dealul Mamut, ocupându-se constant de întreținerea lor.

„Susținători la start îi sunt soția sa, Ioana, și colegul de club, Constantin Bulgaru „Buba”, la rândul lui sportiv și participant la cursele „Spartan Race”. Noi, toți ceilalți membrii din Bicheru Cycling, îl încurajăm de la distanță, îi urăm mult succes și suntem mândri să îl avem ca prieten și coechipier!”, au transmis reprezentanții asociației Bicheru Cycling.

sursa, foto: Bicheru Cycling, Facebook (Sorin Toma)