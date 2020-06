Marcel Vela: Înfiinţarea Poliţiei animalelor este „o certitudine”. Ar urma să funcționeze în cadrul structurii de Ordine Publică

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a fost întrebat, vineri seara, ce măsuri se iau pentru a stopa acţiuni asemănătoare cu cele promovate de vlogger-ul Colo, de instigare la violenţă. Vela a afirmat că este nevoie de legi „un pic mai aspre” astfel încât cei care incită la violenţă, la crimă, la viol sau la consum de droguri, să fie sancţionaţi ca atare, dar că şi acum există metode penale pentru această categorie de persoane care se exprimă liber în spaţiul online, care este un spaţiu public.

„Aşa cum ştiţi, am luat atitudine pentru tot ce se propagă în spaţiul online şi aici mă refer la instigarea la violenţă, la anumite acţiuni infracţionale. Am asigurat protecţie celor care s-au implicat în această luptă în sensul că Ministerul Afacerilor Interne, prin Poliţie, a deschis dosare penale, asigură protecţia celor care au fost ameninţaţi.

Cred că, într-adevăr, ar fi nevoie de legi un pic mai aspre şi măsuri coercitive astfel încât cei care fac, care sunt preocupaţi la asemenea fapte, care incită la violenţă, la crimă, la viol, la consum de droguri, să fie sancţionaţi ca atare.

Spaţiul online este un spaţiu public şi este echivalent cu cei care pe stradă ar instiga sau ar face aceste lucruri şi nu spun că este un spaţiu public doar ca metaforă sau joc de cuvinte, chiar este declarat în mod oficial că spaţiul online e spaţiu public.

Deci cei care fac şi îi avertizez pe cei care fac aceste lucruri, că nu sunt singuri în faţa unui calculator şi pot să îşi producă acolo tot felul de idei ilegale sau imorale. Când scriu pe calculator un mesaj sau intru într-un grup sau fac anumite lucruri reprobabile, ei sunt în spaţiul public exact cum ar fi pe stradă, într-un parc sau într-un loc public, aşa că răspunderile penale şi civile sunt foarte aspre, chiar dacă ei cred că le fac într-un mod anonim, discret şi nu ştie nimeni”, a mai precizat Marcel Vela.

Ministrul de Interne a transmis că există metode pentru a-i depista pe cei care instigă la violenţă sau la infracţiuni.

„În acelaşi timp, vreau să îi asigur că există toate metodele tehnice şi informatice pentru a se depista ID-ul, amprenta şi în urma unei percheziţii electronice să se afle cine a ameninţat, cine a instigat, cine a făcut tot felul de lucruri urâte şi rele, astfel încât să fie aduşi în faţa justiţiei. Aşadar, nu este de joacă cu asemenea gesturi, există şi acum metode penale şi pentru a fi descoperiţi cei care se folosesc de libertatea de exprimare pentru a-şi obşine fie urmăritori, fie publicitate sau nu în ultimul rând pentru cei care chiar fac parte din reţele de trafic de persoane sau de droguri, motive pentru care MAI şi Poliţia şi tot ce ţine de Agenţia Antidrog şi cei care se ocupă în mod esenţial de acest domeniu, vom fi foarte vigilenţi şi vreau să vă spun într-un mod foarte serios, chiar foarte aspri”, a mai subliniat Marcel Vela.

Ministrul de Interne a mai fost întrebat, de către o persoană care-i urmăreşte pagina de Facebook, ce părere are despre campaniile de informare în şcoli pe teme cum ar fi violenţa împotriva oamenilor şi animalelor.

„Este o idee foarte bună. Am discutat deja cu doamna ministru Anisie de la Învăţământ pentru ca în viitor, printr-un Ordin comun, semnat de ministrul Afacerilor Interne şi de ministrul Învăţământului să introducem în orele de dirigenţie aceste elemente, de informare pentru copii (…) La liceu, la cursul de educaţie juridică, să fie abordate şi subiecte care ţin de infracţionalitate, de violenţa împotriva oamenilor, animalelor, de tot ceea ce ţine de traficul de droguri sau de violenţa în mediul online. Aşadar, subiectul era deja demarat printr-o discuţie pe care am avut-o cu doamna ministru, dar ideea de a merge şi poliţiştii măcar o dată pe an în fiecare clasă, am notat-o şi o să o implementăm cu mare drag”, a explicat Marcel Vela.