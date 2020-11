MARȚI începe repartiția candidaților admiși la concursul de intrare în Rezidențiat 2020. PRECIZĂRI ale ministerului

Ministerul Sănătății demarează marți, 24 noiembrie 2020 procesul de repartiție a candidaților admiși la concursul de intrare în Rezidențiat, sesiunea din 15 noiembrie 2020.

Timp de patru zile, până în data de 27 noiembrie 2020, toți candidații care au obținut minim 60% din punctajul maxim realizat pe fiecare domeniu, pe țară vor alege locurile/posturile în specialitate, precum şi centrele de pregătire.

Ca în fiecare an, repartiția se face prin teleconferință.

Având în vedere numărul de candidați care au obținut punctajul de promovare, anul acesta Ministerul Sănătății a decis majorarea cifrei de școlarizare de la 7 061 la 9.116 pentru a da posibilitatea de a alege un loc sau un post în specialitate tuturor acestor candidați. Un număr 565 sunt locuri suplimentare sunt la domeniul medicină pentru specialitățile: anestezie și terapie intensivă, boli infecțioase, epidemiologie, igienă, medicină de familie, medicină de laborator, medicină de urgență, medicină internă, pneumologie și radiologie-imagistică medicală.

“În această sesiune am avut un record de candidați, aproximativ 12.000 și o situație epidemiologică specială în care am fost nevoiți să organizăm concursul. Am luat măsuri pentru protejarea candidaților și personalului implicat în organizare, fiind asigurate condițiile de siguranță necesare desfășurării concursului. Am aprobat suplimentarea locurilor pentru specialități deficitare ca de exemplu terapie intensivă, boli infecțioase sau epidemiologie”, a declarat ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

Infomații suplimentare pot fi accesate pe pagina oficială de rezidențiat rezidentiat.ms.ro.