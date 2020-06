Mașini de lux confiscate, scoase la licitație. Cu câți bani se poate cumpăra un Audi Q7 sau un Porsche Panamera

Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a lansat platforma online pentru derularea licitaţiilor publice prin mijloace electronice, a anunţat, luni, Ministerul Justiţiei (MJ).

Printre bunurile scoase deja licitație se află și mașini de lux, dar și material de construcție, fier vechi sau haine.

Un Porsche Panamera alb (an 2012), de exemplu, are preț de pornire a licitației de 89,567.00 lei (circa 18.700 euro), iar un Audi Q7 roșu (an 2008), cu 21.439 lei (circa 4.500 euro). Alt Audi Q7, negru, S-line (fabricat 2007) are preț de pornire de 26.680 lei.

„Acest instrument inovativ a fost dezvoltat pentru a facilita accesul potenţialilor cumpărători la proceduri cu respectarea tuturor standardelor de distanţare socială şi pentru reducerea la minimum a costurilor determinate de participarea la licitaţiile clasice”, se precizează într-un comunicat al MJ.

Prin acest demers, ANABI se alătură agenţiilor de profil din Franţa, Olanda, Marea Britanie, Belgia şi SUA, care implementează cu succes această bună practică.

„Prin digitalizarea procedurilor de lucru aferente organizării acestor licitaţii se asigură transparenţa şi accesul facil la informaţii privind activitatea ANABI, fiind consolidate totodată mecanismele interne de management eficient al resurselor publice”, potrivit MJ.

În prezent, ANABI are în administrare/evidență bunuri indisponibilizate în procese penale în valoare cumulată de aproximativ 203.348.420 euro (cont unic, conturi în unități financiar-bancare și bunuri mobile aflate în administrare sau în procedură de valorificare).

A.N.A.B.I. este o instituție publică de interes național cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiției și își desfășoară activitatea cu respectarea următoarelor principii: legalitatea, confidențialitatea, integritatea, autonomia operațională, celeritatea, eficiența și respectarea drepturilor și intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor și ale terților (art. 5 din Legea nr. pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative).

surse: just.ro, anabi.just.ro

