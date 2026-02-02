Connect with us

Economie

Măsurile din pachetul de relansare economică și pachetul de solidaritate. PSD vrea ca Guvernul să îl aprobe în regim de urgență

Publicat

acum 10 secunde

Partidul Social Democrat a decis, duminică, în ședința Consiliul Politic Național, să susțină adoptarea, în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, cu măsuri pentru protejarea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile.

PSD a transmis într-un comunicat că adoptarea imediată a celor două pachete „este absolut obligatorie, nu negociabilă”.

„Prioritatea absolută a acestui moment este costul vieții și nivelul de trai al românilor. Adoptarea pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, cu măsuri pentru pensionari, familii cu venituri mici și pentru celelalte categorii vulnerabile, nu poate fi blocată de discuții sterile despre funcții sau scenarii politice care generează instabilitate.

Îi avertizez pe toți cei responsabili că limita de suportabilitate a fost deja depășită, iar România nu își mai permite tot felul de experimente financiare care lovesc direct în populație și companii”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Potrivit PSD, pachetul de relansare economică vizează menținerea locurilor de muncă și sprijinirea firmelor românești, iar pachetul de solidaritate urmărește „protecție minimă” pentru persoanele afectate de austeritate: pensionarii cu pensii mici, copiii cu dizabilități, mamele cu copii, veteranii sau persoanele cu handicap.

Social-democrații precizează că este vorba de un set de măsuri cu un impact bugetar total de 3,39 miliarde de lei, care ar viza peste 5 milioane de beneficiari.

Sprijin financiar pentru pensionari în două tranșe egale

Pentru pensionari, partidul propune acordarea unui sprijin financiar în două tranșe egale (aprilie și decembrie) pentru 2,8 milioane de persoane, astfel:

  • - 1.000 de lei pentru 1,24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei;
  • - 800 de lei pentru 497.000 de pensionari cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei;
  • - 600 de lei pentru 612.000 de pensionari cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei.

În comunicat se mai arată că ar trebui introdusă o schemă de ajutor pentru persoanele vulnerabile după liberalizarea prețurilor la gaze, „pe modelul celei din energie”.

Cresterea cuantumului ajutoarelor pentru copiii din familii vulnerabile

Pentru copiii din familii vulnerabile, PSD propune creșterea cuantumului ajutoarelor, mai ales pentru familiile cu doi sau mai mulți copii sub pragul de venit:

  • pentru copiii de grădiniță, de la 133 lei la 198 lei/copil, impact suplimentar 70 milioane de lei;
  • pentru copiii cu handicap, majorarea indemnizațiilor, impact estimat 100 milioane lei;

Totodată, PSD susține că nu va accepta reduceri din bugetul Educației, argumentând că reducerile de costuri operate în 2025 „au provocat deja probleme majore” în sistemul de învățământ.

Eliminarea CASS pentru indemnizația de creștere a copilului și venitul de incluziune

În ceea ce privește eliminarea CASS, PSD propune ca indemnizația pentru creșterea copilului să fie scutită, pentru aproximativ 147.500 persoane, cu un impact bugetar de peste 518 milioane de lei pentru nouă luni.

De asemenea, CASS ar fi eliminată pentru beneficiarii venitului minim de incluziune: 236.000 pentru ajutorul de incluziune și 125.000 pentru familiile cu copii, totalizând peste 670 milioane de lei și aproximativ 508.500 beneficiari.

PSD afirmă că aprobarea pachetelor trebuie făcută „cu celeritate” înainte de adoptarea bugetului consolidat pentru 2026.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 10 secunde

Măsurile din pachetul de relansare economică și pachetul de solidaritate. PSD vrea ca Guvernul să îl aprobe în regim de urgență
horoscop 2024
Evenimentacum 36 de minute

Horoscop săptămâna 2 - 8 februarie 2026. Astrele ne somează să nu mai amânăm deciziile importante
Evenimentacum 50 de minute

FOTO: INCENDIU pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, în zona Săliște. Un camion a ars ca o torță. Trafic îngreunat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Locuitorii unei străzi din Alba Iulia spun că vor amâna plata impozitelor. Drum plin de noroi și fără canalizare
Administrațieacum 5 zile

Restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Atenționări pentru șoferi
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 10 secunde

Măsurile din pachetul de relansare economică și pachetul de solidaritate. PSD vrea ca Guvernul să îl aprobe în regim de urgență
Economieacum O oră

Analiză: Facturi la gaze mai mari cu 30% pentru luna ianuarie. Creșterea resimțită mai ales la locuințele neizolate termic
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

E OFICIAL: Guvernul a aprobat menținerea reducerii cu 50% a impozitelor și taxelor locale pentru localitățile din Munții Apuseni
Evenimentacum 6 zile

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum 4 zile

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Blajacum 5 zile

Meci în Liga Campionilor, la Blaj. Volei Alba Blaj întâlnește miercuri campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop 2024
Evenimentacum 36 de minute

Horoscop săptămâna 2 - 8 februarie 2026. Astrele ne somează să nu mai amânăm deciziile importante
Evenimentacum 16 ore

Premieră cinematografică la Sebeș: Va rula filmul ”Dobrogea” regizat de Mircea Bezergheanu. Ce spune videograful Eduard Schneider
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 22 de ore

Avertizare pentru dispozitivele Android, de la Bitdefender: Pericol, din cauza unui nou virus care fură date bancare
Evenimentacum 2 zile

Raed Arafat cere Parlamentului să inițieze un proiect de lege prin care să se interzică accesul minorilor la rețelele sociale
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 zile

Ministrul Sănătății: spitalele ce nu vor intra în categoria ”strategice” nu vor fi afectate la modul de finanțare
Evenimentacum 3 zile

Modificări referitoare la telemedicină, adoptate de Guvern. Executivul stabilește condițiile pentru consultații la distanță
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Rectorul Universității din Alba Iulia, în cărți pentru funcția de ministru al Educației. Ce spune Breaz și conducerea PNL Alba
Educațieacum 3 zile

Simulare Evaluare Națională 2026: testările scrise vor fi organizate în luna martie. Reguli și modele de subiecte
Mai mult din Educatie