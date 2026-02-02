Măsurile din pachetul de relansare economică și pachetul de solidaritate. PSD vrea ca Guvernul să îl aprobe în regim de urgență

Partidul Social Democrat a decis, duminică, în ședința Consiliul Politic Național, să susțină adoptarea, în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, cu măsuri pentru protejarea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile.

PSD a transmis într-un comunicat că adoptarea imediată a celor două pachete „este absolut obligatorie, nu negociabilă”.

„Prioritatea absolută a acestui moment este costul vieții și nivelul de trai al românilor. Adoptarea pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, cu măsuri pentru pensionari, familii cu venituri mici și pentru celelalte categorii vulnerabile, nu poate fi blocată de discuții sterile despre funcții sau scenarii politice care generează instabilitate.

Îi avertizez pe toți cei responsabili că limita de suportabilitate a fost deja depășită, iar România nu își mai permite tot felul de experimente financiare care lovesc direct în populație și companii”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Potrivit PSD, pachetul de relansare economică vizează menținerea locurilor de muncă și sprijinirea firmelor românești, iar pachetul de solidaritate urmărește „protecție minimă” pentru persoanele afectate de austeritate: pensionarii cu pensii mici, copiii cu dizabilități, mamele cu copii, veteranii sau persoanele cu handicap.

Social-democrații precizează că este vorba de un set de măsuri cu un impact bugetar total de 3,39 miliarde de lei, care ar viza peste 5 milioane de beneficiari.

Sprijin financiar pentru pensionari în două tranșe egale

Pentru pensionari, partidul propune acordarea unui sprijin financiar în două tranșe egale (aprilie și decembrie) pentru 2,8 milioane de persoane, astfel:

- 1.000 de lei pentru 1,24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei;

- 800 de lei pentru 497.000 de pensionari cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei;

- 600 de lei pentru 612.000 de pensionari cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei.

În comunicat se mai arată că ar trebui introdusă o schemă de ajutor pentru persoanele vulnerabile după liberalizarea prețurilor la gaze, „pe modelul celei din energie”.

Cresterea cuantumului ajutoarelor pentru copiii din familii vulnerabile

Pentru copiii din familii vulnerabile, PSD propune creșterea cuantumului ajutoarelor, mai ales pentru familiile cu doi sau mai mulți copii sub pragul de venit:

pentru copiii de grădiniță, de la 133 lei la 198 lei/copil, impact suplimentar 70 milioane de lei;

pentru copiii cu handicap, majorarea indemnizațiilor, impact estimat 100 milioane lei;

Totodată, PSD susține că nu va accepta reduceri din bugetul Educației, argumentând că reducerile de costuri operate în 2025 „au provocat deja probleme majore” în sistemul de învățământ.

Eliminarea CASS pentru indemnizația de creștere a copilului și venitul de incluziune

În ceea ce privește eliminarea CASS, PSD propune ca indemnizația pentru creșterea copilului să fie scutită, pentru aproximativ 147.500 persoane, cu un impact bugetar de peste 518 milioane de lei pentru nouă luni.

De asemenea, CASS ar fi eliminată pentru beneficiarii venitului minim de incluziune: 236.000 pentru ajutorul de incluziune și 125.000 pentru familiile cu copii, totalizând peste 670 milioane de lei și aproximativ 508.500 beneficiari.

PSD afirmă că aprobarea pachetelor trebuie făcută „cu celeritate” înainte de adoptarea bugetului consolidat pentru 2026.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News