Statul nu mai poate bloca avizele de urbanism și construcții. Noua lege prevede sancțiuni și amenzi de zeci de mi de lei

Ordonanța care modifică reglementările din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, cu scopul de a reduce blocajele administrative în procesul de autorizare a fost publicată în Monitorul Oficial. Noile măsuri vizează atât lucrările de construcții, cât și lucrările de utilități publice și serviciile comunitare.

Documentul poate fi consultat AICI

Ordonanța urmărește eliminarea practicilor prin care documentațiile erau întârziate sau blocate prin refuzul primirii dosarelor, limitarea numărului de cereri sau solicitarea repetată de taxe și avize.

Ce avize sunt vizate de ordonanță

Actul normativ se aplică tuturor avizelor și acordurilor necesare pentru:

documentații de urbanism (PUG, PUZ, PUD);

emiterea autorizațiilor de construire sau desființare;

lucrări publice și private, inclusiv cele de utilități publice.

Sunt vizate atât autoritățile publice locale și centrale, cât și operatorii de utilități și alte entități cu atribuții de avizare.

Dispar limitele artificiale la depunerea dosarelor

Una dintre principalele modificări vizează interzicerea limitării numărului de documentații care pot fi depuse.

Instituțiile nu vor mai putea:

primi doar un anumit număr de dosare pe zi, săptămână sau lună;

refuza înregistrarea documentațiilor fără un motiv legal;

bloca accesul la platformele digitale de depunere.

Documentațiile vor trebui primite și înregistrate indiferent dacă sunt depuse la registratură, prin poștă, electronic sau prin platforme online.

Lipsa de personal nu va mai putea fi invocată

Ordonanța prevede explicit că lipsa resurselor umane nu poate justifica refuzul primirii sau înregistrării documentațiilor. Refuzul este permis doar în situații strict tehnice, precum:

lipsa cererii de înaintare;

documentația incompletă;

fișiere ilizibile sau deteriorate;

nerespectarea formatului legal.

Amenzi de până la 30.000 de lei pentru blocaje

Pentru limitarea sau refuzul nejustificat al documentațiilor, ordonanța introduce sancțiuni contravenționale cuprinse între 5.000 și 30.000 de lei. Amenzile vor fi aplicate instituțiilor sau entităților emitente de avize, inclusiv autorităților publice și operatorilor de utilități, iar controlul va reveni Inspectoratului de Stat în Construcții.

Termene clare și comunicare electronică

Noile reglementări stabilesc termene mai clare pentru procedurile de avizare. Beneficiarii vor avea la dispoziție 60 de zile pentru a răspunde solicitărilor de completare, iar instituțiile vor fi obligate să comunice avizele, solicitările sau deciziile de respingere în ziua emiterii, prin mijloace electronice.

Fără „avize mascate” și fără taxe repetate

Ordonanța elimină practica folosirii unor documente cu alte denumiri pentru a ocoli regimul avizelor. Indiferent de nume, orice document care condiționează autorizarea va fi tratat ca aviz sau acord.

În același timp, pentru documentațiile inițiate de privați nu vor mai putea fi percepute taxe repetate la reavizare, iar pentru cele inițiate de autorități publice avizarea va fi gratuită.

Când vor intra în vigoare noile reguli

Ordonanța aprobată de Guvern produce efecte din momentul publicarii în Monitorul Oficial, moment de la care se aplică termenele procedurale și, ulterior, aplicarea sancțiunilor.

