Connect with us

Economie

Statul nu mai poate bloca avizele de urbanism și construcții. Noua lege prevede sancțiuni și amenzi de zeci de mi de lei

Publicat

acum O oră

Ordonanța care modifică reglementările din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, cu scopul de a reduce blocajele administrative în procesul de autorizare a fost publicată în Monitorul Oficial. Noile măsuri vizează atât lucrările de construcții, cât și lucrările de utilități publice și serviciile comunitare.

Documentul poate fi consultat AICI 

Ordonanța urmărește eliminarea practicilor prin care documentațiile erau întârziate sau blocate prin refuzul primirii dosarelor, limitarea numărului de cereri sau solicitarea repetată de taxe și avize.

Ce avize sunt vizate de ordonanță

Actul normativ se aplică tuturor avizelor și acordurilor necesare pentru:

  • documentații de urbanism (PUG, PUZ, PUD);
  • emiterea autorizațiilor de construire sau desființare;
  • lucrări publice și private, inclusiv cele de utilități publice.

Sunt vizate atât autoritățile publice locale și centrale, cât și operatorii de utilități și alte entități cu atribuții de avizare.

Dispar limitele artificiale la depunerea dosarelor

Una dintre principalele modificări vizează interzicerea limitării numărului de documentații care pot fi depuse.

Instituțiile nu vor mai putea:

  • primi doar un anumit număr de dosare pe zi, săptămână sau lună;
  • refuza înregistrarea documentațiilor fără un motiv legal;
  • bloca accesul la platformele digitale de depunere.

Documentațiile vor trebui primite și înregistrate indiferent dacă sunt depuse la registratură, prin poștă, electronic sau prin platforme online.

Lipsa de personal nu va mai putea fi invocată

Ordonanța prevede explicit că lipsa resurselor umane nu poate justifica refuzul primirii sau înregistrării documentațiilor. Refuzul este permis doar în situații strict tehnice, precum:

  • lipsa cererii de înaintare;
  • documentația incompletă;
  • fișiere ilizibile sau deteriorate;
  • nerespectarea formatului legal.

Amenzi de până la 30.000 de lei pentru blocaje

Pentru limitarea sau refuzul nejustificat al documentațiilor, ordonanța introduce sancțiuni contravenționale cuprinse între 5.000 și 30.000 de lei. Amenzile vor fi aplicate instituțiilor sau entităților emitente de avize, inclusiv autorităților publice și operatorilor de utilități, iar controlul va reveni Inspectoratului de Stat în Construcții.

Termene clare și comunicare electronică

Noile reglementări stabilesc termene mai clare pentru procedurile de avizare. Beneficiarii vor avea la dispoziție 60 de zile pentru a răspunde solicitărilor de completare, iar instituțiile vor fi obligate să comunice avizele, solicitările sau deciziile de respingere în ziua emiterii, prin mijloace electronice.

Fără „avize mascate” și fără taxe repetate

Ordonanța elimină practica folosirii unor documente cu alte denumiri pentru a ocoli regimul avizelor. Indiferent de nume, orice document care condiționează autorizarea va fi tratat ca aviz sau acord.

În același timp, pentru documentațiile inițiate de privați nu vor mai putea fi percepute taxe repetate la reavizare, iar pentru cele inițiate de autorități publice avizarea va fi gratuită.

Când vor intra în vigoare noile reguli

Ordonanța aprobată de Guvern produce efecte din momentul publicarii în Monitorul Oficial, moment de la care se aplică termenele procedurale și, ulterior, aplicarea sancțiunilor.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Anunț important pentru clienții Hidroelectrica
Evenimentacum 31 de minute

Hidroelectrica menține prețul mic al energiei electrice, în lunile februarie și martie. Care este tariful pentru populație
Economieacum O oră

Statul nu mai poate bloca avizele de urbanism și construcții. Noua lege prevede sancțiuni și amenzi de zeci de mi de lei
Evenimentacum 2 ore

Ministrul Sănătăţii anunţă schimbarea codurilor de boală. Măsuri după decizia privind neplata primei zile de concediu medical
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Locuitorii unei străzi din Alba Iulia spun că vor amâna plata impozitelor. Drum plin de noroi și fără canalizare
Administrațieacum 5 zile

Restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Atenționări pentru șoferi
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Statul nu mai poate bloca avizele de urbanism și construcții. Noua lege prevede sancțiuni și amenzi de zeci de mi de lei
Economieacum 2 ore

Măsurile din pachetul de relansare economică și pachetul de solidaritate. PSD vrea ca Guvernul să îl aprobe în regim de urgență
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

E OFICIAL: Guvernul a aprobat menținerea reducerii cu 50% a impozitelor și taxelor locale pentru localitățile din Munții Apuseni
Evenimentacum 6 zile

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum 4 zile

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Blajacum 5 zile

Meci în Liga Campionilor, la Blaj. Volei Alba Blaj întâlnește miercuri campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop 2024
Evenimentacum 2 ore

Horoscop săptămâna 2 - 8 februarie 2026. Astrele ne somează să nu mai amânăm deciziile importante
Evenimentacum 18 ore

Premieră cinematografică la Sebeș: Va rula filmul ”Dobrogea” regizat de Mircea Bezergheanu. Ce spune videograful Eduard Schneider
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Avertizare pentru dispozitivele Android, de la Bitdefender: Pericol, din cauza unui nou virus care fură date bancare
Evenimentacum 2 zile

Raed Arafat cere Parlamentului să inițieze un proiect de lege prin care să se interzică accesul minorilor la rețelele sociale
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

Ministrul Sănătăţii anunţă schimbarea codurilor de boală. Măsuri după decizia privind neplata primei zile de concediu medical
Evenimentacum 3 zile

Ministrul Sănătății: spitalele ce nu vor intra în categoria ”strategice” nu vor fi afectate la modul de finanțare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Rectorul Universității din Alba Iulia, în cărți pentru funcția de ministru al Educației. Ce spune Breaz și conducerea PNL Alba
Educațieacum 3 zile

Simulare Evaluare Națională 2026: testările scrise vor fi organizate în luna martie. Reguli și modele de subiecte
Mai mult din Educatie