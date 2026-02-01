Premieră cinematografică la Sebeș: Va rula filmul ”Dobrogea” regizat de Mircea Bezergheanu. Ce spune videograful Eduard Schneider

Premieră cinematografică la Sebeș, în weekend-ul următor. Este vorba despre o proiecție a filmului Dobrogea, film în regia lui Mircea Bezegheru. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 7 februarie de la ora 17.00, la Centrul Cultural ”Lucian Blaga. Accesul la film este gratuit.

„După părerea mea, este cel mai ambițios și elaborat material de film documentar în materie de natură, peisaj, floră și faună pe care l-am văzut vreodată, realizat în România” transmite sebeșeanul Eduard Schneider.

Mircea Bezergheanu este artist vizual și fotograf român originar din Galați, cunoscut pentru amploarea și diversitatea proiectelor sale vizuale. Deși a început în fotografia de modă și portret, cariera sa s-a extins către peisaj, wildlife și fotografie documentară, abordând multiple stiluri și teme.



În ultimii ani, s-a remarcat prin proiectele sale impresionante dedicate regiunii Dobrogea, atât în fotografie, cât și în film, creând expoziții și lucrări ce surprind valorile naturale, culturale și umane ale acestui ținut.

A fost implicat în expoziții de fotografie în România și în străinătate, a susținut conferințe și workshop-uri pentru pasionați și a colaborat cu diverse instituții și proiecte culturale. Prin lucrările sale, transmite emoția locului și creează povești vizuale puternice, adesea inspirate din peisajele și tradițiile Dobrogei.

Artistul vizual Mircea Bezergheanu este recunoscut pentru contribuția sa la promovarea naturii și culturii regiunii Dobrogea, iar Sebeșul este onorat să găzduiască un eveniment de o înaltă ținută culturală care îi este dedicat.

