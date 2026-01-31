Connect with us

Rectorul Universității din Alba Iulia, în cărți pentru funcția de ministru al Educației. Ce spune Breaz și conducerea PNL Alba

acum 3 ore

Rectorul Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Daniel Breaz, ar ”fi în cărți” pentru funcția de ministru al Educației. Momentan ministerul este condus prin interimat de premierul Ilie Bolojan, care are misiunea de a găsi un candidat pentru funcția de ministru, după demisia lui Daniel David. 

Apariția numelui lui Daniel Breaz pentru un posibil fotoliu de ministru al Educației nu este o noutate, sau o surpriză, dorința sa (pentru o funcție de ministru) fiind cunoscută în interiorul PNL Alba.

La nivelul Guvernului, de mai bine de o lună și jumătate, Ilie Bolojan încearcă să găsească o persoană din mediul academic, sau intelectual pentru a-l numi ministru. Din câte se pare acesta fiind refuzat de mai mulți rectori sau persoane publice din mediul cultural.

Jurnaliștii de la Edupedu.ro (jurnaliști specializați în mediul educațional din România) au obținut din surse academice că singurul rector care ar fi acceptat propunerea lui Bolojan ar fi rectorul UAB, Daniel Breaz. Acesta ar fi anunțat în interiorul universității că ar fi acceptat propunerea lui Bolojan.

Daniel Breaz a negat o astfel de discuție cu premierul Bolojan

Contactat sâmbătă, 31 ianuarie de reporterii Alba24.ro, pentru un punct de vedere, Daniel Breaz, a negat că ar fi avut o astfel de discuție cu premierul Bolojan. De asemenea acesta a negat că ar fi avut o discuție pe acest subiect în interiorul UAB. În finalul discuției cu reporterul alba24.ro Daniel Breaz a spus că: ”Vom vedea ce va fi”.

Ce spune președintele PNL Alba, Ion Dumitrel

Însă, președintele PNL Alba, Ion Dumitrel a declarat pentru alba24.ro că știe că ”Daniel Breaz își dorește” o astfel de funcție. De asemenea, a mai precizat că la nivel de discuție au fost voci din interiorul partidului care au spus că dacă i s-ar propune lui Breaz ministerul Educației, PNL Alba să îl susțină.

CITEȘTE ȘI: Rectorul Universității din Alba Iulia, Daniel Breaz, delegații cu soția în Cuba, Vietnam sau Maroc. ”Clarificările” UAB

Însă momentan ar fi doar discuții în interiorul partidului, nefiind ceva oficial.

De asemenea tot din interiorul PNL Alba, Daniel Breaz a fost descris ca un ”doritor de funcții”.

”Portofoliu Suicidar”

Jurnaliștii Edupedu.ro, au mai citat o sursă din interiorul PNL care a catalogat portofoliul la Educație ca fiind ”unul suicidar”.

„Este un portofoliu suicidar pentru cine-l va lua, pentru că [premierul] nu le acordă mandat și susținere politică să facă reformă; ca să faci reformă înseamnă să dai afară întâi din Minister secretarii de stat și secretarii generali care mențin influența baronilor universitari. Vă dați seama ce înseamnă asta pentru Coaliție? Cine vine, vine doar ca să aplice planul lui de tăieri cu 10% în universitar. Probabil doar cineva ahtiat să-și treacă în CV funcția de ministru va accepta”, a declarat pentru Edupedu.ro o sursă din conducerea PNL.

Din PSD în partidul lui Dragnea și apoi în PNL

Daniel Breaz a fost senator din partea PSD între 2016 și 2020. Rectorul UAB a fost un apropiat al fostului lider social democrat, Liviu Dragnea. În guvernul Dăncilă a fost ministru al Culturii (20 noiembrie 2018-2 august 2019), iar apoi a asigurat interimatul ministerului Culturii timp de câteva luni, în perioada (2 august 2019-4 noiembrie 2019).

La un moment dat, în 2020 și-a dat demisia din PSD și pentru scurt timp a făcut parte din formațiunea politică condusă de Liviu Dragnea și Codrin Ștefănescu, Alianța Pentru Patrie.

Imediat după plecarea lui Breaz din partid, liderul PSD, Marcel Ciolacu a declarat: Foarte rușinoasă plecarea fiecăruia, dar cea mai rușinoasă dintre toate mi se pare plecarea domnului Breaz. Îmi aduc aminte un episod cu dânsul în biroul domnului Dragnea, cum se milogea și îl ruga frumos să fie măcar o lună ministru al Învățământului sau Culturii, ca să poată să mai fie, conform legii, încă o dată rector”, a declarat Marcel Ciolacu.

Alături de Breaz a mai plecat din PSD în 2020 în formațiunea lui Dragnea și decanul Facultății de Istorie și Filologie, Gabriel Bărbuleț.

Însă formațiunea politică nu s-a mai conturat și în 2022 Daniel Breaz a intrat în PNL. Atunci anunțul a fost făcut de vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan. La acel moment s-a vehiculat că Daniel Breaz a intrat în PNL în speranța că ar fi putut obține un post de ministru într-o eventuală remaniere a guvernului de la acea vreme.

 

 

  1. pilu

    sâmbătă, 31.01.2026 at 12:49

    Deci d-l milog, se pare că nu te milogești deageaba. Oricum, toți care au fost pe acolo au sfârșit lamentabil. Că așa e postul ăla, nimeni nu nimerește ce se vrea, că nu au un program stabilit. Și tare cred că nici mata nu prea ști ce o să faci. Oricum, succes !

