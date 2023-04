Meciuri puternice pentru boxerii clubului CSM Unirea Alba Iulia, la Hunedoara. Testare în ring pentru sportivii lui Andrei Dărămuș

Boxerii clubului CSM Unirea Alba Iulia antrenați de Andrei Dărămuș au participat la Campionatul Județean de Box Hunedoara.

Evenimentul sportiv a avut loc sâmbătă, 29 aprilie, iar clubul din Alba Iulia a participat cu un lot de opt sportivi.

A fost o competiție puternică, dar în primul rând una de testare pentru sportivii antrenați de Andrei Dărămuș, deoarece secția de box a clubului este nouă.

Mai exact, antrenorul a mers cu sportivii din Alba Iulia pentru a vedea unde au puncte forte, dar în primul rând unde au probleme pentru a le remedia pe viitor.

Printre sportivi s-au remarcat câțiva boxeri care pe viitor pot face performanță pentru clubul din Alba Iulia.

De asemenea, săptămâna viitoare, mai mulți sportivi ai clubului vor participa la Cupa României la Juniori.

Sportivii care vor repezenta Alba Iulia vor fi: Fățan Luca, care este și sportiv la centrul olimpic al României, Lascu Mario și Jurca Patrik.

Ce sportivi au participat

Zoltan David 27 de kilograme locul 1

Jurca Ramis 33 de kilograme locul 2

Stoica Patrik 46 de kilograme locul 2

Kaldarar Victor 52 de kilograme locul 2

Lascu Mario 64 kilograme locul 2

Trif Marian locul 2

Mahara Antonio 100 de kilograme locul 2

Irimie Gabriel 86 de kilograme, locul 1

”Am format o grupă de deplasare din scurt, deoarece am fost anunțati foarte tarziu de eveniment, dar per total am reușit să facem o figură bună. Chiar dacă am avut și dezamăgiri, sunt mulțumit de sportivi, sunt copii care promit, care pot face performanță.

A fost o competiție de testare pentru a vedea punctele forte dar în primul rând unde trebuie să lucrăm la antrenenamente.

Momentan am mers pe cheltuiala noastră personală la aceasta deplasare. Mulțumim directorului clubului sportiv, Radu Urcan pentru susținere și primarului Gabriel Pleșa, care a ajutat ca acesta secție să devină realiate”, a declarat pentru alba24.ro, antrenorul secției de box, Andrei Dărămuș.

