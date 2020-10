Medicament care creşte rezistenţa organismului la infecţii, produs de Institutul Cantacuzino. Când va fi scos pe piață

Medicul Mihaela Bilic a dezvăluit câteva „rețete secrete” pentru creșterea imunității în acestă perioadă. Printre acestea, nutriționistul a recomadat și un măr unicat în România, cultivat într-o singură livadă, în Alba.



Specialistul a dat mai multe exemple de alimente care pot contribui în această perioadă la sănătatea oamenilor și a subliniat că alimentația contribuie la imunitate.

Mâncarea este printre puținele elemente care ne mai dă o stare de bine și plăcere, în condițiile în care distanțarea fizică este nefirească și ne face rău în timp, spune Mihaela Bilic într-un interviu la Digi24.

Printre exemplele nutriționistului despre alimente în acest context, a amintit și despre Redlove, un soi de măr care este cultivat lângă Sebeș. Livada unde crește mărului minune se află la Doștat pe domeniile milionarului Mihai Miron.

„După 20 de ani de cercetări științifice, elvețienii au inventat o specie de măr aparte – Red Love este rezultatul polenizării încrucișate dintre o specie de măr acru din Asia (imposibil de consumat) și un măr dulce din Europa. La exterior seamănă cu un măr roșu banal, însă surpriza este la interior: în secțiune culoarea lui Red Love este roșu – grena și are aspectul unei inimi – de unde și numele.

Ce înseamnă asta din punct de vedere nutritiv? Un conținut de antioxidanți (în principal anthocianați similari cu cei din struguri roșii sau fructele de pădure) de 10-25 ori mai mare decât în merele clasice. Prezența acestor fitonutrienti benefici îi conferă un efect antioxidant și antiinflamator similar cu cel al suplimentelor alimentare, deci Red Love este mai mult decât un măr, este un aliment funcțional.

Numim alimente funcționale acele produse pe care fac legătura dintre aliment și medicament, care combină efectul de hrănire cu un efect benefic asupra sănătății. În categoria alimentelor funcționale putem include produsele lactate fermentate, datorită efectului probiotic (aportului de culturi bacteriene), dar și iaurturile îmbogățite cu Melatonina sau colostru bovin. Dacă ciocolata, cafeaua, ceaiul verde și uleiul de măsline au primit “eticheta”de alimente funcționale în mod natural, datorită beneficiilor incontestabile asupra sănătății, este rândul merelor bogate în antioxidanți să primească un loc pe podium.

Iar merele Red Love mai au o caracteristică care merită lăudată: sunt o specie de pomi fructiferi auto-fertili, care au în mod natural o rezistență sporită la boli, astfel încât nu e nevoie să fie folosite pesticide pentru cultivarea lor. Este un măr ferm, cu consistență crocantă și gust acidulat, care pare a fi imun la atacul dăunătorilor

Pe dealurile din jurul Sebeșului există o livadă cu astfel de supermere, singura zonă din țară care a primit în exclusivitate aprobarea și certificatul elvețian de producție. Iar acum, toamna târziu, a venit momentul ca ele, puține și speciale cum sunt, să fie culese și să ajungă la consumatori

Merele cu inimă roșie și aromă de fructe de pădure redefinesc noțiunea de măr”, a scris medicul pe pagina sa de Facebook.

Procesul de încrucișare a durat niște ani, iar acum elvețienii nu vor să lase dreptul de a fi cultivați acești pomi decât, probabil, fermierilor pe care ei îi consideră de încredere, a spus medicul, pentru digi24.ro.

Alimentele funcționale recomandate de Mihaela Bilic

Alte recomandări ale nutriționistului în ceea ce privește alimentele funcționale sunt ciocolata, vinul roșu, brânza, ceapa, usturoiul, sardinele, dar și murăturile sau borșul.

Potrivit specialistului, vinul se bea cu paharul și este foarte bun pentru imunitate. Resveratrolul, un antioxidant conținut de vin, este un pigment prezent în strugurele roșu. Substanța există în struguri și în must, doar că ea nu este activă, eficientă și nu și-a demonstrat beneficiile. Studiile, toate, care au arătat scăderea riscului cardio-vascular și a depunerilor de colesterol pe vase, au fost făcute pentru consum de vin. Efectul se dobândește în momentul în care consumul este moderat sau mic, dar constant. Dacă facem pauze lungi și apoi bem o sticlă întreagă, nu se instalează factorul protector.

Potrivit sursei citate, un pahar de vin – din punct de vedere al nutriției are doar 80 de calorii – contribuie la liniștire, la detașarea de stres cronic.

Ciocolata are aport de grăsimi, de glucide, dar are și de amine care dau o stare bună creierului: 100 de grame de ciocolată neagră are 12 grame de fibre. Populațiile mayașe și incașe știau despre bobul de cacao și-l numeau „hrana zeilor”.

În ceea ce privește alimentele fermentate, medicul amintește de murături, borș, iaurturi.

În ceea ce privește brânzeturile, porția corectă este de 30 de grame, un triunghi micuț, care dacă se poate, se mănâncă la finalul mesei, pentru că acele culturi bacteriene din brânză opresc atacul acid al bacteriilor din gură și oferă protecție anticarie.

Nutriționistul mai spune că omul modern trebuie să mai reducă din rația de făinoase-carbohidrați, care predispun la îngrășare, și să mărească un pic cantitatea de grăsime. Conserva de sardine în sos tomat poate fi o alegere sănătoasă (și ieftină) în dietă.

Laptele și produsele lactate conțin lactoferină, o proteină din lapte care transportă fierul și care în momentul în care este prezentă în organism „fură” fierul tuturor agenților patogeni, împiedicând dezoltarea și multiplicarea lor.

Din ceapă ar trebui să facem salată. Ceapa, usturoiul, ardeiul iute au și efect antibacterian, și antimicrobian și accelerează circulația. În usturoi, substanța activă este identică cu cea din Viagra, a menționat dr. Bilic.

În supa de pui au descoperit cercetătorii niște molecule, fragmente mici de proteine, care au un efect aniinflamator.

Pătrunjelul este o plantă care are mult fier, vitamina C și fibre.

Ce este sindromul X-metabolic

Specialistul s-a referit și la sindromul X-metabolic, ce afectează bărbații peste 40 de ani care sunt stresați, care muncesc foarte mult, care au obezitate abdominală (au burtă), care mai consumă și un pic de alcool, care și fumează și care sunt sedentari, mai scrie sursa citată.

Acest sindrom X-metabolic aduce diabet, colesterol crescut, hipertensiune.

Afectează mai ales bărbații, dar și femeile după 50-55 de ani, când se instalează menopauza și când dispare protecția hormonilor estrogeni pentru aceste boli.

Diabetul de tip II este o boală a omului modern, cu o alimentație dezechilibrată și cu un grad de stres considerabil.

