Mesaj fals despre obligativitatea certificatului COVID-19. Peste 200.000 de români au căzut în capcană

”PNL a făcut multe lucruri bune pentru Munții Apuseni, ceea ce USR nu va face vreodată. Pentru ca USR a făcut ZERO lucruri pentru moți. Dacă ar cunoaște cu adevărat acest județ, ceea ce nu este cazul, domnul parlamentar al USR Alba ar înțelege ca singurul partid politic care a făcut cu adevărat lucruri bune pentru Apuseni este PNL.

Și o sa enumăr doar câteva dintre acestea, și aștept același lucru din partea USR. Dacă pot spune și altceva, decât vorbe. Dacă domul parlamentar USR, ar discuta cu colegul dumnealui de la primaria Lupșa, ar afla ca in acest an, urmare a legii redevențelor din exploatări de suprafața, pe care am inițiat-o ca parlamentar liberal, a modificărilor la legea minelor, bugetul comunei Lupșa creste cu 8 milioane de lei noi, bani care merg în investiții.

Alte circa 27 de milioane de lei din redevente rămân la nivelul județului Alba. Guvernul Ciuca este singurul guvern, care împreună cu PNL a descentralizat resursele financiare la nivel local, în ultimii 30 de ani. USR a votat împotriva modificărilor la Codul Administrativ, inclusiv împotriva acestei prevederi. Așa ca dacă taceați, filosof rămâneați.

Tot guvernul PNL este cel care a reabilitat și modernizat complet peste 150 de kilometri de drum național, fie ca vorbim de DN 74 și DN 75, sau de Horea-Huedin.

Din câte îmi amintesc ați votat împotriva bugetului în ultimii ani, deci și împotriva alocării acestor fonduri pentru drumurile din Apuseni. Tot guvernele PNL au alocat peste 65 miliarde de lei pentru programul național “Anghel Saligny”, care înseamnă banii necesari pentru investiții în infrastructura rutieră, drumuri, apa, canalizare, gaz.

Ați votat împotriva acestui program deși banii pentru investiții sunt necesari atât la Lupșa, cât și la Alba Iulia. Ar fi corect sa dați explicații oamenilor din Alba Iulia și Lupsa și sa spuneti care sunt motivele pentru care ați votat împotriva lor, domnule parlamentar al USR.

În timp ce dumneavoastră nu votați bugetul domnule parlamentar al USR, eu și colegii liberali îl votam, inclusiv amendamentul care a adus banii necesari pentru Palatul Principilor, adică 14 milioane de lei.

Dacă ați uitat eu va ajut sa va reamintiți. În timp ce dumneavoastră nu votați bugetul, în pandemie, noi liberalii aduceam bani pentru spitalele din Abrud și Cîmpeni, pentru arierate in încălzirea bolnavilor, pentru stații de oxigen.

Dacă tot ați ridicat mingea la fileu, va mai reamintesc domnule coleg ca liberalii, prin mine ca deputat, sunt cei care au inițiat amendamentul pentru ITI “Moții – Țara de Piatră”, care a semnat deja prin primarul Ponoran, Acordul de Parteneriat la Bruxelles. Și care înseamnă milioane de euro pentru Munții Apuseni.

Ați amintit de CupruMin: dar fie nu știți, fie din ipocrizie, nu ați amintit ca sub conducere liberală, profitul a fost de 121 milioane de lei, comparativ cu 10 milioane de lei, cât a fost înainte de preluarea managementului de către liberali.

Tot liberalii sunt cei care au decis ca jumătate din profit sa meargă în investiții, care înseamnă noi locuri de muncă. Asta văd ca va doare rău, ca de ce apar locuri de munca pentru moți. Va mai întreb ce ați făcut concret, după ce ați “salvat” Roșia Montană? Dumneavoastră vorbiți de distrugerea mineritului? Dvs? Va mai întreb dacă va amintiți cum ați votat la modificarea la legea pensiilor, prin care în calitate de deputat PNL, am prevazut condiții mai bune de pensionare pentru moții din zonele poluate și miniere? Va mai amintiți? Ați votat tot împotriva locuitorilor din Munții Apuseni.

Fiind un om tânăr, mă așteptam să și faceți ce spuneți, adică o politica sinceră. Din păcate nu sunteți nici sincer, dar nici un om al faptelor. Da, e multă ipocrizie, dar asta vine de la Dvs sau lipsa Dvs de experiența.

Aș putea scrie multe despre ce a făcut PNL, guvernul, Consiliul judetean și primarii PNL pentru Munții Apuseni, despre legea pe care am semnat-o pentru declararea eroilor naționali Avram Iancu sau Horea, Cloșca și Crișan, unde din nou USR a votat împotriva, despre sponsorizari de zeci de milioane de lei la inundațiile catastrofale de la Ocoliș, când Dvs și colegi din USR făceați “live-uri” politice. Cam astea sunt diferențele între vorbele USR si faptele PNL, domnule parlamentar.

Nu v-am dat pana acum replici pentru ca pur si simplu am considerat ca nu meritați nici măcar acest lucru. Însă minciunile propagate de Dvs trebuie stopate. Mai sunt doi ani de mandat, aveți încă timp sa ii convingeți pe cei care v-au trimis la treaba, ca nu sunteți un simplu trecător, așa ca opriți excursia prin parlament si puneți osul la treabă. Munca nu a omorât pe nimeni! Și iî final cereți scuze celor doi primari USR si motilor pentru ca ați votat de fiecare data, împotriva lor”, a transmis într-un comunicat de presă, deputatul PNL de Alba, Florin Roman.