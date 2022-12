Mesaje de Crăciun pentru părinți. Urări de sărbători pentru cei dragi

Mesaje de Crăciun . Mesaje prin sms. Urări pentru Sărbători . Dacă nu ai inspirație pentru a compune o urare de Sărbători, poți alege unul dintre sutele de mesaje de Crăciun publicate în lista de mai jos. Mesajele de Crăciun sunt cea mai rapidă, simplă și sigură modalitate de a transmite a urărilor pentru rude, prieteni, colegi sau pentru cunoștințe.

Mesaje de Crăciun pentru toți cei care vor sa isi impresioneze apropiatii. Sărbătoarea Crăciunului este de neconceput fără urările specifice și indiferent că sunt religioase, amuzante sau clasice, mesaje și urări de Crăciun trebuie să fie cât se poate de originale.

Felicitări de Crăciun: Crăciunul este perioada când copiii îi spun Moşului ce doresc şi adulţii plătesc. Crăciunul este perioada în care aprindem focul ospitalităţii în casă şi cel al dragostei in inimi. Este un bun moment pentru împăcare.



Urări de Crăciun: Fie că sunt scrise din suflet, fie că sunt mesaje haioase preluate de pe internet, toţi ne bucurăm când telefonul ne anunţă că avem un mesaj nou. Cel mai adesea optăm să trimitem mai ales prietenilor mesaje sau sms-uri personalizate pentru fiecare amic în parte. Urări pentru sărbători de Crăciun prin care le transmitem celor dragi gândurile noastre bune sau de împăcare.

Sms-ul de Crăciun a devenit deja un obicei pentru fiecare: fie în seara de Ajun, fie chiar în ziua Crăciunului stăm şi scriem mesaje, semn că ne amintim de toţi cei dragi.

Iată câteva exemple de mesaje SMS cu urări de Crăciun şi Sărbători, în general:

„Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători să ningă asupra voastră doar bucurie şi senin, prosperitate, veselie şi sănătate în anul ce vine! Sărbători Fericite! La Mulţi Ani!”

”E sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină și caldură alături de cei dragi ție. Dăruiește din toata inima și deschide-ți sufletul pentru a primi dragoste și fericire. Lasă-ți sufletul să renască și trăiește fiecare zi ca pe un dar neprețuit.”

”Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aduca bucuria Crăciunului prin speranță, spiritul Crăciunului prin pace, emoția Crăciunului prin dragoste.”

”Pe la ferestre cad steluțe, iar pe foc sunt sărmăluțe, bradul e împodobit, moșul e din nou grăbit, peste tot e bucurie și Crăciunul iarăși vine. Sărbători fericite!”

„Bogăţie câtă vreţi, Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine Să vă fie şi mai bine. Să vă fie casa, casă, cu bucate noi pe masă, Moş Crăciun cu sacul plin, drumu-n viaţă cât mai lin.”

„Fie că sărbătoarea Crăciunului să îţi umple sufletul de bucurie, să îţi aducă pace şi linişte în suflet, iar lumina lui minunată să îţi lumineze în continuare paşii în viaţa. Crăciun Fericit!”



Selecție cu mesaje speciale pentru Crăciunul din 2022:

8. ”Vă doresc ca sărbătorile de iarnă să vă aducă sănătate şi fericire, împlinirea tuturor dorinţelor şi sănătate celor dragi. La mulţi ani!”

9. ”Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă linişte, căldura şi armonie în suflet. Crăciun fericit şi un An Nou plin de împliniri!”

10. ”Lumina sfântă venită în Ajun să vă aducă în suflet un veşnic Crăciun. Sărbători de vis alături de cei dragi!”

11. ”De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi, şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va fi presarat cu împliniri.”

12. ”Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători să ningă asupra voastră doar bucurie şi senin, prosperitate, veselie şi sănătate în anul ce vine! Sărbători Fericite!”

13. ”Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie,sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. La Mulți Ani!”

14. ”L-am văzut urcând pe coș cu tupeul lui de moș, bani, noroc și sănătate le avea în coș pe toate. Crăciun fericit!”

15. ”De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi, şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va fi presărat cu împliniri.”

16. ”Credinta, speranta, un nou inceput, iubire, cadouri, prieteni adevarati… sunt doar cateva din lucrurile pe care iti doresc sa le ai de Craciun!”

17. ”L-am visat pe Moş azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare în spate să aducă sănătate, deci aşteaptă-l că el vine, dar acum este la mine!”

18. ”Un an nou mai fericit, Cu de toate garnisit, Sanatate si iubire Si cu multa fericire!”

19. ”Să vină Crăciunul şi toţi clopoţeii din brad să-ţi cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea şi speranţa de care ai nevoie! Crăciun fericit!”

20. Mesaje de Craciun ”De Crăciun, s’aveţi brad încărcat, bogat, pahar închinat, vin curat, gând luminos şi împliniri. Crăciun Fericit”

21. ”Noul an se aşterne înaintea noastră ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Vă urăm să le scrieţi numai cu lucruri bune, împliniri şi fericire pentru ca la sfârşitul volumului să-l citiţi cu bucurie”.

22. ”Ultimele zile ale anului sunt gata să treacă prin clepsidra timpului! 2017 este aproape să-şi deschidă primele file albe, necunoscute. Vă doresc sănătate, bucurii şi împliniri!”

23. ”Să primim odată cu colindătorii şi lumina, căldură, liniştea, dragostea şi împăcarea celui nou, veselia şi viaţa. Ca iarba sub zăpadă, ca fulgul în zbor să primim speranţa unui an nou.”

24. ”A mai trecut un an … Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu încredere de tot ce nu ai reuşit… Fii mândru că ai rămas acelaşi suflet cald.”

25. ”Lasă-ţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie că anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. La Mulţi Ani!”

26. ”Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în braţele-i pline de căldură şi duioşie, iar norocul să te urmeze oriunde…”

27. ”În cupa de cristal a Crăciunului adaug o picătură de bunătate şi linişte astfel încât magia Sfântului Crăciun să te plimbe pe voalul credinţei şi a bucuriei ca s-a născut pentru noi Iisus Cristos.”

28. ”Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor şi cu imaginea celor dragi în suflet să vă aducă împlinire, iubire şi fericire. Sărbători fericite!

29. ”De Crăciun este momentul să uităm de griji şi supărări, să iertam şi să iubim şi să ne amintim ca nu suntem niciodată singuri!”

30 ”Lumina sfântă venită în Ajun să vă aducă în suflet un veşnic Crăciun. Sărbători de vis alături de cei dragi!”

31. ”Aceasta e o noapte speciala, in care poti intalni o persoana speciala! Este vorba despre copilul care ai fost. Uita pentru o noapte grijile si retraieste miracolul noptii de Craciun!”

32. ”Craciun cat mai luminos, vis de iarna calduros, liniste langa cei dragi, veste buna dinspre magi!”

Listă cu Mesaje de Crăciun 2022

MESAJE de CRĂCIUN 2022 în versuri

„Moş Crăciun bate la uşă,

Scoate mâna din mănuşă

Şi vă dă din palma lui,

Darurile cerului,

Lângă brad şi lângă foc

Să vă umple de noroc!

Crăciun fericit!”

„Sărbătorile când vin,

Să vă fie coşul plin,

Să aveţi pe săturate,

Casa plină, sănătate,

Punga să geamă de bani,

Mult noroc şi La multi ani!”

„Bradul e împodobit,

Moşul încă n-a sosit,

Începeţi să colindaţi,

Şi pe el să-l aşteptaţi.

Va veni la fiecare,

Cu cadouri şi-o urare:

Un Crăciun plin de iubire,

Sănătate, fericire,

Mult noroc şi împliniri

Şi ani plini de bucurii!”

„Acum când timpul stă să-şi împartă trupul între vechi şi nou,

Când colindul îşi pregăteşte cu emoţie armoniile,

Când magii străbat distanţele pentru clipa cea de taină,

Acum, după Sfânta poruncă a datinii străbune,

Îţi încredinţez gândurile frumoase de calde urări de fericire,

Sănătate, belşug şi împliniri!

Un Crăciun frumos alături de cei dragi!”

„Pe la colţuri unii spun,

Că există Moş Crăciun.

Că i-aţi scris şi c-o să vină,

Să vă aducă în pumni lumină!

Lângă brad şi lângă foc,

Să vă aducă mult noroc!”

„Se zvoneşte că pe seară,

Cineva o să apară,

Pe furiş pe la balcon,

Pe fereastră sau pe horn,

Vine, vine Moş Crăciun

Să-ţi vestească un an bun!”

MESAJE de CRĂCIUN 2022 – RELIGIOASE



„Reţeta de Crăciun: se ia binecuvântare, se adaugă un strop de soare şi o pulbere de stele se amestecă-ntre ele, se mai pune bunătate şi iertare de păcate şi iubire cât cuprine, iar de la Iisus Hristos s-aveţi un Crăciun frumos.”

„Miros de brad, parfum de flori, bat în ferestre urători, clipesc pe cer mii de culori, fiţi fericiţi de Sărbători, acum şi-n anii următori!”

„De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere ştiind că dacă avem credinţa drumul din faţa noastră va fi presărat cu împliniri!”

„Fie ca Naşterea Domnului să va lumineze sufletele şi casa, sa aveţi parte de sănatate, belşug şi fericire!”

„Înconjoară-te de familie şi prieteni, bucură-te de glasurile colindătorilor şi de dansul fulgilor de nea. Astfel, spiritul Crăciunului te va însoţi tot anul şi dragostea pe care o dăruieşti celorlalţi ţi se va întoarce înzecit. Sărbători Fericite!”

„Minunatele nopţii ale Crăciunului, colindelor şi datinilor strămoseşti să vă găsească la ceas de bucurie alături de oaspeţii cei dragi. Vă doresc tot binele, gândurile bune şi curate să vă însotească pretutindeni, fericirea şi succesul sa va fie mereu alături!”

”În magica seară de ajun mii de îngerași sa vă înconjoare, ca în basmele copilariei noastre, cu fulgi mari la geam, cu mireasma bradului și aroma prajiturelelor din cuptor, clinchetul copilașilor cu par balai să vă îmbălsămeze casa, cadouri frumoase să vă aștepte cuminți sub brad și dragostea să va umple sufletul. Crăciun Fericit.”



„Sărbători fericite cu bucurii şi împliniri alături de cei dragi! Să vă găsească Moşul cu masa bogată şi sufletul curat!”

„E vremea colindelor, vremea bucuriei, când minunea naşterii Mântuitorului cuprinde sufletele şi le înnobilează. Fie ca Magia Sărbătorilor de iarnă, cu zvon de cântece şi clopoţei, să aducă fericire, sănătate şi bunăstare în căminul tău. Sărbatori fericite!”

„La pragu-ţi vin din nou colinde sa îţi cânt cu leru-i ler şi domn din cer… Astăzi Hristos s-a născut. Crăciun şi pace!”

„Lumina sfântă venită în Ajun să vă aducă în suflet Craciu. Sărbători de vis alături de cei dragi!”

„De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi, şi inima pentru speranţă bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va fi presărat cu împliniri.”

„Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători să ningă asupra voastră doar bucurie şi senin, prosperitate, veselie şi sănătate în anul ce vine! Sărbatori Fericite!

„Pe vremuri oamenii aveau cruce de lemn si inima de aur. Acum au cruce de aur și inimă de lemn. Fie ca sfânta sărbatoare să readucă aurul în sufletele noastre. Să aveți parte numai de lumină în inima și gând. Sărbători fericite.”

„Minunatele nopţi ale Crăciunului, colindelor şi datinilor strămoşeşti să vă găsească la ceas de bucurie alături de oaspeţii cei dragi. Vă doresc tot binele, gândurile bune şi curate să va însoţească pretutindeni, fericirea şi succesul să vă fie mereu alături!”

„Iubirea divină coboară printre noi, ca o ninsoare naivă aducând cu ea bucuria Naşterii Mântuitorului”.

„Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie, sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. La Mulți Ani !”

„Din lumina Sărbăoririi Naşterii Domnului şi din speranţă ce însoteşte Noul An, gânduri bune şi urări de sănătate, împliniri şi bucurii tuturor!”

„Ridică-ţi fruntea ta creştine, Azi către răsărit, Şi-n casă candela să ardă, Căci Domnul nostru S-a Născut!”

„În murmurul tainic al colindelor de Crăciun sărbătorile de iarnă să vă aducă lumină în gânduri, căldură în suflet, sănătate şi fericire. La Mulţi Ani!”

”Mă uit pe cer răsare o stea. Oare-i a mea, sau Domnul vestitu-nea sosirea lui, a Mântuitorului?

„Deie Domnul sănătate, pace şi bunăstare asupra dvs. şi familiei dvs. Crăciun fericit.”

”Sub cetina din brad, in casa, Un dar, o mica bucurie. Si chiar de nu va fi sa fie, Nu te intrista, Primeste aceste ganduri, Ca dar din partea mea !”

”Fie ca aroma de brad, portocala, colindele, cozonacul cald si mirosul de iarna sa va umple inimile de bucurie si sufletele de liniste. Craciun Fericit!”

MESAJE de CRĂCIUN 2022- SMS-uri

„Noul an se aşterne înaintea noastră ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Vă urăm să le scrieţi numai cu lucruri bune, împliniri şi fericire pentru ca la sfârşitul volumului să-l citiţi cu bucurie”.

„Ultimele zile ale anului sunt gata să treacă prin clepsidra timpului! 2014 este aproape să-şi deschidă primele file albe, necunoscute. Vă doresc sănătate, bucurii şi împliniri!”

„Să primim odată cu colindătorii şi lumina, căldură, liniştea, dragostea şi împăcarea celui nou, veselia şi viaţa. Ca iarba sub zăpadă, ca fulgul în zbor să primim speranţa unui an nou.”

„A mai trecut un an … Să-ţi aminteşti cu placere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu încredere de tot ce nu ai reuşit… Fii mândru că ai rămas acelaşi suflet cald.”

„Lasă-ţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie că anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. La Mulţi Ani!”

„Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în braţele-i pline de căldură şi duioşie, iar norocul să te urmeze oriunde…”

„Anul ce a venit să te ajute să descoperi minunea unei vieţi împlinite… La Mulți Ani!”

„Frumuseţea iernii cu albul fulgilor de nea presăraţi peste gândurile noastre, cu dulcele ecoul al colindelor, cu imaginea în suflet a celor dragi, ne va petrece într-un nou an împliniţi, iubiţi, fericiţi”

Mesaje de Crăciun, din suflet

„Fie ca sărbătorile de anul acesta să vă umple sufletul de bucurie, încredere, speranţă şi iubire. Iar Moşul să aducă cele mai dorite şi neaşteptate cadouri vouă şi celor apropiaţi. LA MULTI ANI CU SĂNĂTATE!”

„Sărbători fericite cu bucurii şi împliniri alături de cei dragi! Să vă găsească Moşul cu masa bogată şi sufletul curat!”

„În cupa de cristal a Crăciunului adaug o picătură de bunătate şi linişte astfel încât magia Sfântului Crăciun să te plimbe pe voalul credinţei şi a bucuriei ca s-a născut pentru noi Iisus Cristos.”

„Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor şi cu imaginea celor dragi în suflet să vă aducă împlinire, iubire şi fericire. Sărbători fericite!

„De Crăciun este momentul să uităm de griji şi supărări, să iertam şi să iubim şi să ne amintim ca nu suntem niciodată singuri!”

„Sa găsiţi pe fiecare ramură a bradului împlinirea viselor şi cheia succeselor viitoare, iar Moș Crăciun să aducă doar pentru voi un sac plin. La mulți ani!”

„De Crăciun esti invitatul meu: ne batem cu bulgări, facem un om de zăpăda ca să îți treaca supărarea … o să pierzi cu siguranță.”

„Ne punem dorinte in timp ce ne uitam spre cer si fulgi de nea ni se topesc usor pe fata.”

„Credință, speranță, un nou început, iubire, cadouri, prieteni adevarați … sunt doar câteva din lucrurile pe care îți doresc să le ai de Crăciun!”

„E sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină și caldură alături de cei dragi tie. Dăruiește din toata inima și deschide-ți sufletul pentru a primi dragoste și fericire. Lasă-ți sufletul să renasca și trăiește fiecare zi ca pe un dar neprețuit.”

„Fie ca spiritul Crăciunului să îți mângâie sufletul, să îți aducă bucurii și prosperitate, fericire și noroc, cadouri sub brad și oameni dragi aproape!”

„Sa ai parte de cele mai fericite sarbatori din viata ta! Te imbratisez si iti transmit cu toata dragostea gandurile mele cele mai frumoase de Craciun.”

„Ma bucur ca esti langa mine si sper sa petrecem impreuna un Craciun de neuitat cu multa zapada, colinde si bucurii! Esti cel mai frumos cadou de Craciun pe care l-am primit vreodata si iti multumesc ca existi!”

„Pe la geamuri cad stelute, iar pe foc sunt sarmalute, iar bradul e la locul lui, mosul e la treaba lui, sa ne fie noua bine, iaca si Craciunul vine. Craciun Fericit.”

„Bucuria Crăciunului să-ți scoata în cale Crăciunița pe care o aștepti de atât timp și ai mare nevoie de ea.”

„Moș Crăciun îți bate-n ușă, deschide-i ca el are pentru tine, o mașina, o păpușă, poate și vreo găinușă.”

„L-am vazut urcand pe cos cu tupeul lui de mos, bani, noroc si sanatate le avea in cos pe toate……Craciun fericit !”

MESAJE de CRĂCIUN 2022 – de DRAGOSTE

„Mos Crăciun mi-a promis că-mi va aduce anul acesta ceva frumos şi nostim dacă voi fi cuminte. Am fost cel mai cuminte băiat din lume şi acu te voi avea în sfârşit!”

„De Crăciun, dacă vine la tine un tip gras şi păros şi te baga într-un sac, nu te speria! I-am scris moşului că te vreau pe tine de Crăciun”

„Să ne pierdem printre globuri şi beteala, să alergam prin ninsoare ca nişte copii, să ne îngropăm în cadouri şi să ne iubim ca doi nebuni… de Sărbători!”

„Abia aştept anul ce începe pentru a-l putea petrece alături de tine.

Îţi urez cele mai fericite sărbători!”

„De fapt tu aduci magie în fiecare clipa vieţii mele.

Nu sper, pentru că ştiu ca anul 2023 va fi unul plin de întelegere, dragoste şi bucurie între noi.

Sunt nerabdator sa petrec inca o data sarbatorile de iarna cu tine. Ma simt ca intr-o poveste, sunt fermecat să am în preajma mea o fiinţă atât de magica într-o perioada magică a anului.”

„În perioada asta a anului vreau să-ţi spun că singura magie pe care o simt nu e cea a Crăciunului, ci magia ta… Te iubesc şi vreu sa-mi petrec toate zilele de Crăciun cu tine!”

„Ori de câte ori petrec timp departe de tine, îmi pare că e timp irosit. Tu dai înţeles zilelor vieţii mele. N-aş putea să-mi petrec sărbătorile de iarnă nicăieri altundeva decât lângă tine. Noi doi, multă zăpadă, ascultând colinde… Nu e nimic mai îmbietor.”

”Fie ca un fulg de nea razlet si vesel sa bata-n usa casei tale si sa-ti aduca bucurii si lumina in seara Sfanta de Craciun.”

”Hei, ce faci? Eu te intampin cu mult zambet si cu un pahar de vin, ca sa avem Craciun voios, ca nimic nu-i mai frumos, ca o zi de sarbatoare, cand mai vrei si o ninsoare, calda si cu voie buna, ca o frumoasa cununa, pasnica si cu surprize, pline de multe reprize. Craciun Fericit!”

”Ma bucur ca esti langa mine si sper sa petrecem impreuna un Craciun de neuitat cu multa zapada, colinde si bucurii! Esti cel mai frumos cadou de Craciun pe care l-am primit vreodata si iti multumesc ca existi!”

”Cel mai frumos lucru la acest Craciun este ca ma pot incalzi in bratele tale. Iti multumesc pentru ca ma faci fericita. Iti doresc din inima sarbatori fericite!”

MESAJE AMUZANTE de CRĂCIUN



„Ho Ho Ho, ați văzut un ren maro? Sau un spiriduș în bleu? S-aveți Moș gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sănătate, La Mulți Ani (și la mulți bani)”

„De sărbători fi mai bun, fi adevărat, cu calu’ lu’ Vasile să ne luăm după gorile…”

„Sărbători Fericite și un brad cat mai frumos, să vină Moș Crăciun cu un Ferrari și să plece pe jos!”

„Mos Crăciun cu suflet bun, Să va aducă în Ajun, Carduri VISA Diamant, Carnavaluri pe la Rio, Brazilience-n custodie, Haide, gata cu VISAtul, S-a mai ars și cozonacul!”

„Moș Crăciun cu barba lungă, sărăcia ți-o alungă și te scoate la plimbare, să dai cu nasu-n ninsoare, ia mai hai și pe la mine că doar ți-o fi numai bine! Iară de nu vei veni, Moșu nu te va iubi și-ți va scrie pe hârtie doar tot ce îți doresc eu ție: „Sănătate și mulți ani, plini de aur și de bani”

„Magia sărbătorilor albe să vină la voi cu multe cântece calde și să va dea și mulți bani, ca doar așa veți avea mai mulți ani, că doar de sărăcie, frică mi-e și mie, și Moșul să va iasă în cale, cu la fel de multe parale, iar eu de-l voi întâlni de la mine l-oi goni, că de vine iar sărac, am să-i vin și eu de hac!”

„Hai salut, eu te întâmpin cu mult zambet și cu-n vin, ca s-avem Crăciun voios, că nimic nu-i mai frumos, ca o zi de sărbătoare, când mai vrei și o ninsoare, călda și cu voie bună, ca o minune de cunună, pașnică și cu surprize, pline de multe reprize”

„L-am văzut pe Moș Crăciun, cică își facea un drum, mi-a șoptit ceva de tine, dar cum vezi că nu mai vine, mă gândesc că-i tot la mine. Tu așteaptă-l cumințel și de vei dormi nițel, nu cumva să te trezești ca să îl nedumerești, căci bătrânul e cam slab și adesea cade-n cap”

„Top! Top! Top! iar vin c-un strop, unul mic de ninsorică, să te bag la caldurică și apoi la un somn lin ca să pot să fiu sublim! Eu sunt Moșul cel Crăciun și-am venit ca să îți spun: „La mulți ani și sănătate, să ai în viața de toate, că oricum eu sunt sarac și-anu asta nimic nu fac”

„Uite-un drum, e prin zăpezi, dungi de sanie tu vezi, clinchete de clopoței, iar te-ai mai mirat de ei! Este Moșul, cum să-ți spun, care vine în Ajun și aduce cadoașe, la fețite drăgălașe, dar și la câțiva băiăți dăcă sunt un pic isteți”

„Cioc! Cioc! Cioc! Îți bat în poartă, sunt eu Moșul cel pe-o roată! Chiar de vin prin telefon și tu nici nu prea ai ton, mă prefac că ești cuminte și îți dau ceva merinde, dar de vei veni la mine, te vei simți și mai bine!”

„De o cauți pe Scufiță, să știi n-are rochiță, ci e albă-n cap și plină de trac, e o Crăciuniță, într-o mini fustiță și face cadouri, pline de favoruri și de ai fost cuminte, poate te va lua aminte”

„În cupa de cristal a Crăciunului adaug o picătură de bunătate şi linişte astfel încât magia Sfântului Crăciun să te plimbe pe voalul credinţei şi a bucuriei ca s-a născut pentru noi Iisus Cristos”

„Bradul asta verde mare, parcă nu mai are stare și-as mai vrea să dau ceva dar te-aștept pe dumneata, să-mpărțim un cadouaș, că de tu ai fost om harnic, Moș Crăciun va fi iar darnic, dar de nu ai fost cuminte Moș Crăciun o să te uite!”

„Ai și tu o viață lungă, suficient cât să-ți ajungă, dar de-ai fi puțin mai vesel, poate n-ai mai fi iar chel, la cadouri mă refer, pe care nu le dai de fel”

„Dacă anul acesta Moșul nu a venit la tine, nu înseamnă ca te-a uitat și nici că nu ai fost cuminte. Înseamnă că pur și simplu nu ești genul care să primească lucruri pe gratis!”

„Nu te supăra că nu a nins anul acesta de Crăciun, pentru că ninsoarea vine odată și cu o factura mare la gaz și nu mai poți să cumperi cadouri la cei dragi, precum mie, acestui bun prieten care-ți trimite un mesaj plin de urări calde”

„Lumina ce o vezi pe geam nu e de pe stradă, e o stea plină de farmec care vine să te vadă, dar să nu te mai ascunzi, că altfel iar o să o-nfunzi! Să nu crezi că e sfârșitul lumii așa cum zic toți nebunii, crede doar ce ție-ți place și exact ce te atrage. Poate doar ai fost cuminte și-ți trimite Moșul daruri sfinte!”

„Căţeluş cu păru’ creţ, să ai jeepu’ în coteţ şi o vilă cu piscină /Andreea Marin ca vecină, o lopată entru bani/La Anu şi la Mulţi Ani!”

„E Crăciun! Este divin! Ne uităm pe geam afară…prin zăpadă Moşul zboară? …Ni se trage de la vin…”

„Moş Crăciun cu suflet bun, să v-aducă în Ajun, carduri VISA Diamant, carnavaluri pe la Rio, brazilience-n custodie. Haide, gata cu visatul, că s-a ars şi cozonacul!”

„Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, cădeţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu La mulţi ani.”

”Macar de Craciun aduti aminte ca prietena ta e langa tine in picioare, nu e masina din parcare !”

”Daca un picior de-al tau ar fi craciunul si unul revelionul,pot sa te vizitez a 2-a zi de Craciun ?”

MESAJE de CRĂCIUN – CLASICE

”Vă doresc ca sărbătorile de iarnă să vă aducă sănătate şi fericire, împlinirea tuturor dorinţelor şi sănătate celor dragi. La mulţi ani!”

”Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aduca linişte, căldura şi armonie în suflet. Crăciun fericit şi un An Nou plin de împliniri!”

”Lumina sfântă venită în Ajun să vă aducă în suflet un veşnic Crăciun. Sărbători de vis alături de cei dragi!”

”De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi, şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va fi presarat cu împliniri.”

”Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători să ningă asupra voastră doar bucurie şi senin, prosperitate, veselie şi sănătate în anul ce vine! Sărbători Fericite!”

”Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie,sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. La Mulți Ani!”

MESAJE de CRĂCIUN – de trimis prin SMS ȘEFILOR sau PARTENERILOR DE AFACERI



„Crăciun fericit, mult noroc mai departe şi un an mai bun, mai bogat şi mai frumos decât toţi care au fost!”

„Sărbătorile de iarnă să vă aducă multe bucurii, surprize şi îndeplinirea tuturor dorinţelor.”

„Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor şi cu imaginea celor dragi însuflet, să vă aducă împlinire, iubire şi fericire. Sărbători fericite!”

„Reţeta pentru un an bun: Se iau 12 luni şi se curăţă foarte bine de obosealăşi stres. Se împarte fiecare lună în 28-31 zile, după caz, astfel ca proviziile să ajungă exact 1 an! Fiecare zi se prepară separat: 1 parte muncă, 1 parte linişte, 1 parte umor. Se mai adăugă 3 linguri optimism, 1 linguriţă toleranţă, şi o picătură de speranţă! Peste aluatul astfel obţinut se toarnă apoi dragoste din belşug… Preparatul gata făcut se aseaza pe farfurie şi se împodobeşte cu frunzuliţe de curaj şi încredere în sine. Se serveşte zilnic, cu bucurie, alături de ceaşca de cafea din fiecare dimineaţă! Prezenta reţetă nu se compensează, ea este gratuită şi se transmite liber de la om la om, însoţită de urarea: Un An Nou darnic şi bun, Sănătate Deplină, Fericire Maximă şi Abundenţă Absolută!”

„Crăciun plin de bucurii, căldură și imaginație”

„La ceas de sărbătoare când anul are templele ninse, iar colindele ne încălzesc sufletul cu bucuria Crăciunului, vă doresc sănătate, pace și prosperitate.”

„Fie ca bucuria și liniștea aduse de sfintele sărbători să vă însoțească pe tot parcursul anului ce va urma. Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspirații și plin de succese. La mulți ani”.

„Sărbători fericite cu bucurii și împliniri alături de cei dragi! Să vă găsească Moșul cu masa bogată și sufletul curat”.

”Mult belsug in casa, painea mai gustoasa, datorii putine, in anul care vine”

MESAJE cu MOȘ CRĂCIUN



”Draga Mos Craciun, după 30 de ani in care am tot asteptat sa-mi aduci un cadou decent, te rog acum sa-mi aduci in dar un bilet la loterie, in valoare de macar 4 milioane de euro. Promit sa-l impart pe din doua cu destinatarii acestui mesaj. Craciun Fericit!”

”Draga Mos Craciun, de Sarbatori nu-mi doresc decat lista ta cu baietii si fetele dragute!

Craciun Fericit si Sarbatori Fericite!”

”Sunt virusul Mos Craciun. Daca vrei cadouri, trimite telefonul tau la adresa pe care o vei primi in urmatorul SMS.”

” Daca Mos Craciun nu vine, il retin, este cu mine. Stam la barfe, bem un vin, poate chiar „il si combin”. Mosule cu barba sura, ce mirosi a bautura, patu-i cald, l-am pregatit, ti-a fost frig, esti obosit? Tu, de daruri n-ai primit, nu esti rau, stai linistit! Dar de cand este la mine, a uitat de tot de tine…”

”Mosule batran si bun, iata ce vreau de Craciun: vreau un spiridus sa vina, s-aiba muschi, o casa, si masina. Peste ani si ani de zile, muschii sa i se-ntareasca, bogatia sa-i sporeasca, sufletu-n mine sa creasca.”

”Am o veste foarte proasta pentru tine, nu am vrut sa-ti spun pana acum pentru ca stiu cum esti, ca o sa suferi si o sa te afecteze foarte mult, dar m-am gandit ca este mai bine sa-ti spun. Mai bine afli de la mine decat sa afli de la altii, in orice caz, este foarte grav, nici mie nu mi-a venit sa cred cand am aflat! Pana la urma tot o sa afli: Mos Craciun nu exista!!!”

” In ziua de Craciun, cand te indopi de zor cu porc si sarmale si n-ai timp nici sa respiri, eu iti aduc aminte ca nu e bine sa consumi sare, zahar si grasimi in exces.”

”Mos Craciun cu suflet bun, sa v-aduca aduca in Ajun, carduri VISA Diamant, carnavaluri pe la Rio, brazilience-n custodie. Haide, gata cu visatul, ca s-a ars si cozonacul!”

SMS-uri de CRĂCIUN pentru COLEGII tăi

„Farmecul zilelor de Crăciun să te însufleţească şi să-ţi lumineze toată fiinţa! Bucura-te de adevărata semnificaţie a acestei sărbători alături de toţi cei pe care îi iubeşti!”

„Cu mult drag ne gândim la voi, acum în preajma sărbătorilor. Vă doresc din tot sufletul, Sărbători Fericite, toate dorinţele să vi se împlinească!”

„Anul 2010 ce stă să vină să vă aducă sănătate, fericire şi împlinirea tuturor speranţelor! Sărbători fericite! La Mulți Ani!”

„Sfintele Sarbători de Crăciun şi Anul Nou să vă aducă sănătate, putere de muncă şi multe satisfacţii alături de cei dragi. La Multi Ani !”

„Cu ocazia sărbătorilor de iarnă îţi doresc multa sănătate, fericire şi numai împliniri să-ţi aducă noul an!”

„Sfintele Sărbători de Crăciun să vă aducă fericire câta poate moşul să ducă, bucurie, cat pot spiriduşii să care şi multă dragoste: câta pot renii sa zboare!”

„Sărbătorile albe să vă găsească veseli, fericiţi şi multumiţi de realizările din acest an! Vă doresc ceea ce-mi doresc şi mie: Sănătate, că-i mai bună decât toate!”

„Din lumina sărbătoririi nașterii Domnului și din speranța ce însoțește Noul An, gânduri bune și urări de sănătate, împliniri și bucurii tuturor!”

MESAJE de CRĂCIUN – pentru FAMILIE

„Fie ca Nașterea Domnului să vă lumineze sufletele și casa, să aveți parte de sănătate, belșug și fericire!”

„În prag de sărbători, cu pacea, lumină și căldură în suflet, vă doresc sa aveți parte de zile minunate, de un Moș Crăciun darnic și bun. Crăciun fericit și La multi ani!”

„Sărbători fericite cu bucurii și împliniri alături de cei dragi! Să vă găsească Moșul cu masa bogată și sufletul curat!”

„Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă liniște, căldură și armonie în suflet. Crăciun fericit și un An Nou plin de împliniri!”

„Vă doresc ca sărbătorile de iarna să vă aducă sănătate și fericire, împlinirea tutror dorințelor și sănătate celor dragi. La multi ani!”

„Sfintele Sărbători ale Crăciunului și Noul An să vă aducă, bucurie în case, mult noroc și sănătate alături de cei dragi! La multi ani!”

„Fie ca sărbătorile de iarna sa vă aducă bucuria Crăciunului prin speranța, spiritul Crăciunului prin pace, emoția Crăciunului prin dragoste.”

„Strălucirea stelei de Crăciun să vă lumineze inimile, iar în sufletele voastre să se oglindească lumina caldă a lumânărilor. Crăciun fericit va dorește ….”

„Fie ca aroma de brad, portocală, colindele, cozonacul cald și mirosul de iarna să vă umple inimile de bucurie și sufletele de liniște. Crăciun Fericit!”

„Sărbători Fericite în jurul pomului de iarnă și în mijlocul celor dragi!”

MESAJE de CRĂCIUN – pentru PĂRINȚI:

„ Miros de brad, parfum de flori, bat în ferestre urători, clipesc pe cer mii de culori, fiți fericiți de sărbatori, acum și în anii următori, dragi părinți! ”

„M-ați ținut de mână și m-ați învățat cum să împodobesc primul meu pom de Crăciun. Astăzi decorez bradul și mi-aș fi dorit sa fiți lângă mine. Va urez din suflet Crăciun fericit!”

„Crăciun fericit pentru cei mai buni părinti din lume! Va mulțumesc că ați fost alături de mine de fiecare data când am avut nevoie. Crăciun fericit, mamă și tată!”

„Un gând bun, o inima curată, un zâmbet pe a voastră față, vorbe de duh și pace în suflet este tot ce vă doresc de sărbatori și în anul care vine! ”

„Când eram mică, îmi doream cele mai frumoase daruri de la Moș Crăciun. Acum știu ca cele mai importante cadouri nu stau împachetate frumos sub brad, ci sunteți voi. Sărbători fericite! Vă îmbrațișez cu drag. ”

„ Vă doresc ca sărbătorile sa fie presărate cu bucurii, împlinire sufletească, liniște și sănătate. Vă mulțumesc că existați și că îmi sunteți alături, mamă și tată! ”

„Dragii mei părinți, voi mi-ați luminat viața și mi-ați arătat drumul cel bun! Vă mulțumesc din suflet pentru sfaturi și pentru dragostea pe care mi-ați oferit-o! Sărbători magice! ”

„Fie ca fulgii de zăpadă să cadă ușor peste inima voastră și să vă aline dorul de mine. Un Crăciun plin de bucurii! ”

Dacă nu v-au plăcut ideile de MESAJE de CRĂCIUN atunci ascultați, mai jos, câteva colinde, poate așa vă va veni și inspirația.

CRĂCIUN FERICIT !!!!!