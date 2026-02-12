Connect with us

Idei de cadouri pentru Ziua Îndrăgostiților. Cu ce să îți surprinzi persoana iubită pe 14 februarie, de Valentine's Day

Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri Valentine's Day

Idei de cadouri de Ziua Îndrăgostiților. Valentine's Day este momentul perfect pentru a-ți surprinde persoana iubită, indiferent că este vorba despre cadouri materiale, experiențe sau mici atenții.

Cu siguranță iubirea nu trebuie arătată doar prin intermediul cadourilor, însă cui nu îi place să primească o surpriză? Așadar, mai jos aveți o listă cu diferite idei de cadouri pentru partenera sau partenerul de viață.

Vezi și Horoscop 9-15 februarie 2026: Ce spun astrele despre ziua de 14 februarie, Ziua Îndrăgostiților, pentru fiecare zodie

Ziua Îndrăgostiților. Idei de cadouri

Începem cu ideile clasice de cadouri, astfel:

  • Buchet de flori (trandafiri roșii sau chiar lalele, în funcție de gusturile persoanei iubite) simbol al pasiunii și afecțiunii;
  • Cutie cu ciocolată premium/gourmet: o alegere romantică tradițională, cu care mergi la sigur;
  • Parfumuri pentru el/ea: un cadou personal care rămâne memorabil, mai ales dacă luați parfumul preferat;
  • Bijuterii personalizate (inițiale, pietre de naștere etc.): un cadou special și elegant;
  • Scrisori romantice sau mesaje scrise de mână: un gest vechi și apreciat.

Totuși, având în vedere că suntem în 2026, era digitală, se poate înlocui tradiționala scrisoare de dragoste cu un PowerPoint special, cu fotografii cu voi, dar și mesaje personalizate.

Bijuteriile sunt un cadou cu care nu poți da greș, iar aici vorbim despre set de cercei (sau doar un cercel pentru piercing, dacă este cazul), brățări personalizate cu inițiale/data nașterii sau chiar data aniversării voastre.

În aceeași categorie intră și colierele, indiferent că este vorba despre un colier mai costisitor sau la un preț accesibil pentru ocazii speciale sau unul pe care să îl poarte în fiecare zi.

Cadouri intime

Fiind vorba despre Ziua Îndrăgostiților, poate fi vorba și despre un set de lenjerie care este considerat un cadou intim, ales cu grijă și evident, poate fi o surpriză plăcută de Valentine's Day.

Modelele actuale mizează pe croieli elegante și pe culori mai îndrăznețe sau nuanțe pastelate, care ies din tiparul clasicului roșu.

Este un dar jucăuș și feminin, care pune accent pe rafinament și confort, nu doar pe aspectul vizual.

De asemenea, pentru cuplurile care apreciază atmosfera cozy, accesoriile de casă sunt o alegere potrivită, mai ales că se pot bucura împreună de ele.

Cănile cu mesaje, lumânările parfumate, pernele decorative sau micile decorațiuni în formă de inimă aduc un plus de căldură locuinței.

Sunt cadouri simple, dar practice, care pot fi integrate ușor în decor și care amintesc zilnic de un gest frumos.

Experiențe oferite cadou de Ziua Îndrăgostiților

O cină romantică sau un city break 

În locul unui cadou clasic, tot mai multe cupluri aleg să petreacă timp de calitate împreună. O cină romantică la restaurantul preferat sau poate chiar să încercați unul nou, cât și un city break sau un weekend la munte.

Totodată, un weekend la un hotel cu spa, o pensiune cu priveliște sau o cabană retrasă oferă ocazia de relaxare și reconectare, fără agitația de zi cu zi.

Experiențe trăite în doi

Cadourile care implică activități comune sunt tot mai apreciate, pentru că aduc emoții și amintiri pe termen lung.

Degustările de vin la crame locale, cursurile de gătit pentru cupluri, sesiunile de spa sau masaj în doi sunt opțiuni ușor de găsit în România.

Chiar și activități simple, precum o plimbare într-un oraș turistic, o seară la teatru sau un concert, pot transforma Ziua Îndrăgostiților într-un moment special.

Idei de cadouri pentru persoana iubită, în funcție de pasiuni

Pentru iubitorii de lectură

O ediție specială a cărții preferate sau un volum semnat de autorul favorit poate fi un cadou cu adevărat personal. Fie că este vorba despre o copertă deosebită, o ediție ilustrată sau un set elegant de cărți, acest tip de dar arată atenție față de pasiunile persoanei iubite.

Poți completa cadoul cu un semn de carte sau un mesaj scris de mână, pentru un plus de personalizare.

Pentru pasionații de gaming

Un joc nou, mult așteptat, sau un accesoriu util poate fi o surpriză reușită. Căștile de gaming, un controller suplimentar, o tastatură sau un mouse special conceput pentru jocuri sunt alegeri apreciate de gameri.

Important este să ții cont de platforma folosită și de preferințele personale, astfel încât cadoul să fie cu adevărat util și plăcut.

Pentru cei activi

Pentru persoanele care iubesc mișcarea, un smartwatch sau un accesoriu sportiv poate fi un cadou practic și motivațional.

Brățările de fitness, echipamentele pentru sală, articolele pentru alergare sau drumeții sunt opțiuni potrivite pentru un stil de viață activ.

Un astfel de cadou arată susținere și grijă față de sănătatea și pasiunile partenerului.

Totuși, dincolo de cadouri, cel mai important este să se simtă că te-ai gândit cu adevărat la persoana iubită și la relația voastră. Un gest sincer valorează mai mult decât orice obiect.

