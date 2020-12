Mesaje haioase de Moș Nicolae. Urări funny pe care le poți trimite Nicușorilor și Nicoletelor din viața ta

Vrei să îi impresionezi pe Nicușorii și Nicoletele din viața ta cu niște mesaje amuzante și ai rămas fără inspirație? Alba24 îți oferă câteva sugestii de care poți ține cont. Firește, le poți adapta pentru a fi cât mai funny, sau le poți trimite direct așa.

VEZI: MESAJE de CRĂCIUN: Urări de Sărbători pentru cei dragi. SUTE de mesaje frumoase și felicitări haioase

Peste 800.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Nicolae. Din totalul persoanelor care poartă aceste nume, aproape 538.500 sunt bărbați (Nicolae, Niculai, Nicusor, Niculae, Nicu, Nicula, Nicoara), iar aproximativ 280.000 sunt femei (Nicoleta, Niculina, Neculita, Nicolina, Nicola)”.

Dintre aceste prenume, cel mai răspândit este Nicolae/ Nicolaie, apartinând unui numar de 353.415 bărbați, urmat de Nicoleta, prenumele a 191.030 de femei.

Mesaje amuzante de Moș Nicolae:

Nicule, pregătește berea, vinul și țuica. Suntem pe drum, venim spre tine. E prea târziu să stingi lumina și televizorul, deja suntem în fața blocului/casei! La mulți ani, Nicule!

Dragă Nicoleta, viața trece ca racheta. Dacă e să mă iubești, la mulți ani să ne trăiești!

Hmmm… rochia pe care ți-a adus-o Moșul e oribilă! Da-o jos chiar acum!

Ce-ar fi sa te apropii, sa te descalti si te asezi in bratele mele ca să imi spui ce iti doresti de Moș Nicolae?

Poti să îmi dai o fotografie de-a ta ca să i-o trimit lui Moș Nicolae să vadă exact ce îmi doresc?

Moșul m-a lăsat în ghetele tale. Crezi în dragostea la prima vedere sau trebuie să plec și să mă găsești sub brad?

Anul acesta Moș Nicolae nu ti-a adus mai nimic… doar pe mine, un suflet rătăcit si singur, ce așteaptă doar un semn pentru a arata ce are mai bun si cald.

De ziua numelui tău eu îţi doresc, tot ce-ţi place să primeşti, să iubeşti, să fii iubită, şi să trăieşti fericită, să ai şi tu printul tău care să poarte numele meu! La mulţi ani Nico!

Pentru soţul meu iubit

Şi Nicolae numit

Azi în zi de sărbătoare

Eu îi fac caldă urare.

La mulţi ani să ne trăieşti

Pe noi la fel să ne iubeşti

Să fii veşnic bun şi blând

Cât vei trăi pe pământ.

Daca tu ai încăpea într-o ghetuța si copilașul nostru scump in alta ghetuța, tot ce as avea nevoie pe lumea asta ar fi o pereche de ghetuțe… Va iubesc!

In ultimii ani, Moș Nicolae a venit la mine cu… dragoste si speranța… El știe ca nu sufăr daca nu vine încărcat cu daruri pentru cizmulițele mele. Sunt norocoasa doar sa știu ca el exista si ca ii face pe apropiații mei fericiți. Tu ești unul dintre ei? L-am trimis aseară pe moș la tine, sa-ti sufle in ureche fericirea.

Sa fii cuminte că poate se întoarce Sfântul Nicolae din drum!

Sper ca sărbătoarea Sfântului Nicolae sa fie semnalul unui nou început, sa ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire si mai ales… multă dragoste!

Vezi și MESAJE de SFÂNTUL NICOLAE. URĂRI și felicitări

Printre fulgi de nea imaginari m-am strecurat aseară la tine în căsuța, să-ți las un dar simbolic acolo în ghetuță, dar te-am văzut dormind si atunci ti-am lăsat un pupic dulce pe obraz. Moș Nicolae

Crede in ceea ce te poate face fericit! E doar o tradiție care a trezit sentimente de bucurie in sufletul tău încă de la primul Moș Nicolae. Gândește-te ca este același care are grija sa vina la tine de fiecare data. La mulți ani!

Crema de pantofi, perie de lustruit, ghete noi… păcat ca nu ai fost cuminte! Mulțumește-te cu mine!

Printre fulgi de nea imaginari m-am strecurat aseară la tine in căsuța, sa-ti las un dar simbolic acolo in ghetuța, dar te-am văzut dormind si atunci ti-am lăsat un pupic dulce pe obraz. Moș Nicolae.