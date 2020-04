MESAJE, URĂRI și SMS-uri pe care să le trimiți celor dragi în ziua de Florii

Mesaje de Florii: Duminica este cea mai importanta sărbătoare care vesteste Paștele și sarbătoarea celor care poartă nume de flori. Fie că au primit numele unei flori, fie că îi cheamă Florin, Florina, Florica, Floricica sau oricare alt derivat al acestor nume, duminică, aceştia îşi serbează onomastica. În România, peste 1,4 de români îşi poartă cu mândrie numele, în special în ziua de Florii, când sunt sărbătoriţi.

MESAJE DE FLORII 2020:

Aşa cum florile sunt semne ale primăverii, aşa este şi acest mesaj un semn ca ţin la tine! La Mulţi Ani!

Floare pura, floare sfanta, azi e ziua ta… soarele a aflat si el, luna… da si ea! Fericire le-a adus, mie… implinire, ca iubesc o stea divina cu nume de floare! La multi ani!

Tu esti floarea vietii mele,

Si te port mereu cu mine-n gand,

As dori sa fii mereu cu mine,

Si nu pot ca sa te uit nicicand…

Flori frumoase să răsară-n calea ta, zile lungi şi fericire îţi doresc din partea mea. La mulţi ani de ziua numelui

De ziua numelui iti daruiesc toate florile din lume insotite de sanatate, fericire, multe bucurii si belsug! La Multi Ani!

Drumul vietii tale sa fie presarat cu flori: cu ghiocei ca sa iti pastrezi sufletul tanar si curat, cu trandafiri ca sa fii vesnic iubita si cu margarete pentru a-ti aminti mereu sa zambesti.

Nici toate florile din lume n-ar fi de ajuns să îţi demostreze cât de mult ţin la tine! La Mulţi Ani!

De Florii, să se răsfrângă asupra ta bunătatea şi dragostea ce izvorăsc dintr-o inimă mare şi iubitoare.

Ziua numelui să-ti fie plină de realizări şi să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viaţa ta! La mulţi ani!

Să primeşti flori de ziua ta. Să înveţi de la fiecare floare să iubeşti, să fii tandră, să luminezi pe cei din jur, să-i laşi să te admire, să aduci bucurie şi sărbătoare. La mulţi ani!

La multi ani , sanatate si fericire !

Sa ciocnim un paharel , celebrand un ”Floricel’

Florii alese si zile senine, saptamana patimilor sa te tina in leagan de flori si lumina curata DUMNEZEIASCA.

Această zi să îţi aducă atât de multe flori încât să te pierzi printre ele şi tot atâtea declaraţii de dragoste! Tu eşti singura mea floare de pe pământ!

Pentru că m-ai iubit cu gingăşia unui ghiocel, pasiunea unui trandafir şi căldura unei flori de câmp.

Pentru că eşti minunată, toate florile din lume îţi urează „la mulţi ani!”

Îţi mulţumesc că m-ai învăţat să cred în lucrurile mărunte, să mă bucur cu tot sufletul de bogăţia culorilor vieţii.

Departe-aş vrea de-aici să vii,/ În alte lumi senine,/ În dimineaţa de Florii/ Să mă cunun cu tine.

Fiind o zi de sărbătoare creştinească, nu-mi vine decât să mă gândesc la Dumnezeu şi să-l rog să ocrotească familiile noastre şi pe cei dragi ai noştri, oriunde s-ar afla şi să binecuvânteze vremurile şi lumea în care trăim.

Azi uita cine eşti şi trezeşte-te la viaţă odată cu natura! Fii un fluture zglobiu şi aşează-te pe prima floare a purităţii!

Totul pe lume se schimbă… doar florile se deschid în fiecare primăvară… Pentru că eşti minunată, toate florile din lume îţi urează La mulţi ani!

Drumul vieţii tale să fie presărat cu flori: cu ghiocei ca să îţi păstrezi sufletul tânăr şi curat, cu trandafiri ca să fii veşnic iubita şi cu margarete pentru a-ţi aminti mereu să zâmbeşti. La mulţi ani de Florii!

Dacă toată lumea îți dorește ca această zi să fie una minunată, eu îți urez ca toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii și realizări astfel încât să îți umple sufletul de voie bună. La mulți ani!

Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urări pentru o zi minunată și un an plin de realizări. La mulți ani înfloritori!

La mulți ani, sănătate și fericire! Să ciocnim un păhărel, celebrând un Floricel!

De ziua numelui tău, primește din partea mea multe urări de bine, sănătate, mult noroc și împlinirea tuturor dorințelor! Dumnezeu să te călăuzească în tot ceea ce faci. LA MULȚI ANI!

Florii alese și zile senine, săptămâna patimilor să te țină în leagăn de flori și lumină curată Dumnezeiască!

Să ai o zi frumoasă. Să te bucuri de numele pe care-l porți, să fii fericită, iubită și bucuroasă. La Mulți Ani!â

ie ca din aceasta zi, toate necazurile sa te ocoleasca, dragostea la tine in suflet sa poposeasca fara sa mai plece si sa ai doar zile insorite si multa fericire! La Multi Ani !

Florile din imagine sunt ofilite in comparatie cu frumusetea ta! LA MULTI ANI, fericire, bucurii alaturi de cei dragi tie si tot binele din lume!

Inima mea ar fi prea mica fara dragostea ta, zambetul meu ar fi prea trist fara guritza ta, iubirea mea nu ar exista fara de tine de ziua ta iti daruiesc inima mea!

Iti doresc ca anii ce-i implinesti astazi sa-ti aduca stralucirea si frumusetea stelelor, intelepciunea si puterea zeilor, dorinta de a iubi si de accepta sa fii iubit si tot ce are lumea asta mai bun in ea! Si de-ar fi ca zeii sa-mi indeplineasca dorintele iti mai doresc “tinerete fara batrinete si viata fara de moarte!” Multi ani fericiti!

Iti doresc ca de ziua ta sa ti se implineasca toate dorintele, sa fii fericit, iubit, sa ai parte numai de raze de soare in viata si iti urez un sincer La Multi Ani!

De ziua ce-ti surade-n prag, Si-i porti frumosul nume, Eu iti doresc tot ce-i mai drag, si mai frumos pe lume.

De ziua numelui tau, iti doresc ca toate lucrurile bune si frumoase sa te copleseasca si sa straluceasca in calea ta catre fericire si succes. La multi ani!

De Florii zi sfanta, sa se rasfranga asupra ta bunatatea si dragostea ce izvorasc dintr-o inima mare si iubitoare.

Ziua numelui sa-ti fie plina de realizari si sa te bucuri mereu de orice lucru frumos din viata ta! La multi ani!

Sper că din această zi frumoasă să îți împodobești viața cu cât mai multe flori care să se adune într-o cunună de realizări și de dorințe împlinite. La mulți ani!

Să ai o zi cât mai frumoasă, înseninată de lumina blândă a primăverii și încărcată de parfumul dulce al unu nou început! La mulți ani!

Sper ca primăvara să înflorească în viața ta așa cum florile se deschid cu gingășie în sufletul meu atunci când te văd. La mulți ani!

De Florii să se răsfrângă asupra ta toată dragostea cu care primăvara își întâmpină florile, toată veselia care izvorăște din ciripitul păsărilor si toată bunătatea cu care soarele dezmiardă natura. La mulți ani!

Îţi doresc să fii mereu la fel de frumoasă, gingaşă şi delicată precum o floare! La Mulţi Ani!

Eşti cea mai preţioasă floare a vieţii mele! La Mulţi Ani!

Veselă

Iubită

Ocrotită

Respectată

Inteligentă

Creativă

Apreciată

Frumos

Lăudat

Original

Rebel

Interesant

Nepreţuit

De ziua ta, toate florile din lume să îţi ureze „La Mulţi Ani!”

Eşti persoana care mi-a luminat viaţa şi mi-a încălzit sufletul! La Mulţi Ani!

Frumuseţea trandafirilor şi gingăşia narciselor pălesc în faţa ta! Eşti cea mai preţioasă floare! La Mulţi Ani!

Cerul se înseninează de fiecare dată când păşeşti afară, vântul adie domol, iar păsările ciripesc de îndată ce te văd pe tine! La Mulţi Ani, floarea mea iubită!

În ziua dedicată şie, floarea vieţii mele, îţi zic un călduros „La Mulţi Ani!”

Fie ca viaţa ta să se umple de căldura, lumina şi dragostea pe care mi le-ai oferit mie! La Mulţi Ani, floarea mea iubită!

