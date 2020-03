Mesajul autorităților din țară, pentru românii din Italia: Nu veniți acasă de Paște! Ați putea fi izolați și carantinați

Românii care se întorc din Italia pentru a sărbători Paștele acasă, în România, vor sta în izolare la domiciliu sau carantină timp de 15 zile, a anunțat ministrul Sănătății.

Potrivit Romania24.ro ministrul interimar al Sănătății Victor Costache a fost întrebat de jurnaliști, cum vede faptul că, în perioada următoare, de Paște, mulți români din Italia ar putea fi tentați să se întoarcă acasă, deși există pericolul coronavirusului.

”Vă voi răspunde ce i-am răspuns și fratelui meu, care este în Milano, va fi în izolare 15 zile dacă vine în țară. Este bine în această perioadă să înțelegem contextul în care ne aflăm și să ne limităm deplasările. Recomandăm să limităm deplasările, inclusiv… sigur că da, fiecare își ia propria hotărâre, dar este important să transmiteți și dumneavoastră informația, recomandarea noastră este să limităm deplasările”, a spus ministrul interimar al Sănătății.

Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, spune că românii din Italia care se vor întoarce în țară să petreacă Paștele acasă, ar putea fi izolați la domiciliu și chiar carantinați, mai ales dacă vin din zone în care s-a manifestat epidemia de coronavirus.

„În acest context, România ar putea fi mai expusă la apariția de cazuri de infecție cu noul coronavirus pe teritoriul național, din cauza dinamicii călătoriilor cetățenilor români pe rutele terestre și aeriene dintre cele două țări.

Autoritățile de sănătate publică vor include persoanele care sosesc în România din localitățile afectate în categoria celor care trebuie să stea după intrarea în țară în condiții de carantină timp de 14 zile. Aceste măsuri sunt similare cu cele aplicate de autoritățile italiene”, se arată într-un comunicat.

”Dacă nu au o nevoie anume să vină, să nu vină, dacă trebuie să vină în mod obligatoriu să ia în calcul că ar putea fi izolați la domiciliu. Dacă vin din anumite arii în ajun de Paște, s-ar putea să aibă o surpriză, în funcție de evoluția contextului epidemiologic, să fie puși în izolare la domiciliu sau chiar în carantină instituționalizată dacă vin din zone unde există în circulație acest virus. Deci, e văzând și făcând.

Evident că dacă vor să vină acasă nu-i poți opri, dar s-ar putea să nu stea acasă cu cei dragi de Paște, ci să stea în în carantină sau în izolare la domiciliu, fără contact cu cei din interior” a mai declarat Streinu-Cercel.

De asemenea, vor fi suplimentate măsurile de control și prevenire a infecției cu noul coronavirus la punctele de frontiera terestre, maritime/ fluviale și aeriene. Ministerul Sănătății va asigura personalul medical necesar în punctele de trecere a frontierei.

Toate persoanele care se încadrează în definiția de caz suspect vor fi raportate imediat de către toate unitățile sanitare unde acestea se prezintă (unitățile primiri urgențe, spitale, medici de familie) la direcțiile de sănătate publică și la Serviciul de monitorizare din cadrul DSU.

Cetățenii care vin în România și intră în carantină instituționalizată, timp de 14 zile, imediat după revenirea în țară sunt cei care au călătorit în următoarele zone: Regiunea Lombardia, Italia, orașele: Codogno, Castiglione d’Adda, Casarpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano.

În Italia, țară unde trăiește cea mai mare comunitate de români din străinătate, numărul îmbolnăvirilor cu noul coronavirus a crescut brusc. Italia este prima țară din Europa care pune orașe întregi sub carantină. S-au închis școli, spitale, tribunale, restaurante, magazine.

La această oră, în România au fost confirmate 6 cazuri de persoane infectate cu COVID-19, ultimele două cazuri fiind diagnosticate în cursul zilei de miercuri, 4 martie.

Toate cele 5 persoane (una fiind în prezent vindecată), care sunt internate în centrele specializate de tratare a bolilor infecțioase, au o stare de sănătate stabilă, iar evoluția lor medicală este permanent monitorizată.

Totodată, din datele centralizate la Ministerul Sănătății, 35 de persoane se află în carantină instituționalizată, iar pentru 10.771 de persoane a fost instituită auto-izolarea la domiciliu.

Până la această oră au fost prelevate și analizate 579 de probe ale persoanelor care au sosit în România din zone afectate de infecția cu COVID-19 ori persoane care au intrat în contact cu pacienți confirmați cu acest virus. Dintre acestea 573 au ieșit cu rezultat negativ, adică persoanele de la care au fost prelevate mostrele analizate nu sunt infectate cu virusul.

Cetățenii care doresc informații despre situațiile legate de COVID – 19 pot apela numărul 0800800358.

De asemenea, cetățenii români din străinătate pot solicita informații numărul de telefon: +4021.320.20.20.

La aceste linii telefonice pot fi solicitate informații despre modul în care se manifestă virusul, modalități de prevenire a îmbolnăvirii și alte detalii legate de conduita preventivă.

Coronavirus Italia: 3.089 cazuri, 107 morti și 276 vindecați

Iată numărul total al cazurilor pentru fiecare regiune, potrivit ufficiostampabasilicata.it :

1820 in Lombardia (+300 comparativ cu marți)

544 in Emilia-Romagna (+124 comparativ cu marți)

360 in Veneto (+53)

82 in Piemonte (+26)

84 nelle Marche (+23)

31 in Campania (+1)

26 in Liguria (+2)

38 in Toscana (+19)

30 in Lazio (+16)

18 in Friuli-Venezia Giulia (+5)

18 in Sicilia (+11)

9 in Puglia (+3)

7 in Abruzzo (+1)

5 nella Provincia autonoma di Trento (+1)

3 in Molise (-)

9 in Umbria (+1)

1 nella Provincia autonoma di Bolzano (-)

1 in Calabria (-)

2 in Sardegna (+1)

1 in Basilicata (-)

Datele din fiecare provincie

Lombardia

Bergamo: 423

Lodi: 559

Cremona 333

Pavia: 126

Brescia: 127

Milano: 145

Monza e Brianza: 11

Mantova: 22

Varese: 11

Sondrio: 4

Como: 5

Lecco: 5

În faza de verificare și actualizare: 49

Total: 1.820

Emilia-Romagna

Piacenza 319

Parma 115

Modena 41

Rimini: 33

Reggio Emilia 20

Bologna 11

Ravenna 2

Forlì Cesena 2

Ferrara 0

În faza de verificare și actualizare: 1

Total 544

Veneto

Padova 162

Treviso 86

Venezia 59

Verona 21

Vicenza 10

Belluno 7

Rovigo 4

În faza de verificare și actualizare 11

Total 360

Piemonte

Torino 11

Novara 3

Asti 41

Vercelli 3

Alessandria 16

Verbano-Cusio-Ossola 5

În faza de verificare și actualizare 3

Total 81

Marche

Pesaro 72

Ancona 9

Macerata 2

Fermo 1

Total 84

Liguria

Savona 19

Imperia 2

Genova 1

La Spezia 1

Da aggiornare 3

Total 26

Campania

Napoli 17

Da aggiornare 14

Total: 31

Toscana

Firenze 12

Siena 10

Massa Carrara 4

Pistoia 1

Lucca 3

Arezzo 2

Pisa 2

Livorno 3

Prato 1

Total 38

Friuli-Venezia Giulia

Trieste 5

Gorizia 5

Udine 8

Total 18

Lazio

Roma 29

Frosinone 1

Total 30

Sicilia

Palermo 3

Catania 1

Da aggiornare: 3

Total 18

Abruzzo

Teramo 3

Pescara 1

L’Aquila 1

În verificare 2

Total 7

Puglia

Taranto 3

Bari 2

Foggia 2

Barletta Andria Trani 1

Lecce 1

Total 9

Umbria

Perugia 6

Terni 3

Total 9

Trentino-Alto Adige

Bolzano 1

Trento 5

Total 6

Calabria

Cosenza 1

Total 1

Molise

Campobasso 3

Total 3

Basilicata

Potenza 1

Total 1

Sardegna

Cagliari 2

Total 2

Sursă: Romania24.ro

