Mesajul lui Horațiu Potra către Frank Timiș, inventatorul Afacerii Roșia Montană. I-a cerut bani pentru campania lui Georgescu

Mesajul lui Horațiu Potra către Frank Timiș, inventatorul afacerii de la Roșia Montană: Procurorii Parchetului General susțin că mercenarul Horațiu Potra s-a implicat în finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

Potra i-ar fi transmis omului de afaceri de origine română Frank Timiș că Georgescu vrea să deschidă toate minele de aur din România și că are sprijinul americanilor care i-au făcut campanie lui Donald Trump.

El i-a cerut lui Timiș un ”ajutor” de 20-35 de milioane de dolari, pentru campania lui Georgescu. Reamintim că inventatorul proiectului de la Roșia Montană.

Procurorii susțin că Horațiu Potra i-a adresat un mesaj lui Frank Timiș în care i-a spus că Georgescu vrea să candideze la prezidențiale în 2024 și vrea să deschidă toate minele din România, în special minele de aur.

De altfel, Călin Georgescu a declarat în 16 ianuarie 2025 la Metropola TV că dacă va ajunge președinte va deschide toate minele de aur din Transilvania.

Timiș are afaceri în domeniul mineritului în Africa. Nu e clar dacă Frank Timiș i-a susținut în vreun fel campania lui Georgescu.

Mesajul lui Horațiu Potra către Frank Timiș

Redăm mesajul transmis de Potra, păstrând stilul și ortografia:

„Să trăiți Domnul Frank. Sper că sunteți bine sănătos. M-a contactat d-ul Calin Georgescu, acesta a fost în clubul de la Roma cu Isărescu și a fost director pe mediu la ONU.

Vrea să candideze la președenția României în 2024 și caută sponsori să-l ajute.

A spus că, dacă câștigă, vrea să redeschidă toate minele din Ro, și în special cele de Aur.

Zice că are deja sprijinul la Americanii care i-au facut campanie la Trump si de la cei care au negociat iesirea UK din EU.

Mi-a spus daca pot vb cu dumneavoastra de un sprijin. Cand mi-a spus ca pentru campanie are nevoie de 20-35 milioane, mi-am permis sa-i spun ca Domnul Frank are „Elefanti minieri in Africa” nu prea vrea sa se mai implice in Ro.

Asta spuneati dumneavoastra candva raportat la minele din Africa (Elefanti), fata de minele din Ro.

Cred ca ma contactat pentru ca un fost coleg de Legiune care stie ca lucrez pt Dvs, ii este apropiat, a avut grija de copii lui.

D-ul Georgescu a spus ca poate negocia orice cu dvs, pentru ca doar cu astfel de oameni ca dumneavoastră poate readuce economia Romaniei la suprafata.

Oameni harnici, destepti, credinciosi, patrioti, nu slugi globaliste. Respect Horea”

Cine este Frank Timiș și care este legătura cu subteranul afacerii Roșia Montană

Roșia Montană a devenit celebră după ce un personaj controversat, cu legături în serviciile secrete româneşti şi străine, pe nume Frank Timiş, a iniţiat, în spatele unui offshore, un proiect de extragere a aurului din mină folosind tehnica separării aurului prin cianură.

Toată povestea a început în 1994, când Ministerul Industriilor a elaborat o listă a proiectelor prioritare pentru cooperare internaţională în industria minieră.

Dintre acestea, cel mai important era cel de la Roşia Montană, despre care existau informaţii certe cu privire la concentraţia ridicată de aur care există în acest zăcământ.

Un an mai târziu, în 1995, Consiliul de Administraţie al RAC Deva, transformată între timp în Minvest, a elaborat un caiet de sarcini prin care se prevedea găsirea unui partener străin care să asigure surse de finanţare şi care să primească 49% din afacere, restul de 51% urmând să rămână părţii române.

În acel an, compania australiană Gabriel Resources NL, cu sediul în Oxleigh dr. Malaga (Australia de Vest), reprezentată de omul de afaceri Frank Timiş, a transmis autorităţilor române o scrisoare de intenţie prin care propunea tocmai o cooperare pentru prelucrarea minereurilor auro-argintifere în amestec cu steril vechi de la Roşia Montană, Gura Barza – Brad şi Zlatna.

Servicii secrete și o asociere ca în anii 90…

Acordul semnat între cele două părţi la data de 4 septembrie 1995 a avut, însă, cu totul alte elemente decât cele stabilite iniţial de Consiliul de Administraţie al RAC Deva.

Prin acest acord, statul român detinea maxim 49% din afacere, iar partenerul străin –compania australiană obscură şi fără nici un fel de experienţă în domeniu – restul de 51%.

La acea dată, Gabriel Resources NL nu a depus nici un fel de documente care să ateste bonitatea firmei, dar, cu toate acestea, afacerea, care era în totală contradicţie cu deciziile anterioare ale Consiliului de Administraţie de la RAC Deva, s-a realizat. Reprezentanţii Regiei au trecut imediat la treabă şi au transmis, fără acordul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, licenţele de exploatare din zonele vizate de proiect către Gabriel Resources NL.

În acest fel, firma din Australia de Vest a reuşit o asociere pe uşa din dos cu statul.

Afacerea a fost perfectată cu Frank Timis, un om de afaceri cu un trecut dubios şi cu legături în serviciile secrete (a sponsorizat din postura de proprietar al proiectului de la Roşia Montană, o adunare a şefilor de servicii secrete din Europa Centrală şi de Est, la Snagov).

Ponderea statului român s-a diminuat şi mai mult printr-o serie de acte, semnate de către directorii de la RAC.

Astfel, un act adiţional semnat în 1997 cu Frank Timiş de către reprezentanţii companiei de la Deva, fără acordul Consiliului de Administraţie al societăţii, a adus înţelegerea cu Gabriel Resources foarte aproape de ceea ce „australienii” intenţionau încă de la început: statul român poate deţine 20% până la 35% din afacere (dacă aduce aport în natură).

Afacere pierdută felie cu felie

Că Gabriel Resources NL, spre deosebire de statul român, ştia ce face încă de la început, o dovedeşte înscrierea la Bursa de Valori din Vancouver (în data de 25.04.1997) a firmei Gabriel Resources cu sediul în Denver, Colorado.

Compania a înaintat un prospect realizat de Goespel Shields & Partners (firma de brokeraj) ce arată că ar deţine 80% dintr-o viitoare exploatare minieră din România, mai precis cea de la Roşia Montană.

Problema este, însă, faptul că societatea mixtă, SC Eurogold Resources SA, formată de RAC Deva (33,8%), Gabriel Resources Ltd. Canada (65%) şi încă câteva societăţi româneşti cu procente insignifiante (Cartel Bau SA Cluj-Napoca, Foricon SA Deva si Comat Trading SA Bistrița), s-a înfiinţat în 11.06.1997, cu două luni după înscrierea Gabriel Resources pe bursă.

În noua firmă, partenerul australian s-a metamorfozat în „Gabriel Resources Ltd.„, cu sediul în paradisul fiscal Channel Islands, Marea Britanie, reprezentat prin Frank Timiş şi Gerard Edward Wood.

Un ultim act adiţional semnat de directorul general de atunci al RAC Deva a pus capac afacerii în ceea ce priveşte procentul ce îi revenea părţii române.

Ponderea RAC Deva a scăzut de la 33,8% la 19,3%. Decizia s-a luat din nou fără a exista mandate din partea Adunării Generale a Acţionarilor.

Miza: 310 tone de aur şi aproximativ 1600 de tone de argint.

O parte dintre aceste date s-au regăsit într-o analiză economică dintr-un dosar deschis de PNA (actualul DNA) cu mai mulți ani în urmă, care s-a terminat exact așa cum a început: discret.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News