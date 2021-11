Miercuri: Lista drumurilor din județul Alba, pe care vor fi amplasate radare de supraveghere a vitezei în trafic

”Asocierea RER Vest – RETIM continuă să își manifeste neputința în prestarea serviciilor licitate pentru Municipiul Sebeș. Printre justificările date a fost invocată lipsa forței de muncă.

Primarul Dorin Nistor, însoțit de reprezentanții poliției locale, a constat deficiențele și declară că vor fi aplicate sancțiuni noului salubrist.

Mulți cetățeni se întreabă de ce s-a produs această schimbare de operator economic. În anul 2009, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sebeș nr. 92, a fost decisă asocierea cu Consiliul Județean Alba și cu toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Alba pentru înființarea Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară SALUBRIS ALBA, cea care gestionează colectarea deșeurilor. Pentru managementul acestui sector a fost accesată și o finanțare nerambursabilă, realizându-se depozitul de la Galda.

Licitația pentru serviciile de salubritate, care vor fi prestate în următorii 5 ani la nivelul întregului județ, a fost gestionată de ADI SALUBRIS Alba (cea care monitorizează contractele, urmărește îndeplinirea obligațiilor asumate, aplică penalități etc.).

„Contractul nu este încheiat cu Primăria Municipiului Sebeș. De la bun început, am luat atitudine și am declarat că nu sunt mulțumit de serviciul prestat. Am solicitat, în scris, asociației SALUBRIS Alba să ia măsuri de sancționare împotriva operatorului. Legat de vechiul contract cu Green Days, menționez că acesta a expirat, din acest motiv s-a realizat o nouă licitație, conform prevederilor legale.

Asocierea RER Vest – RETIM a câștigat licitația pentru zona din care face parte atât Sebeșul, cât și alte localități: Cugir, Săliște, Pian, Vințu de Jos, Cut, Câlnic, Gârbova, Alba Iulia, Ighiu, Sântimbru, Galda, Teiuș, Ciugud etc.” explică primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

„Alături de comunitățile din vecinătatea Sebeșului, am centralizat disfuncționalitățile privind serviciile prestate de Asocierea RER Vest – RETIM și cerem Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară SALUBRIS ALBA măsuri concrete. Sebeșul, în mandatul meu, a pus preț pe curățenie. Cetățenii noștri au nevoie să fie apărați în această relație contractuală cu asocierea RER Vest – RETIM.

Solidar cu cetățenii și cu toți primarii care mi se alătură voi fi o voce sonoră pentru soluționarea acestei situații” este mesajul Sebeșului pentru noul salubrist transmis prin vocea primarului D. Nistor”, au transmis reprezentații Primăriei Sebeș într-un comunicat de presă.