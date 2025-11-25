Connect with us

Miercuri: Șase localități din județul Alba rămân fără gaz. Se fac lucrări la rețea

acum 5 secunde

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat miercuri, 26 noiembrie, în șase localități din județul Alba, anunță Delgaz Grid. Se fac lucrări la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

Compania precizează că sistarea temporară a alimentării cu gaz va fi în intervalul orar 9.00-14.00, în localitățile:

  • Vințu de Jos (străzile Mihai Eminescu, Piața Iuliu Maniu, Preot N. Maniu, Poștei, Jeleri, Vârtop, Macului, Zorilor, Parcului, Mureșului)
  • Valea Vințului (integral)
  • Vurpăr (integral)
  • Valea Goblii (integral)
  • Câmpu Goblii (integral)
  • Mereteu (integral).

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon:

  • 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă)
  • 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).

 

Ultimele articole pe alba24
