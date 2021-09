Miniștrii USR PLUS și-au depus demisiile din Guvernul Cîțu. Criza politică se adâncește. Dan Barna: ”Mergem mai departe”

Miniștrii USR PLUS și-au depus, marți dimineață, demisiile din Guvernul Cîțu, a anunțat copreședintele Alianței USR PLUS, Dan Barna, într-o postare pe Facebook.

Aceștia au înregistrat demisiile atât la ministere, cât și la Secretariatul General al Guvernului. În momentul depunerii demisiilor, premierul Florin Cîțu nu se afla în Guvern.

„În această dimineață am făcut ceea ce am anunțat. Am înregistrat și depus demisiile, împreună cu miniștrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe”, a scris pe Facebook Dan Barna.

Criza din coaliție continuă.