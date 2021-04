Ministrul de Interne: Vrem să modificăm legislația pentru a permite primăriilor să modernizeze sediile de Poliție

Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu și fostul secretar de stat, Andreea Moldovan fac primele declarații după ce au fost demiși de către premierul Florin Cîțu.

Vlad Voiculescu:

”Vreau să le mulțumesc celor care duc greul, medici, asistente, ambulanțieri. Vreau să mulțumesc și echipei mele. Vreau să mulțumesc în mod deosebit doamnei Andrea Moldovan, un profesionist remarcabil”

113 zile de mandat și de ciocniri între mentalități și acesta e și lucrul pentru care am intrat în politică, să schimbăm mentalitățile

M-am gândit mult ce să vă spun. Mi-e teamă pentru oamenii din țara asta, pentru cei care au nevoie de ajutor, mi-e teamă pentru oamenii buni din sistem, care așteptau o schimbare, cei care au văzut că nu mai e nevoie de argumente pentru a te elimina dacă superi prea tare sistemul

Am găsit vulnerabilități absolut înfricoșătoare la instituțiile centrale și din teritoriu, vorbesc despre neputința coordinării și neputința unui sistem

Sunt vulnerabilități ale unui sistem

Am preluat un sistem medical în colaps

Instituțiile se construiesc cu oameni buni, în timp, cu așezare. Altfel, nu se construiește nimic

Am construit că fiecare minut a trebuit folosit pentru a aduce oameni, pentru a face proiecte

Cred că am greșit în anumite aspecte și cred că atunci când m-am așteptat la decență din partea multor politicieni, din partea unei părți a presei, am greșit

Am crezut că premierul numit de o coaliție nu va folosit forța pe care i-am dat-o pentru rațiuni politice

Am crezut că am ieșit din epoca epoleților, cred că și aici m-am înșelat

Ne-am pomenit cu un corp de control care a aruncat în spațiul public lucruri neîntâlnite în lumea civilizată. Un guvern, un premier care dă un semnal că dacă vrei să aperi interesul public, dacă vrei transparență trebuie să te temi, pentru că dacă deranjezi pe cine nu trebuie, un sistem de privilegii, atunci sistemul va acționa împotriva ta

Deschiderea școlilor – s-a transformat într-o pasare continuă a vinii la Ministerul Sănătății

Premierul României s-a transformat în primul epidemiolog al țării

E nefiresc ca parteneri de coaliție să folosească accidente sau moduri mai puțin perfecte de a aborda o situație

Responsabilitatea clară pentru evacuarea de la Foișor era în sarcina altcuiva

Lucrurile astea le-am lăsat să treacă și cred că am greșit

Ne-am pomenit cu un premier care își bate joc de munca unei echipe, care și-a permis să o evalueze, exact ca Tudorel Toader

La fiecare pas, oriunde te uiți în sistemul de sănătate, la fiecare pas găsești oameni puși de un partid sau altul

Majoritatea posturilor de la DSP-uri, din spitale, sunt oameni numiți politic, care răspund comenzilor politice

E cea mai mare problemă a sistemului de sănătate.

Nu se poate cu actuala structură din MS să construim spitale. Ce trebuie să construiești e o echipă

Am demarat proiecte pentru centre de arși, am alocat bugete pentru dotarea clinicilor de arși, am asigurat resurse pentru testarea în școli și farmacii, am pregătit OUG pentru creșterea tarifului pentru vaccinarea în cabinetele medicilor de familie

Am eliminat plafonul la norma de hrană din spitale, pentru ca pacienți să nu mai fie înfometați în spitale

Vaccinul antigripal l-am făcut disponibil pentru toată lumea, am reintrodus lista de medicamente esențiale, săptămâna aceasta trebuia aprobată

Am luat măsuri pentru ca medicamente precum Euthyrox să fie din nou disponibile

Am suplimentat paturile la ATI până la 1.687

Am oprit în guvern, în plină criză sanitară, cu cheltuieli fulminante, și banii pentru presă. Nu cred că era oportun să mai prelungim ceva ce s-a întâmplat anul trecut

Vorbeam despre politizare peste tot în sistem. Am avut acum 2 săptămâni evaluarea directorilor din DSP – nivelul profesional al unei țări nu e un lucru cu care să ne mândrim

E nevoie de depolitizare și e nevoie de adevăr și asta a încercat MS. Nici pandemia, nici sănătatea nu pot fi gestionate doar în spitale, dar e responsabilitatea noastră să ne asigurăm că toți indicatorii reflectă realitatea

Avem acum un ministru interimar al Sănătății. O să îl rog pe dl ministru interimar, care ocupă funcția de prim-ministru, să revadă metodologia făcută în guvernarea partidului domniei sale cu privire la raportarea deceselor din spitale COVID. Nu aș vrea să arunc cu numere, pentru că nu am reușit să documentăm

Investigația pe care am început-o arată diferențe fundamentale între ceea ce se raportează și datele reale

Există indicii că există diferențe între decesele raportate, mai puține decese. Vorbim despre o statistică și o metodologie care trebuie schimbată

Ordinul pentru carantinare a fost un pretext. Nu era necesar un aviz CNSU (așa cum a afirmat Florin Cîțu), au fost 2 zile de dezbateri, au fost decizii.

Premierul știa despre acest ordin? Ordinul stabilește date precum numărul de paturi libere de ATI, și erau niște recomandări, care nu am văzut să fie combătute de nimeni. Nu a fost altceva decât un pretext

Problemele țării nu se rezolvă politic, ci bazându-ne pe date reale și pe adevăr. ordinul vorbește exact despre asta – date, adevăr

Există un comitet al cărui președinte este Arafat, dacă cineva trebuie să informeze, acesta trebuia să fie președintele acestui comitet

Andreea Moldovan:

”Am apreciat mult că nu am fost condiționată politic. Pentru mine a fost extrem de important, venind din sistem să știu ce se întâmplă acolo, știind problemele, să încerc să le rezolv”

”Am regretul că erau niște ordine care trebuiau să iasă mai departe. Mai aveam și testarea în farmacii și alte proiecte, sper să fie continuate, pentru că sunt proiecte bune”

”S-a discutat în 2 zile succesive ordinul (privind carantinarea), într-o companie selectă, inclusiv șefa INSP Adriana Pistol și Raed Arafat, forma a fost agreată de toată lumea. Nu am lucrat de capul meu, a fost o muncă de echipă”

Știrea inițială

Demiterea lui Voiculescu a generat o criză în coaliția de guvernare, USR-PLUS l-a criticat pe premier pentru decizia luată și a cerut schimbarea sa din funcție pentru a continua colaborarea cu PNL.

Premierul Cîțu a decis miercuri dimineață înlocuirea lui Vlad Voiculescu în fruntea Ministerului Sănătății. Totodată, a fost demisă Andreea Moldovan, secretar de stat în același minister.

Demiterea lui Voiculescu a avut loc la două zile după incidentul tragic de la „Victor Babeș”, unde trei bolnavi de COVID au murit după o pană de oxigen la TIR-ul ATI din curtea spitalului, și la cinci zile după scandalul evacuării pacienților de la Spitalul de Ortopedie Foișor, transformat peste noapte în spital COVID, potrivit libertatea.ro.

În același timp, decizia de demitere a secretarului de stat Andreea Moldovan a venit la o zi după ce în Monitorul Oficial au apărut noile criterii privind carantinarea localităților, fiind introdus drept criteriu important numărul de teste care se fac.

În plus, aceasta a afirmat recent că România ar avea nevoie de o lună de carantină, declarație care a stârnit nemulțumirea publică a premierului Cîțu.

surse: DigiFM Live, libertatea.ro, hotnews.ro