Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, va vizita cea mai nouă creșă din Sebeș, amplasată în Parcul Arini

Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, va vizita luni, 13 octombrie, cea mai nouă creșă din municipiu, realizată cu o finanțare susținută prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Este vorba Noua despre creșa amplasată în Parcul Arini. Acesta va putea găzdui 40 de copii, organizați în patru grupe, oferind condiții moderne și sigure pentru cei mici.

Investiția prin PNRR este de 11.886.810,72 lei din fonduri nerambursabile.

Clădirea este eficientă energetic și va beneficia de toate facilitățile prevăzute de reglementările legale: camere de joacă, dormitoare, spălătorie proprie, bucătărie, sală mare funcțională, cabinet medical, spații administrative.

Spațiile de joacă în aer liber vor fi generoase, de cel puțin 10 metri pătrați pentru fiecare copil. Acoperișul va putea fi folosit și pentru a fi amenajate spații verzi, terase înverzite.

VEZI ȘI: FOTO: Lucrări în întârziere la creșa din Parcul Arini. Primarul din Sebeș solicită constructorilor mai multă mobilizare

În urmă cu trei luni primarul din Sebeș, Dorin Nistor, vizita șantierul creșei și spunea că este nemulțumit de ritmul în care avansează lucrările. Termenul inițial pentru finalizarea construcției era martie 2025.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News