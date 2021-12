Ministrul Energiei: Furnizorii de energie nu au motive să nu aplice compensațiile în facturile emise pentru luna noiembrie

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 14 decembrie.

Sunt vacante 333 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

De asemenea, cel mai mare angajator din regiune, Continental Sibiu, face angajări. Oferta de locuri de muncă a firmei poate fi accesată AICI.

OFERTA de locuri de muncă prin AJOFM ALBA:

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258 831 137

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

NEMO INVESTIGO SRL – agent de securitate – 1 – 0760265477

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 5 – 0755094265

SERENDIPITY BUSINESS SRL – ajutor bucatar – 2 – 0748090110

TRANSILVANIA NUTS SRL – ambalator manual – 2 – 0790229953

SC SATURN SA – curatitor-sablator – 4 – 0258812764

PERLA MEX SRL – director vânzari – 1 – 0733672739

ABFOR ENERGY SRL – electrician constructor montator aparataj si cabluri de joasa tensiune – 1 – 0749065425

SC SATURN SA – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0258812764

COMCARN PRODUCTIE SI MANUFACTURA SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0740093890

SC APULUM SA – electrician în constructii – 2 – 0731489087

SOLINA ROMANIA SRL – electromecanic – 1 – 0733190507

PERLA MEX SRL – femeie de serviciu – 1 – 0733672739

COMCARN PRODUCTIE SI MANUFACTURA SRL – femeie de serviciu – 1 – 0740093890

PERLA MEX SRL – finisor-asamblator obiecte din mase plastice – 1 – 0733672739

COMCARN PRODUCTIE SI MANUFACTURA SRL – fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune – 1 – 0740093890

PERLA MEX SRL – gestionar depozit – 1 – 0733672739

SC APULUM SA – instalator apa, canal – 1 – 0731489087

SC TRANSEURO SRL – încarcator-descarcator – 4 – 0258811470

SC APULUM SA – încarcator-descarcator – 40 – 0731489087

COMCARN PRODUCTIE SI MANUFACTURA SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0740093890

SC APULUM SA – lacatus mecanic – 5 – 0731489087

SC SATURN SA – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 4 – 0258812764

INDAVICO SRL – lucrator comercial – 1 – 0740205773

SERENDIPITY BUSINESS SRL – lucrator comercial – 2 – 0748090110

COMCARN PRODUCTIE SI MANUFACTURA SRL – lucrator gestionar – 1 – 0740093890

COMCARN PRODUCTIE SI MANUFACTURA SRL – macelar – 2 – 0740093890

PHILIPS ORĂŞTIE S.R.L. – magaziner – 4 – 0731505263

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – manager relatii cu clientii bancii/societate de leasing – 1 – 0755094265

SC APULUM SA – manipulant marfuri – 3 – 0731489087

TRANSILVANIA NUTS SRL – manipulant marfuri – 5 – 0790229953

COMCARN PRODUCTIE SI MANUFACTURA SRL – manipulant marfuri – 1 – 0740093890

SC SATURN SA – masinist pod rulant – 4 – 0258812764

AUTOMOB ALBA S.R.L. – mecanic auto – 1 – 0724050005

SOLINA ROMANIA SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule – 3 – 0733190507

ABFOR ENERGY SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0749065425

R & C PAINTING & DECORATING S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 11 – 0740612272

R & C PAINTING & DECORATING S.R.L. – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 12 – 0740613272

DANIEL & IOANA SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0766343532

PERLA MEX SRL – operator la prelucrarea maselor plastice – 1 – 0733672739

COMCARN PRODUCTIE SI MANUFACTURA SRL – operator la valorificarea subproduselor de abator – 1 – 0740093890

NEMO INVESTIGO SRL – paznic – 1 – 0760265477

SC APULUM SA – rectificator universal – 2 – 0731489087

SC APULUM SA – strungar universal – 1 – 0731489087

SC SATURN SA – turnator formator – 7 – 0258812764

RAYAN GRUP SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 1 – 0744354616

AUTOMOB ALBA S.R.L. – vulcanizator piese din cauciuc la prese – 1 – 0724050005

Locuri de muncă / angajări AIUD: AJOFM Alba – Punct de lucru Aiud – 0725 225 882

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

AFRODITA MELIHATA SRL – brutar – 5 – 0725225882

CODEMIRA FAIN S.R.L. – operator la fabricarea produselor congelate de patiserie si panificatie – 1 – 0748803012

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – electrician în constructii – 10 – 0742408958

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – functionar administrativ – 31 – 0742408958

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – inginer automatist – 1 – 0742408958

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – inginer de sistem în informatica – 1 – 0742408958

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – inginer electromecanic – 1 – 0742408958

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – inginer productie – 3 – 0742408958

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – mecanic utilaj – 10 – 0742408958

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 6 – 0742408958

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – operator la masini-unelte semiautomate si automate – 50 – 0742408958

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – planificator/specialist plan sinteze – 10 – 0742408958

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – specialist in achizitii – 3 – 0742408958

Locuri de muncă / angajări Câmpeni

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

CEC BANK SA – administrator cont – 1 – 0725225884

SC GDF TRUCK PARKING SRL – ajutor ospatar – 1 – 0725225884

P & G CONSULTING CONSTRUCT SRL – economist în economie generala – 1 – 0746233473

MONTANA CÂMPENI SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 10 – 0733055808

MONTANA CÂMPENI SRL – tâmplar universal – 10 – 0733055808

Locuri de muncă / angajări Cugir

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

PATISERIE ȚUPI SRL – brutar – 4 – 0758357608

SC LIDL DISCOUNT SRL – vânzator – 3 – 0725225881

Locuri de muncă / angajări Sebeș: AJOFM Alba – Punct de lucru Sebeş – 0725 225 885

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 5 – 0755094265

PROFI ROM FOOD SRL – casier – 1 – 0372568838

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – colector (recuperator) creante/debite – 1 – 0755094265

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. – economist în management – 1 – 0258806442

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL – controlor calitate – 1 – 0258733923

POMPONIO S.R.L. – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0737991771

POMPONIO S.R.L. – fierar betonist – 1 – 0737991771

PROFI ROM FOOD SRL – lucrator comercial – 1 – 0725225885

POMPONIO S.R.L. – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0737991771

POMPONIO S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0737991771

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 1 – 0258733923

PROFI ROM FOOD SRL – primitor-distribuitor materiale si scule – 1 – 0725225885

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL – programator productie – 1 – 0258733923

ADMINISTRATIA NATIONALA DE ME – tehnician meteorolog – 1 – 0740087338

PROFI ROM FOOD SRL – vânzator – 1 – 0372568838

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News