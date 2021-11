Ministrul Muncii: Avem simulări pe creșterea pensiilor între 6% și 12%. Alocațiile se măresc cu 20% de la 1 ianuarie 2022

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat că în Guvern s-au făcut simulări privind impactul bugetar al indexării pensiilor de la 1 ianuarie 2022.

Turcan a indicat că „avem simulări pe 6%, pe 7%, pe 8%, până la 12%”. Ea a declarat că pensiile vor crește de anul viitor, dar nu a dorit să ofere încă un procent clar.

Pensii indexate cu 6% din 2022

Ministrul a spus recent că pensiile vor fi indexate cu minimum 6% anul viitor, iar intenţia Guvernului este ca această creştere să fie mai mare, în timp ce alocaţiile vor fi majorate cu 20% de la 1 ianuarie 2022.

„În materie de pensii, sistemul este zdruncinat rău. O spun ca fiică de părinţi pensionari care văd şi ei inechitatea care există în momentul de faţă în sistemul de pensii şi anume că oameni cu pregătire similară, cu vechime egală, cu contribuţie egală au pensie diferită în funcţie de momentul în care au ieşit la pensie.

Lucrul acesta am început să îl pregătim pentru corectare. Am făcut o analiză, după care am pus pe masă nişte soluţii.

Soluţiile ţintesc spre reducerea inechităţilor care există în sistemul public de pensii, spre ancorarea pensiilor în contributivitate astfel încât să nu mai avem parte nici de procese câştigate de oameni în instanţă după ce oamenii sunt puşi pe drumuri şi în acelaşi timp sistemul să fie just. Asta înseamnă o bază legală”, a declarat Raluca Turcan la Antena 3, marţi seară.

1.400.000 dosare de pensii digitalizate

Turcan a mai declarat că dosarele de pensii vor fi trecute în sistem digital. „În paralel am realizat că sistemul merge foarte greu. Este format din 5 milioane de dosare de pensii din care două treimi sunt în formate digitale greoaie şi o treime în format de dosar cu şină.

Şi atunci am spus că aceste dosare trebuie să intre într-o bază de date. Pentru lucrul acesta era legislaţie din 2019. Nimeni nu şi-a pus problema să digitalizeze.

Şi atunci am spus, băgăm toate datele în format digital, luăm în calcul inclusiv indicatori noi de contributivitate astfel încât atunci când terminăm legea să putem face recalcularea pensiilor automat.

Avem 1.400.000 de dosare de pensii digitalizate în doar nouă luni de zile. Ne propunem ca până la finalul anului 2022 să fie digitalizat întregul sistem”, a afirmat Raluca Turcan.

Ministrul Muncii a declarat, de asemenea, că cea mai mică pensie din România este de 800 de lei, iar cea mai mare de 70.000 de lei.

„Faptul că noi facem această muncă ce nu s-a făcut în ultimii 30 de ani nu înseamnă să punem paranteze la nevoia oamenilor de a avea venituri mai mari şi atunci până ce finalizăm acest proces rămâne în vigoare legea actuală şi pensiile se indexează.

Inechitățile dintre ”pensiile normale” și pensiile speciale

Unde este problema? Că în România avem cea mai mică pensie de aproximativ 800-900 de lei şi avem pensii şi de 70.000 de lei. În momentul în care nu reduci inechităţile şi indexezi aşa cum este legea în vigoare, înseamnă că vor creşte cu acelaşi procent şi pensiile mici şi pensiile mari”, a declarat Turcan.

Raluca Turcan a mai declarat că pensiile vor fi indexate cu 6 la sută de la 1 ianuarie 2022, dar că sunt simulări de indexare până la 12 la sută. „O pensie mică, de 800 de lei, dacă se face o indexare de 10 la sută îi creşte pensia cu 80 de lei.

Dacă are 70.000 de lei, înseamnă o creştere de 7.000 de lei. Şi atunci vă întreb, unde este echitatea în sistemul de pensii? Ne dorim ca pensiile să fie intexate de la 1 ianuarie 2022 cu şase la sută, dar avem simulări de indexare cu până la 12 la sută”, a declarat Turcan.