Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru: Am avut o întâlnire cu reprezentanții mall-urilor pentru a pregăti deschiderea de pe 15 iunie

Recorder a realizat o hartă a apei contaminate din satele României. În peste 800 de comune ale țării curge apă nepotabilă, fără ca oamenii să fie anunțați, au constatat reporterii publicației.

În județul Alba, două localități au probleme mari la calitatea apei: Lunca Mureșului și Mogoș, în timp ce în alte 14 comune nu există rețea de apă.

Conform analizelor efectuate de DSP Alba în 2019, în Lunca Mureșului s-au înregistrat depășiri la indicatorul ”nitrați”.

Mai grav este la Mogoș, unde analizele arată că apa furnizată oamenilor, conform analizelor realizate în 2019, înregistrează depășiri la indicatorii: E.coli, enterococi, bacterii coliforme. Harta unde pot fi văzute toate localitățile din județ este disponibilă AICI.

După ce intrați pe link, selectați județul Alba (stânga sus).

Harta nu cuprinde și situația rețelelor mari, cum sunt cele din orașe.

”Prin Legea apei potabile, statul român se obligă să verifice periodic calitatea apei care curge la robinetul fiecărui cetățean conectat la o rețea publică autorizată.

Legea prevede analize periodice ale apei din rețele, realizate atât de operatori (primării sau firme private), cât și de Direcțiile de Sănătate Publică (DSP) din fiecare județ. Aceeași lege stabilește parametri de potabilitate a căror depășire este interzisă, acest lucru însemnând că apa poate pune sănătatea oamenilor în pericol.

În zonele rurale, aceste analize impuse prin lege se fac mult mai rar decât la orașe, iar de cele mai multe ori rezultatele nu le sunt comunicate cetățenilor nici măcar atunci când parametrii de potabilitate sunt depășiți.

Am hotărât să facem noi treaba autorităților și am solicitat DSP-urilor din fiecare județ să ne comunice rezultatele ultimelor seturi de analize efectuate la rețelele de apă din mediul rural. După o muncă de două luni, am centralizat rezultatele din 1.568 de localități de pe tot cuprinsul țării și am alcătuit o hartă cu toate informațiile, astfel încât fiecare cetățean să poată afla ce fel de apă consumă” au scris cei de la Recorder, într-un articol de investigație.

Rezultatele centralizate de Recorder arată 892 de comune în care s-au înregistrat depășiri la indicatori precum amoniu, nitriți sau bacterii de natură fecală.

Este o situație extrem de gravă, care arată eșecul statului român într-una dintre cele mai importante misiuni stabilite prin Constituție: în loc să-și protejeze cetățenii, le pune sănătatea în pericol.