Exproprieri pentru construirea unui pasaj subteran în zona Stadion din Alba Iulia. Care este suma propusă și suprafața expropriată

Exproprieri pentru construirea unui pasaj subteran în zona Stadion din Alba Iulia. Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat, în ședința din 19 august, un proiect privind modificarea și completarea HCL nr. 191/2025 privind declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile (terenuri) în vederea realizării obiectivului de investiții „Decongestionare trafic intrare N-V municipiul Alba Iulia DN 74 – construire pasaj subteran zona Stadion Unirea la intersecția B-dului Republicii cu B-dul Revoluției 1989”.

Potrivit referatului de aprobare, prin HCL 191 din 29 mai 2025, s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere pentru obiectivul de investiții. Suprafețele estimate de expropriator pentru imobilul (teren) supus exproprierii, situat pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică, sunt în suprafață de 1.343,24 mp, reprezentând suma de 551.501,00 lei, fără TVA.

În urma unor erorii a rezultat o suprafață în plus de 9,15 mp. Astfel, după refacerea raportului de evaluare se propune modificarea exproprierii suprafeței, respectiv, suprafața de 1.352,39 mp și modificarea valorii sumei alocate de la bugetul local, în sumă de 43.286,90 lei, fără TVA.

Astfel, proiectul propus spre aprobarea consilierilor locali stabilește:

suma acordată pentru exproprierea terenurilor exclusiv construcții să fie de 10 lei/mp, valoarea terenurilor expropriate fiind astfel 1.352,39 x 10 lei/mp = 13.523,90 lei,

valoarea acordată pentru despăgubirea construcțiilor autorizate afectate de culoarul de expropriere să fie în cuantum de 29.763 lei, fară TVA.

Se propune alocarea de la bugetul local al municipiului Alba Iulia a sumei de 43.286,90 lei fără TVA, reprezentând valoarea aferentă despăgubirilor prevăzute.

Este vorba despre 9 terenuri și construcții care urmează să fie expropriate, cu suprafețe cuprinse între 6,78 mp și 295,54 mp. Cea mai mare suprafață va fi expropriată de la retailerii din zonă.

Detalii despre pasajul subteran

Pasajul subteran urmează să fie construit pe strada Calea Moților din Alba Iulia, la intersecția dintre B-dul Revoluției 1989 și B-dul Republicii. Investiția este estimată la peste 82,7 milioane de lei.

În prezent, intersecția este una dintre cele mai aglomerate din municipiu, mai ales în perioadele celor două vârfuri de trafic din timpul zilelor de lucru.

Pasajul urmează să fie amenajat pe un tronson din strada Calea Moților, de la intersecția cu strada Detunata și până la intersecția cu strada Septimiu Severus.

Construcția va fi compusă din două zone, pe 299,06 metri (una acoperită pe 65 metri și alta descoperită). Va fi rampă spre Kaufland (120 m) și altă rampă dinspre stadion (114 m).

Vor fi două benzi de circulație, cu trotuare de serviciu, iar pasajul inferior va fi iluminat.

Mai multe detalii despre proiectul pasajului subteran – AICI.

