Mesaje de Sfânta Maria 2025. 15 august: Se trimit sau nu urări cu prilejul Adormirii Maicii Domnului?

Mesaje de Sfânta Maria 2025

acum 26 de secunde

Mesaje de Sfânta Maria 2025: Pe 15 august, creștinii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale anului bisericesc.

Este o zi specială și pentru peste 2,2 milioane de români care poartă numele Maria, Marian, Mariana, Marin, Marina și alte derivate.

Creștinii își trimit mesaje cu acest prilej, în ciuda unor controverse pe acest subiect, dezvoltate în jurul subiectului.

Mai precis, lumea se întreabă dacă este sau nu bine să trimiți mesaje de Sfânta Maria Mare sau Adormirea Maicii Domnului.

Biserica Ortodoxă Română consideră că nu este greșit acest lucru, pentru că, de fapt, Maica Domnului s-a mutat la viața veșnică.

Mesaje de Sfânta Maria 2025

  • La mulți ani cu sănătate, pace și bucurii! Sfânta Maria să îți lumineze calea și să îți ocrotească familia.

  • Fie ca ziua ta de nume să fie la fel de luminoasă precum numele pe care îl porți! La mulți ani!

  • Îți doresc o viață plină de împliniri și de oameni frumoși alături de tine. La mulți ani de Sfânta Maria!

  • Numele tău este binecuvântat, iar tu ești o binecuvântare pentru cei din jur. Să ai parte doar de bine!

  • La mulți ani, cu gânduri senine și vise împlinite!

  • Sfânta Maria să te călăuzească în fiecare pas și să îți aducă liniște în suflet.

  • Bucură-te de această zi specială, la fel cum ne bucurăm noi că te avem în viața noastră.

  • Îți trimit un gând bun și o îmbrățișare caldă în această zi de sărbătoare.

  • Fie ca toate drumurile tale să ducă spre fericire și iubire! La mulți ani!

  • Să ai parte de sănătate, belșug și bucurii la fiecare pas!

  • Ziua numelui tău să fie începutul unui nou capitol plin de reușite.

  • Îți doresc ca binecuvântarea Sfintei Fecioare Maria să te însoțească mereu.

  • Astăzi e despre tine! Zâmbește și primește toată iubirea celor din jur.

  • Fie ca această sărbătoare să îți aducă liniște, dragoste și speranță în fiecare zi.

  • La mulți ani! Să ai o viață la fel de frumoasă și pură ca numele pe care îl porți.

Citește alte mesaje aici MESAJE de Sfânta Maria. Felicitări pentru prieteni, familie şi cunoscuţi, de ziua numelui

