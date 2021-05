Minivacanță de 1 iunie: Cum și-au făcut parlamentarii rost de o ZI LIBERĂ în data de 31 mai, fără să își ia concediu

Pilotul de raliu și specialistul în conducere defensivă, Titi Aur, a afirmat că una dintre cauzele accidentelor din România este lipsa unei educaţii rutiere timpurii şi a unor cursuri corespunzătoare la şcoala de şoferi.

Acesta critică modul în care se desfășoară pregătirea viitorilor șoferil în școlile de profil. Majoritatea ajung în trafic fără să fie pregătiți pentru asta și continuă să conducă la fel ani buni.

”Cei care merg la şcoala de şoferi să ceară să fie învăţaţi să conducă. Pentru că acum, cei care se duc la şcoala de şoferi spun că vor să ia permisul de conducere. Este altceva.

Ca să iei permisul, te învaţă să pleci de pe loc, să semnalizezi şi să opreşti roata la STOP.

Nu te învaţă regula celor 2 secunde, regula fermoarului, nu te învaţă să stai la volan, nu te învaţă nimic din conducerea defensivă, nimic din ce face maşina, din ce înseamna ABS, ESP, controlul tracţiunii”, aspus Titi Aur într-un interviu exclusiv pentru DC NEWS.

Evitarea accidentelor și civilizația, noţiuni care se învaţă la conducere defensivă

„Vorbim de situaţii care se predau la cursurile de conducere defensivă: pericolele potenţiale. Fiecare dintre noi, cei care circulăm regulamentar, trebuie să fim capabili în orice moment să depistăm, să scanăm fiecare pericol potenţial.

Greşeala celui care întoarce pe linia continuă e clară, majoră, dar şi cel care intră într-unul care face o manevră ciudată, neregulamentară, are partea lui de vină, analizând din punctul de vedere al conducerii defensive.

Dacă eu am un pic peste sută, chiar 110, că zic ‘lasă că nu-mi ia carnetul sau nu mă sancţionează pentru zece kilometri în plus’ şi văd pe unul care stă ciudat pe dreapta sau merge încet sau are nişte mişcări ale maşinii sau chiar pe el în maşină îl văd că are nişte gesturi ciudate şi eu îmi continui deplasarea cu 100 km/h, devin coautor din punct de vedere conducere defensivă.

Chiar dacă eram regulamentar, aveam o maşină care respectă normele de circulaţie, purtam centura, aveam farurile aprinse, totul perfect regulamentar, dar nu am făcut acel gest de prevenire, de anticipare”, a arătat pilotul Titi Aur.