Mirela Retegan, de la Gașca Zurli, fascinată de frumusețea Munților Apuseni. Ce spune despre galeriile miniere de la Roșia Montană

Mirela Retegan, actriță și fondatoarea trupei muzicale pentru copii ”Gașca Zurli”, este într-o vacanță în Munții Apuseni, județul Alba. Aceasta s-a arătat încântată de frumusețea zonei, a obiectivelor vizitate și a surprins pe profilul său social cele mai interesante locuri vizitate, unde a trăit experiențe minunate.

Actrița a primit din partea fanilor locali și invitația de a participa la festivitățile de la Târgul de Fete de pe Muntele Găina, care va avea loc în weekendul viitor, pe 16 și 17 iulie.

”Mi-am propus să stau câteva zile în Apuseni și să văd cât pot de mult locuri știute și neștiute.

Mi-am propus să nu stabilesc niciun obiectiv, să fac planurile de astăzi pe astăzi în funcție de cum ma simt și cum e vremea.

Am ajuns în locuri neumblate, am revăzut locuri dragi, am trăit experiențe minunate.

O să scriu un articol pe blog, cu toate câte vreau să le povestesc.

Mai sunt multe zile de vară și tare îmi doresc să mă bucur de oameni, de locuri, de întâmplări și povești pe sufletul meu”, a scris Mirela Retegan pe Facebook.

Experiența de la galeriile miniere din Roșia Montană

La Roșia Montană, Mirela Retegan a vizitat galeriile miniere și a făcut și poze cu micii fani prezenți.

A cunoscut de asemenea un om ”fabulos”, Dorin Rus, povestitor pasionat, ghidul actriței în muzeul galeriilor de la Roșia Montană.

Actrița a vizitat galeriile împreună cu un grup de copii din Fetești, aflați în tabără în zonă și a descoperit că tinerii de astăzi ascultă poveștile de ieri doar dacă povestitorul știe să agațe viitorul în filonul prezentului.

”Dacă vreți să vedeți galeriile de aur de la Roșia Montană, înarmați-vă cu răbdare și nu mergeți cu așteptări.

Luați cu voi multă înțelegere!

Acolo o să întâlniți un om extrem de pasionat, de-a dreptul îndrăgostit de ceea ce face. Are un fel de a povesti și de a capta atenția vizitatorilor, cum rar mi-a fost dat să întâlnesc!

Eu, dacă aș avea putere, aș construi în jurul lui Dorin Rus o întreagă armată de oameni implicați în organizare, de la cei care să răspundă la telefon, la cei care organizează grupurile și vânzarea de bilete.

Aș face din locul acela un megapunct de atracție turistică, iar pe Dorin Rus l-aș lăsa doar să povestească.

E genul de om pe care e musai să-l vezi măcar o dată în viață!”

”S-au amestecat în el toate emoțiile posibile ale specialistului care știe ce sentimente poate să trezească în generațiile de astăzi – dar generațiile de ieri nu-l ajută deloc să-și facă treaba.

O să vă povestească, o să vă certe, o să vă alunge, ca să vă cheme înapoi (la figurat, evident), dar o să-l țineți minte toată viața!”

Bravo, domnule Dorin Rus! Astăzi am plecat mai bogată după întâlnirea cu dumneavoastră!

Îmi doresc pentru galeriile romane să rămâneți mulți ani activ și încântat de ceea ce faceți!

Și, dacă pot să ajut cu ceva, strigați-mă!

Știu o mulțime de oameni gata să pună umărul. Și dumneavoastră, și turiștii, și locul acela meritați cele mai bune condiții de organizate a vizitelor în galerii!

Aurul de la Roșia Montană se numește Dorin Rus. Am zis!” a postat Mirela Retegan pe Facebook, după vizita la galeriile din Roșia Montană.

Mirela Retegan și-a anunțat fanii că va reveni cu o postare pe blog unde va documenta pe larg vacanța în Munții Apuseni, pe lângă experiențele postate pe profilul său social.

sursa: Facebook Mirela Retegan