Miriam Bulgaru, despre experiența la Roland Garros: „Am dat tot ce am avut și sunt cu adevărat mândră de asta”

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, a descris experiența pe care a avut-o în turul calificărilor de la Roland Garros, într-o postare pe rețeaua de socializare Facebook.

Reamintim faptul că Miriam Bulgaru, locul 203 mondial, a fost eliminată, vineri, în ultimul tur al calificărilor de la Roland Garros. Bulgaru a fost învinsă de sportiva argentiniană Julia Riera, locul 204 mondial, scor 6-4, 6-1, într-o oră şi 8 minute.

„Dragă Roland Garros,

Alături de tine, gustul victoriei este de neegalat, dar la fel este și durerea înfrângerii. Adevărul este că m-am bucurat de fiecare moment al acestei experiențe din acest an, încă din prima secundă în care am pășit pe terenurile tale sacre.

Am luptat, am sărbătorit, am îndurat, am împins limitele, am crezut și am căzut. Dar, cel mai important, am dat tot ce am avut, și sunt cu adevărat mândra de asta.

Aș dori să le mulțumesc tuturor pentru susținerea, aprecierea și dragostea primite la Paris.

Sunt recunoscătoare pentru echipa mea și pentru toți cei care m-au sprijinit și au avut încredere pe parcursul acestui drum lung”, a scris Miriam Bulgaru, pe Facebook.

