Modernizare a 2,1 kilometri de străzi din Unirea, scoasă la licitație. Lucrările prevăd și realizarea unei piste de biciclete

Andreea Susan este o tânără din Alba Iulia care a reușit recent performanța unei recunoașteri la nivel mondial în domeniul ”beauty”. A câștigat primul loc la un concurs internațional de microblading, în Turcia. În spatele acestei recunoașteri sunt multe ore de muncă, ambiție și, nu în ultimul rând, talent.



Andreea, trainer în cadrul Academiei Elena Copăceanu, s-a clasat pe locul I la categoria microblading, reconstrucție sprâncene fir cu fir – tehnică manuală, la concursul WULOP – Istanbul (Turcia), la începutul lunii noiembrie.

Este un moment de referință atât pentru domeniul profesional local, cât și pentru cel național. Am vrut să descoperim ce a determinat-o să participe la o astfel de competiție și care sunt provocările în industria de înfrumusețare în contextul actual, din experiența ei de până acum.

Vedeți mai jos interviul Alba24 cu Andreea Susan:

R: Ai reușit o performanță notabilă, ce te-a determinat să alegi acest domeniu?

Andreea: Primul curs la care am participat a fost de machiaj și nu neapărat din dorința de a profesa, îmi doream să învăț să mă machiez pe mine într-un mod exemplar. Mereu m-am simțit atrasă de activități de acest fel și mă bucur că m-am lăsat purtată de intuiție.

Atunci a început totul, mi-am dat seama că îmi place mult și am continuat. Dragostea pentru sprâncene am cunoscut-o la câteva luni după, când modele mele au început să vină nepensate la machiaj și mă rugau insistent să le smulg măcar câteva fire… la început le refuzam, de teamă să nu le stric sprâncenele, dar după mai multe întâlniri și insistențe, am cedat.

Am început să pensez fără să îmi dau seama și ele erau absolut fascinate de forma nouă, numărul lor creștea și, din modele, s-au transformat în cliente. Îmi spuneau că așa frumos nu le-a mai pensat nimeni, niciodată! Atunci mi-am dat seama că trebuie să fac ceva să cresc această nouă pasiune a mea și am început să mă interesez despre cursurile de micropigmentare.

R: Au fost și momente dificile în evoluția ta profesională? Care au fost acestea și ce te-a determinat să nu renunți?

Andreea: Da, cred că este imposibil să nu ai parte și de evenimente dificile în evoluția profesională. Eu lucrez în piele, deci cu materialul clientei. În urmă cu câțiva ani auzeam frecvent ”te rog să mi le faci ca pe ale tale” sau ”te rog să mi le faci cum i le-ai făcut la prietena mea” sau ”eu nu vreau să îmi mai cadă cojițele, vreau să rămână intense ca în prima zi!”.

Îmi lua ceva timp să le explic la fiecare în parte cât suntem de diferite noi, femeile, și cum trebuie să ținem cont de fiecare particularitate atunci când alegem noua formă a sprâncenei, pigmenții și tehnica de lucru. Din fericire, acum nu mai este atât de greu, nu mai e ceva atât de nou pe piață.

Ce m-a determinat să nu renunț? Nu puteam renunța, eram mult prea pasionată de ceea ce făceam!

R: Cât a durat de la prima încercare până la nivel profesionist?

Andreea: E un drum cam lung de parcurs până să te poți numi profesionist, dacă ești o fire exigentă. E nevoie de multă muncă, atenție la detalii și multă practică.

R: Cât de greu este să te specializezi în microblading și ce presupune această tehnică?

Andreea: Nu pot să spun nici că e ușor, nici că e greu să te specializezi în acest domeniu. Dacă îți place și te pasionează domeniul beauty (asta consider că este esențial), ești serios, înveți de la un trainer bun și nu abandonezi practica de după, e perfect.

Tehnica microblading presupune reconstrucția sprâncenelor afectate de pensatul excesiv, boli sau vârstă, cu ajutorul unor micro-ace și a unor pigmenți speciali. Este o procedură care merge cel mai bine pe tenul normal, fără cicatrici, acnee, cuperoza, dermatite ș.a.m.d. Pentru aceste probleme, exista alte tehnici ajutătoare.

R: De ce să alegi microblading (din perspectiva unei cliente) – care sunt beneficiile acestei tehnici?

Andreea: Sprâncenele sunt atât de importante! Principalul beneficiu pe care ți-l poate aduce o transformare în zona sprâncenelor este cu siguranță creșterea stimei de sine.

Mereu îmi aduc aminte cu drag de una dintre clientele mele care, după câteva zile de la ședința de microblading mi-a spus Andreea! De când mi-ai făcut sprâncenele, și mersul mi s-a schimbat! Amuzant, dar frumos.

R: De ce este important să fii mereu ”la zi” cu ultimele noutăți, trenduri, tehnici?

Andreea: Să fii mereu la zi cu ultimele trenduri în materie de sprâncene este foarte important pentru tine, ca tehnician. Îți ușurează munca. Mereu apar ace noi, pigmenți noi, aparate noi, tehnici noi care îți fac treaba mult mai ușoară și execuția mult mai fină. Este obligatoriu să te specializezi constant! Ai o datorie nu doar față de clientele tale, ai o datorie și față de tine! E plăcut să fii informat și pregătit mereu.

R: Cum a fost concursul de la Istanbul?

Andreea: Concursul de la Istanbul a fost pentru mine un amalgam de emoții! Emoții din timpul probei practice, emoțiile de pe scenă… și alte câteva emoții :)) A fost greu, dar frumos! Acum mă simt un om și mai împlinit!

R: Ce te-a impresionat și care sunt oportunitățile pentru profesioniștii din România în acest context? De ce este importantă această competiție în domeniul pe care l-ai ales?



Andreea: WULOP este un campionat foarte important pentru orice artist dermopigmentist. Cunoști oameni noi, ai parte de noi colaborări și îți testezi limitele! Acolo te redescoperi. Eu am trăit ceva unic pe plan profesional!

R: Ce alte concursuri mai sunt în domeniu?

Andreea: Sunt diverse concursuri în acest domeniu, dar nu toate au un impact deosebit de important pentru teritoriul României, nefiind internaționale, sunt mai mult competiții locale sau online…

În România există un campionat mare în cadrul Conferinței PMU Est Europene, care pe mine anul acesta m-a trimis în Turcia!

R: Ce planuri ai pentru perioada următoare?

Pentru perioada următoare aș avea foarte multe planuri dacă nu ar exista atâtea restricții. Pentru moment intenționez să mă perfecționez în continuare și să mă bucur de această mare realizare.

R: Având în vedere experiența ta profesională de până acum, ce recomandări ai face altora care vor să aleagă o carieră în ”beauty” (industria de înfrumusețare)?

Andreea: Le-aș recomanda să nu intre în acest domeniu doar așa că li se pare cool sau “ușor”, iar, dacă sunt pasionate cu adevărat de această artă și își doresc să creeze cele mai frumoase sprâncene (nu doar așa, să facă un ban), să nu stea pe gânduri! Să se specializeze la persoana care se apropie cel mai mult de stilul și viziunea proprie și să își dea drumul la imaginație.

R: Care sunt elementele-cheie pentru performanță?

Elementele cheie pentru performanță, în opinia mea, sunt ambiția, seriozitatea și munca, de fiecare dată.

În ultimii doi ani, Andreea a format și a inspirat pasiune, în salonul ei din Alba Iulia: 12 grupe de fete care își doresc să îi calce pe urme și care visează la rândul lor ca într-o zi să pună bazele propriei afaceri, așa cum a făcut-o și Andreea.