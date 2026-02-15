Connect with us

Eveniment

Nicușor Dan anunță că va participa la Consiliul Păcii organizat de Donald Trump la Washington. Va plăti România miliardul?

Publicat

acum 2 ore

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că va participa săptămâna viitoare la Consiliul Păcii de la Washington.

Potrivit șefului statului, țara noastră va avea calitatea de observator. Taxa pentru calitatea de membru permanent în consiliu este de 1 miliard de dolari. 

„Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza.

Decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii.

România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicală de urgență”, a scris Nicușor Dan, duminică, pe pagina de Facebook.

Prima întâlnire a Consiliului pentru Pace, pe 19 februarie

Consiliul pentru Pace, promovat de preşedintele american Donald Trump, va organiza prima întâlnire a liderilor pe 19 februarie, a confirmat sâmbăta trecută un oficial al guvernului american, fără a oferi detalii suplimentare, transmite Reuters.

Despre planificata întâlnire a relatat iniţial Axios, care a menţionat că reuniunea va avea rol şi de conferinţă de strângere de fonduri pentru reconstrucţia Fâşiei Gaza, transmite Agerpres.

Pe 8 februarie, președintele a anunțat că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. „Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii”, a transmis atunci Nicușor Dan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, după primirea invitației, România a inițiat discuții cu Statele Unite pentru a clarifica compatibilitatea Cartei Consiliului cu angajamentele internaționale deja asumate.

La sfârşitul lunii ianuarie, Trump a lansat consiliul pe care îl va prezida şi care, spune el, va avea ca scop rezolvarea conflictelor globale, ceea ce a dus la îngrijorarea unor experţi că un astfel de consiliu ar putea submina Organizaţia Naţiunilor Unite.

Un miliard de dolari pentru a fi membru permanent

Donald Trump cere țărilor care doresc un loc permanent în noul său Consiliu pentru Pace să contribuie cu cel puțin 1 miliard de dolari, a relatat Bloomberg, care a văzut proiectul de statut al acestui organism.

„Fiecare stat membru va avea un mandat de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei Carte, cu posibilitatea de reînnoire de către președinte. Mandatul de trei ani nu se aplică statelor membre care contribuie cu peste 1.000.000.000 de dolari în fonduri lichide la Consiliul Păcii în primul an de la intrarea în vigoare a Cartei”, se arată în proiect.

Premierul italian Giorgia Meloni a anunțat că Italia intenționează să participe la Consiliul pentru Pace al președintelui Donald Trump ca țară observatoare, potrivit dpa, citată de Agerpres. De semenea, Bulgaria și Ungaria s-au alăturat inițiativei. Multe țări au anunțat deja că resping invitația primită, între care Suedia, Norvegia.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 2 minute

FOTO Modernizarea și dezvoltarea ISU Alba continuă. A fost turnat un covor asfaltic și modernizate și dotate spațiile de lucru
Evenimentacum 38 de minute

FOTO: O nouă licitație pentru concesionarea unei clădiri din șanțurile Cetății Alba Carolina. Cum va fi amenajat spațiul
vremea in alba meteo prognoza meteo
Evenimentacum O oră

Vremea în Alba în săptămâna 16-22 februarie. Zile geroase, dar și ninsori. Prognoza meteo pe localități din județ
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

UPDATE VIDEO ȘTIREA TA: Încăierare între adolescente la Alba Iulia. Incident pe stradă, în Cetatea Alba Carolina
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Câți câini au fost adoptați de la adăpostul public din Alba Iulia. Numărul patrupedelor capturate a scăzut
Administrațieacum 2 zile

VIDEO: Impozit plătit cu două găleți pline de monede, la Aiud. Protestul unui localnic față de taxele mărite de Guvern
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Majorare indirectă a pensiilor
Economieacum 5 ore

Termen limită pentru depunerea unui document la Casa de Pensii. Certificatul de Viață, obligatoriu pentru pensionarii din diaspora
Economieacum 2 zile

Un om de afaceri din Alba a cumpărat hotelul patronului CFR Cluj, Ioan Varga. Care este valoarea tranzacției
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Tensiuni pe subiectul spitalelor din Ardeal: Sibiu și Cluj în impas, Alba avansează cu proiectul, aproape de finalizare
Evenimentacum 5 zile

Bolojan: absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Două săptămâni până la reluarea competițiilor județene de fotbal. Care sunt favoritele pentru promovarea în eșaloanele superioare
Evenimentacum 2 zile

Fotbaliștii din Alba cu care România poate ținti calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal din America
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 13 ore

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Lăsatul Secului pentru carne. Semnificații și tradiții înainte de Postul Paștelui 2026
Horoscop de Weekend
Evenimentacum 2 zile

Horoscopul de weekend 14-15 februarie 2026. Energii speciale, declanșate de Ziua Îndrăgostiților
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

MAI va monitoriza presa și rețelele sociale pentru a combate informațiile false despre buletinul electronic
Actualitateacum 4 zile

Avertisment DNSC: Emailuri false trimise în numele OSIM cer plăți urgente și amenință cu pierderea mărcilor înregistrate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

Noi drepturi pentru pacienți: vor avea dreptul la a doua opinie medicală și vor fi programați de medici la următoarea consultație
Evenimentacum 12 ore

Ministrul Sănătății vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de la stat. Ce spune Rogobete
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 2 zile

Prima lună în care profesorii cu salarii mai mari de 6.000 de lei nu mai iau indemnizația de hrană
Educațieacum 3 zile

Calendarul vacantelor în anul școlar 2026 - 2027. Structura, aprobată de Ministerul Educației
Mai mult din Educatie