Nicușor Dan anunță că va participa la Consiliul Păcii organizat de Donald Trump la Washington. Va plăti România miliardul?

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că va participa săptămâna viitoare la Consiliul Păcii de la Washington.

Potrivit șefului statului, țara noastră va avea calitatea de observator. Taxa pentru calitatea de membru permanent în consiliu este de 1 miliard de dolari.

„Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza.

Decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii.

România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicală de urgență”, a scris Nicușor Dan, duminică, pe pagina de Facebook.

Prima întâlnire a Consiliului pentru Pace, pe 19 februarie

Consiliul pentru Pace, promovat de preşedintele american Donald Trump, va organiza prima întâlnire a liderilor pe 19 februarie, a confirmat sâmbăta trecută un oficial al guvernului american, fără a oferi detalii suplimentare, transmite Reuters.

Despre planificata întâlnire a relatat iniţial Axios, care a menţionat că reuniunea va avea rol şi de conferinţă de strângere de fonduri pentru reconstrucţia Fâşiei Gaza, transmite Agerpres.

Pe 8 februarie, președintele a anunțat că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. „Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii”, a transmis atunci Nicușor Dan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, după primirea invitației, România a inițiat discuții cu Statele Unite pentru a clarifica compatibilitatea Cartei Consiliului cu angajamentele internaționale deja asumate.

La sfârşitul lunii ianuarie, Trump a lansat consiliul pe care îl va prezida şi care, spune el, va avea ca scop rezolvarea conflictelor globale, ceea ce a dus la îngrijorarea unor experţi că un astfel de consiliu ar putea submina Organizaţia Naţiunilor Unite.

Un miliard de dolari pentru a fi membru permanent

Donald Trump cere țărilor care doresc un loc permanent în noul său Consiliu pentru Pace să contribuie cu cel puțin 1 miliard de dolari, a relatat Bloomberg, care a văzut proiectul de statut al acestui organism.

„Fiecare stat membru va avea un mandat de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei Carte, cu posibilitatea de reînnoire de către președinte. Mandatul de trei ani nu se aplică statelor membre care contribuie cu peste 1.000.000.000 de dolari în fonduri lichide la Consiliul Păcii în primul an de la intrarea în vigoare a Cartei”, se arată în proiect.

Premierul italian Giorgia Meloni a anunțat că Italia intenționează să participe la Consiliul pentru Pace al președintelui Donald Trump ca țară observatoare, potrivit dpa, citată de Agerpres. De semenea, Bulgaria și Ungaria s-au alăturat inițiativei. Multe țări au anunțat deja că resping invitația primită, între care Suedia, Norvegia.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News