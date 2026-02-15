Vremea în Alba în săptămâna 16-22 februarie. Zile geroase, dar și ninsori. Prognoza meteo pe localități din județ

Vremea se răcește din nou în săptămâna 16–22 februarie, în județul Alba. Vor fi din nou câteva episoade de ninsoare, mai ales la munte, dar și ploi și lapoviță în zonele joase.

Temperaturile vor oscila de la valori negative accentuate în zonele montane până la maxime de 7–8 grade Celsius în orașe, cu precipitații mixte la mijlocul intervalului. Spre sfârșitul săptămânii, soarele își face simțită prezența, însă valorile termice rămân modeste.

Luni și marți (16–17 februarie): vreme rece, cu minime negative în tot județul și maxime care nu trec de 5–6 grade Celsius. Cerul este variabil luni și mai mult noros marți. La munte sunt anunțate ninsori și fulguieli temporare. Temperaturile rămân sub pragul înghețului.

Miercuri (18 februarie): va fi ușor mai cald în zonele joase, cu maxime de până la 7 grade Celsius. La munte sunt anunțate în continuare ninsori.

Joi (19 februarie): vremea devine instabilă. Apar ploi și burniță în zonele joase, iar la munte vor predomina ninsorile. Maximele nu trec de 7–8 grade Celsius.

Vineri (20 februarie): se răcește accentuat. Minimele scad semnificativ, până la -10 sau -11 grade Celsius în zonele montane, iar precipitațiile vor fi mixte: ninsoare, lapoviță și ploaie.

Weekendul (21–22 februarie): vreme frumoasă, predominant însorită sâmbătă, dar cu dimineți foarte reci. Duminică, cerul devine variabil, cu șanse izolate de fulguială și temperaturi ușor mai ridicate față de ziua precedentă.

Vremea în Alba: Luni, 16 februarie

Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de -6 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; mai frig

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; mai frig

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; mai frig

Ocna Mureş: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; mai frig

Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; mai frig

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Vremea în Alba: Marți, 17 februarie

Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; șanse de ninsoare

Oaşa: minime de -6 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; noros

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de -6 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Vremea în Alba: Miercuri, 18 februarie

Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; soare cu nori

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare cu nori

Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; o fulguială

Oaşa: minime de -7 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; perioade de ninsoare

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; o fulguială

Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; o fulguială

Arieşeni: minime de -6 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; perioade de ninsoare

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare cu nori

Vremea în Alba: Joi, 19 februarie

Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; perioade de ninsoare și ploaie

Oaşa: minime de -5 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare abundentă

Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează

Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie

Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare

Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Vremea în Alba: Vineri, 20 februarie

Alba Iulia: minime de -6 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; aversă de ploaie sau ninsoare

Sebeș: minime de -6 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; aversă de ploaie sau ninsoare

Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; perioade de ninsoare și ploaie

Oaşa: minime de -11 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare sporadică

Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie

Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie

Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; mai frig

Zlatna: minime de -4 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori joși

Abrud: minime de -10 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Câmpeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Arieşeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; câteva averse de ploaie sau ninsoare

Cugir: minime de -6 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Vremea în Alba: Sâmbătă, 21 februarie

Alba Iulia: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant însorit

Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; predominant însorit

Șugag: minime de -11 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; însorit

Oaşa: minime de -9 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; predominant însorit

Aiud: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; predominant însorit

Blaj: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; predominant însorit

Ocna Mureş: minime de -7 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; însorit

Zlatna: minime de -6 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de -9 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit

Câmpeni: minime de -9 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit

Arieşeni: minime de -9 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; însorit

Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; predominant însorit

Vremea în Alba: Duminică, 22 februarie

Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; șanse de fulguială

Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Oaşa: minime de -7 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; înnorare accentuată

Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant însorit

Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant însorit

Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; înnorare accentuată

Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsoare în descreștere

Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsoare în descreștere

Arieşeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; înnorare accentuată

Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; șanse de fulguială

sursa: accuweather.com

