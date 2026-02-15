Eveniment
Vremea în Alba în săptămâna 16-22 februarie. Zile geroase, dar și ninsori. Prognoza meteo pe localități din județ
Vremea se răcește din nou în săptămâna 16–22 februarie, în județul Alba. Vor fi din nou câteva episoade de ninsoare, mai ales la munte, dar și ploi și lapoviță în zonele joase.
Temperaturile vor oscila de la valori negative accentuate în zonele montane până la maxime de 7–8 grade Celsius în orașe, cu precipitații mixte la mijlocul intervalului. Spre sfârșitul săptămânii, soarele își face simțită prezența, însă valorile termice rămân modeste.
Luni și marți (16–17 februarie): vreme rece, cu minime negative în tot județul și maxime care nu trec de 5–6 grade Celsius. Cerul este variabil luni și mai mult noros marți. La munte sunt anunțate ninsori și fulguieli temporare. Temperaturile rămân sub pragul înghețului.
Miercuri (18 februarie): va fi ușor mai cald în zonele joase, cu maxime de până la 7 grade Celsius. La munte sunt anunțate în continuare ninsori.
Joi (19 februarie): vremea devine instabilă. Apar ploi și burniță în zonele joase, iar la munte vor predomina ninsorile. Maximele nu trec de 7–8 grade Celsius.
Vineri (20 februarie): se răcește accentuat. Minimele scad semnificativ, până la -10 sau -11 grade Celsius în zonele montane, iar precipitațiile vor fi mixte: ninsoare, lapoviță și ploaie.
Weekendul (21–22 februarie): vreme frumoasă, predominant însorită sâmbătă, dar cu dimineți foarte reci. Duminică, cerul devine variabil, cu șanse izolate de fulguială și temperaturi ușor mai ridicate față de ziua precedentă.
Vremea în Alba, în săptămâna 16-22 februarie:
Vremea în Alba: Luni, 16 februarie
Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit
Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; parțial însorit
Oaşa: minime de -6 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; mai frig
Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; mai frig
Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; mai frig
Ocna Mureş: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; mai frig
Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit
Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit
Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit
Arieşeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; mai frig
Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Vremea în Alba: Marți, 17 februarie
Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros
Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; șanse de ninsoare
Oaşa: minime de -6 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; noros
Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de -6 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli
Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros
Vremea în Alba: Miercuri, 18 februarie
Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; soare cu nori
Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare cu nori
Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; o fulguială
Oaşa: minime de -7 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; perioade de ninsoare
Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit
Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit
Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare cu nori
Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși
Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; o fulguială
Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; o fulguială
Arieşeni: minime de -6 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; perioade de ninsoare
Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare cu nori
Vremea în Alba: Joi, 19 februarie
Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; perioade de ninsoare și ploaie
Oaşa: minime de -5 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare abundentă
Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează
Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie
Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie
Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare
Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Vremea în Alba: Vineri, 20 februarie
Alba Iulia: minime de -6 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; aversă de ploaie sau ninsoare
Sebeș: minime de -6 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; aversă de ploaie sau ninsoare
Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; perioade de ninsoare și ploaie
Oaşa: minime de -11 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare sporadică
Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie
Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie
Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; mai frig
Zlatna: minime de -4 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori joși
Abrud: minime de -10 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Câmpeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Arieşeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; câteva averse de ploaie sau ninsoare
Cugir: minime de -6 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Vremea în Alba: Sâmbătă, 21 februarie
Alba Iulia: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant însorit
Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; predominant însorit
Șugag: minime de -11 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; însorit
Oaşa: minime de -9 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; predominant însorit
Aiud: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; predominant însorit
Blaj: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; predominant însorit
Ocna Mureş: minime de -7 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; însorit
Zlatna: minime de -6 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant însorit
Abrud: minime de -9 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit
Câmpeni: minime de -9 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit
Arieşeni: minime de -9 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; însorit
Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; predominant însorit
Vremea în Alba: Duminică, 22 februarie
Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit
Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; șanse de fulguială
Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Oaşa: minime de -7 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; înnorare accentuată
Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant însorit
Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant însorit
Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; parțial însorit
Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; înnorare accentuată
Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsoare în descreștere
Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsoare în descreștere
Arieşeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; înnorare accentuată
Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; șanse de fulguială
sursa: accuweather.com
