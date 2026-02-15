Connect with us

Eveniment

Vremea în Alba în săptămâna 16-22 februarie. Zile geroase, dar și ninsori. Prognoza meteo pe localități din județ

vremea in alba meteo prognoza meteo

Publicat

acum O oră

Vremea se răcește din nou în săptămâna 16–22 februarie, în județul Alba. Vor fi din nou câteva episoade de ninsoare, mai ales la munte, dar și ploi și lapoviță în zonele joase.

Temperaturile vor oscila de la valori negative accentuate în zonele montane până la maxime de 7–8 grade Celsius în orașe, cu precipitații mixte la mijlocul intervalului. Spre sfârșitul săptămânii, soarele își face simțită prezența, însă valorile termice rămân modeste.

Citește și Vremea până în prima săptămână din martie: zile mai calde, urmate de altele mai reci. Prognoza ANM actualizată pe 4 săptămâni

Luni și marți (16–17 februarie): vreme rece, cu minime negative în tot județul și maxime care nu trec de 5–6 grade Celsius. Cerul este variabil luni și mai mult noros marți. La munte sunt anunțate ninsori și fulguieli temporare. Temperaturile rămân sub pragul înghețului.

Miercuri (18 februarie): va fi ușor mai cald în zonele joase, cu maxime de până la 7 grade Celsius. La munte sunt anunțate în continuare ninsori.

Joi (19 februarie): vremea devine instabilă. Apar ploi și burniță în zonele joase, iar la munte vor predomina ninsorile. Maximele nu trec de 7–8 grade Celsius.

Vineri (20 februarie): se răcește accentuat. Minimele scad semnificativ, până la -10 sau -11 grade Celsius în zonele montane, iar precipitațiile vor fi mixte: ninsoare, lapoviță și ploaie.

Weekendul (21–22 februarie): vreme frumoasă, predominant însorită sâmbătă, dar cu dimineți foarte reci. Duminică, cerul devine variabil, cu șanse izolate de fulguială și temperaturi ușor mai ridicate față de ziua precedentă.

Vremea în Alba, în săptămâna 16-22 februarie:

Vremea în Alba: Luni, 16 februarie

Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de -6 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; mai frig

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; mai frig

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; mai frig

Ocna Mureş: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; mai frig

Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; mai frig

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Vremea în Alba: Marți, 17 februarie

Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; șanse de ninsoare

Oaşa: minime de -6 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; noros

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de -6 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Vremea în Alba: Miercuri, 18 februarie

Alba Iulia: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; soare cu nori

Sebeș: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare cu nori

Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; o fulguială

Oaşa: minime de -7 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; perioade de ninsoare

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori joși

Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; o fulguială

Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; o fulguială

Arieşeni: minime de -6 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; perioade de ninsoare

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; soare cu nori

Vremea în Alba: Joi, 19 februarie

Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; perioade de ninsoare și ploaie

Oaşa: minime de -5 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare abundentă

Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează

Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; amestec de ninsoare și ploaie

Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare

Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Vremea în Alba: Vineri, 20 februarie

Alba Iulia: minime de -6 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; aversă de ploaie sau ninsoare

Sebeș: minime de -6 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; aversă de ploaie sau ninsoare

Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; perioade de ninsoare și ploaie

Oaşa: minime de -11 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare sporadică

Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie

Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ninsoare, lapoviță și ploaie

Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; mai frig

Zlatna: minime de -4 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori joși

Abrud: minime de -10 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Câmpeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Arieşeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; câteva averse de ploaie sau ninsoare

Cugir: minime de -6 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Vremea în Alba: Sâmbătă, 21 februarie

Alba Iulia: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant însorit

Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; predominant însorit

Șugag: minime de -11 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; însorit

Oaşa: minime de -9 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; predominant însorit

Aiud: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; predominant însorit

Blaj: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; predominant însorit

Ocna Mureş: minime de -7 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; însorit

Zlatna: minime de -6 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de -9 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit

Câmpeni: minime de -9 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit

Arieşeni: minime de -9 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; însorit

Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; predominant însorit

Vremea în Alba: Duminică, 22 februarie

Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; șanse de fulguială

Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Oaşa: minime de -7 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; înnorare accentuată

Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant însorit

Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant însorit

Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; înnorare accentuată

Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsoare în descreștere

Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsoare în descreștere

Arieşeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; înnorare accentuată

Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; șanse de fulguială

sursa: accuweather.com

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 16 minute

FOTO: O nouă licitație pentru concesionarea unei clădiri din șanțurile Cetății Alba Carolina. Cum va fi amenajat spațiul
vremea in alba meteo prognoza meteo
Evenimentacum O oră

Vremea în Alba în săptămâna 16-22 februarie. Zile geroase, dar și ninsori. Prognoza meteo pe localități din județ
Evenimentacum O oră

Doi tineri din Cluj-Napoca au rămas împotmoliți cu mașina la Gârda de Sus, după ce GPS-ul le-a indicat o rută impracticabilă iarna
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

UPDATE VIDEO ȘTIREA TA: Încăierare între adolescente la Alba Iulia. Incident pe stradă, în Cetatea Alba Carolina
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Câți câini au fost adoptați de la adăpostul public din Alba Iulia. Numărul patrupedelor capturate a scăzut
Administrațieacum 2 zile

VIDEO: Impozit plătit cu două găleți pline de monede, la Aiud. Protestul unui localnic față de taxele mărite de Guvern
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Majorare indirectă a pensiilor
Economieacum 5 ore

Termen limită pentru depunerea unui document la Casa de Pensii. Certificatul de Viață, obligatoriu pentru pensionarii din diaspora
Economieacum 2 zile

Un om de afaceri din Alba a cumpărat hotelul patronului CFR Cluj, Ioan Varga. Care este valoarea tranzacției
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Tensiuni pe subiectul spitalelor din Ardeal: Sibiu și Cluj în impas, Alba avansează cu proiectul, aproape de finalizare
Evenimentacum 5 zile

Bolojan: absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Două săptămâni până la reluarea competițiilor județene de fotbal. Care sunt favoritele pentru promovarea în eșaloanele superioare
Evenimentacum 2 zile

Fotbaliștii din Alba cu care România poate ținti calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal din America
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 12 ore

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Lăsatul Secului pentru carne. Semnificații și tradiții înainte de Postul Paștelui 2026
Horoscop de Weekend
Evenimentacum 2 zile

Horoscopul de weekend 14-15 februarie 2026. Energii speciale, declanșate de Ziua Îndrăgostiților
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

MAI va monitoriza presa și rețelele sociale pentru a combate informațiile false despre buletinul electronic
Actualitateacum 4 zile

Avertisment DNSC: Emailuri false trimise în numele OSIM cer plăți urgente și amenință cu pierderea mărcilor înregistrate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

Noi drepturi pentru pacienți: vor avea dreptul la a doua opinie medicală și vor fi programați de medici la următoarea consultație
Evenimentacum 11 ore

Ministrul Sănătății vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de la stat. Ce spune Rogobete
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 2 zile

Prima lună în care profesorii cu salarii mai mari de 6.000 de lei nu mai iau indemnizația de hrană
Educațieacum 3 zile

Calendarul vacantelor în anul școlar 2026 - 2027. Structura, aprobată de Ministerul Educației
Mai mult din Educatie