Noi reguli privind portarea numărului de telefon mobil. Operatorii, obligați să acorde despăgubiri pentru fiecare zi de întârziere

ANCOM a stabilit noi reguli privind portarea numărului de telefon mobil și schimbarea furnizorului de internet. Potrivit acestor reglementări portarea se face în cel mult o zi lucrătoare, în caz contrar, clienții având dreptul de a primi despăgubiri din partea operatorilor.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a stabilit și care sunt regulile de acordare a despăgubirilor în cazul abonaților afectați de nerespectarea obligațiilor legate de portarea numerelor de telefon, dar și sumele pe care le vor putea primi aceștia.

Legea 198/ 2022 prevede ca portarea numărului de telefon mobil și schimbarea furnizorului de internet să se facă în maximum o zi lucrătoare. Același act normativ prevede că furnizorii care nu se achită de obligație trebuie să plătească celor afectați despăgubiri.

ANCOM a stabilit și modul de acordare a despăgubirilor către abonații afectați de nerespectarea obligațiilor legale privitoare la portabilitatea numerelor, inclusiv valoarea acestora.

Astfel, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a hotărât prin Decizia nr. 72/2023 acordarea unor despăgubiri pentru abonații ale căror drepturi au fost încălcate, pentru fiecare zi de calcul, în valoare de:

5 lei pentru fiecare număr inclus în abonament, pentru serviciile de comunicații electronice furnizate la puncte mobile;

5 lei pentru fiecare cartelă preplătită;

5 lei pentru fiecare număr inclus în abonament, pentru serviciile de comunicații electronice furnizate la puncte fixe.

Dacă beneficiarul unui contract are mai mult de 50 de numere, cuantumul zilnic al despăgubirilor nu poate depăși suma de 250 de lei.

Prin acordul expres al părților contractante, se pot stabili valori mai mari ale acestui plafon.

Furnizorii vor acorda aceste despăgubiri doar la cererea clienților. Mai exact, furnizorul acceptor va trebui să acorde, la cerere, despăgubiri abonaților în următoarele situații:

portarea s-a realizat după expirarea termenului de o zi lucrătoare de la data convenită pentru portare;

întreruperea serviciului de comunicații electronice în timpul procesului de portare a depășit o zi lucrătoare.

Cum se face portarea unui număr de telefon de la un operator la altul

Prin depunerea unei cereri de portare, utilizatorii solicită implicit și încetarea contractului de telefonie pe care îl au cu furnizorul donor.

Prin urmare, nu trebuie depusă cerere de reziliere la furnizorul donor.

Contractul între abonat și furnizorul donor cu privire la furnizarea serviciilor prin intermediul numărului portat încetează la data portării.

Dacă serviciile de telefonie sunt parte a unui pachet de servicii, celelalte servicii pot continua, în funcție de prevederile contractuale.

Rezilierea contractului între abonat și furnizorul donor se realizează cu respectarea condițiilor prevăzute în contractul respectiv.

Solicitantul portării are obligațiile prevăzute în contractul cu furnizorul donor, născute și neexecutate anterior încetării acestuia.

Portarea se realizează la data convenită între abonat și furnizorul de servicii. De regulă, portarea are loc în a treia zi lucrătoare de la depunerea cererii dar, la solicitarea abonatului, termenul poate fi amânat fără a putea depăși 25 de zile lucrătoare de la data solicitării portării.

Întreruperea serviciului de comunicații electronice, la data stabilită pentru portare, nu trebuie să depășească termenele prevăzute în Condițiile tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor (CTC)

Obligațiile operatorilor în cazul portării

Data convenită pentru portare este data comunicată abonatului de către furnizorul acceptor pentru realizarea portării, aferentă primului caz de portare validat dintr-un proces de portare, potrivit proiectului.

Furnizorii vor avea obligația de a pune la dispoziția abonaților modalități facile de transmitere a cererilor de despăgubire, inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, în cazul în care acceptă primirea cererilor de portare și a celor de anulare prin astfel de mijloace scrie avocatnet.ro

În cât timp se pot transmite cererile de despăgubire

Termenul-limită până la care persoanele îndreptățite vor putea transmite cereri de despăgubire va fi de 60 de zile de la data portării, dacă furnizorii nu stabilesc termene mai extinse.

Apoi, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii unei cereri de despăgubire, furnizorul va trebui să transmită solicitantului dacă acesta are sau nu dreptul să primească despăgubiri, care este cuantumul total al despăgubirilor la care abonatul are dreptul și modalitatea și termenul de acordare a acestora, indicând în plus, dacă este cazul, perioada de eșalonare.

Despăgubirile vor trebui acordate în cel mult 60 de zile de la data la care furnizorul a primit cererea de despăgubire a abonatului îndreptățit, dacă nu a stabilit în contractul încheiat cu abonatul acordarea lor eșalonată. Perioada de eșalonare nu poate fi mai mare de un an.

În plus, despăgubirile pot fi acordate sub formă de reducere, inclusă distinct în factură, în cazul serviciilor pe bază de abonament, sau sub formă de credit, în cazul serviciilor cu plata în avans.

Când poate fi refuzată cererea de portare?

Operatorul acceptor poate refuza portarea numărului în cazul în care nu furnizează tipul de serviciu solicitat de utilizator (de exemplu, serviciul de telefonie prepaid).

Operatorul donor poate refuză cererea de portare în următoarele condiții:

cererea nu este corect completată;

datele de identificare a abonatului sunt incorecte sau nu corespund cu numărul a cărui portare se solicită;

numărul se regăsește în una dintre categoriile de resurse de numerotație exceptate de la portabilitatea numerelor;

operatorul donor nu furnizează servicii prin intermediul numărului respectiv (de exemplu, prin încetarea contractului că urmare a unei solicitări venite din partea utilizatorului anterior depunerii cererii de portare);

de aceea, utilizatorii sunt sfatuiți să NU solicite încetarea contractului încheiat cu furnizorul donor în situația în care doresc să își porteze numărul de telefon;

numărul pentru care se solicită portarea nu a fost utilizat pentru convorbiri în rețeaua operatorului donor;

cartelă SIM este declarată pierdută/furată.

Nu pot constitui motive de refuz al cererii de portare:

existența unor datorii ale abonatului către operatorul donor;

existența unei durate minime a contractului încheiat cu operatorul donor;

suspendarea furnizării serviciului prin intermediul numărului respectiv.

Ce, cum si unde reclami?

În cazul în care întâmpina orice dificultati pe parcursul procesului de portare, utilizatorii pot face o sesizare la operatorul acceptor (care este responsabil de realizarea portarii), dar se pot adresa și ANCOM, parcurgând pașii detaliați aici.

Informații suplimentare cu privire la derularea procesului de portare sunt disponibile pe site-ul portabilitate.ro.

Ce numere se pot porta

Se pot porta următoarele categorii de numere:

– numerele de telefonie fixă – orice abonat de telefonie fixă poate să îşi păstreze numărul de telefon atunci când doreşte să renunţe la abonamentul la un furnizor şi să se aboneze la alt furnizor de servicii de telefonie fixă.

– numerele de telefonie mobilă – orice abonat la un serviciu de telefonie mobilă are posibilitatea păstrării numărului atunci când se va transfera de la un operator la altul, indiferent de tehnologia utilizată de acesta pentru furnizarea serviciilor (2G, 3G, CDMA etc.), de modalitatea de plată (postpaid sau prepaid) sau de tipul de servicii furnizate (voce, fax, transmisiuni de date).

– alte tipuri de numere – în această categorie sunt cuprinse numerele de telefon destinate serviciilor de apel gratuit (de tip 0800), serviciilor bazate pe numere de acces universal (de tip 0801) şi pe numerele personale universale (de tip 0802) şi serviciilor cu tarif special (de tip 0900, 0903 si 0906);

Utilizatorii acestor servicii vor putea păstra numărul de telefon atunci când solicită transferul de la un furnizor la altul, cu condiţia păstrării destinaţiei iniţiale a numărului.

Portarea numerelor de telefonie fixe către reţele de telefonie mobilă şi invers NU este posibilă.

Ce documente trebuie să completezi pentru portarea unui număr

Iată formularele de care ai nevoie:

– cerere de portare

– cerere de anulare a portarii

