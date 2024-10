Noutăți la WhatsApp. Ce opțiuni de verificare vor avea la dispoziție utilizatorii

Noutăți la WhatsApp. Utilizatorii aplicației vor beneficia de un nivel suplimentar de protecție împotriva linkurilor suspecte. Acesta este oferit de noua funcție beta a WhatsApp, prin care se poate verifica orice link prin Google Search.

Potrivit WABetaInfo, utilizatorii versiunii beta 2.24.22.19 pot verifica acum orice link primit sau trimis prin aplicație, nu doar pe cele marcate ca fiind des distribuite.

Pentru a folosi noua funcție, utilizatorii trebuie doar să apese lung pe un link din conversație. Vor selecta opțiunea Get link info on Google, disponibilă sub Copy link și Open link.

Se va deschide Google Search, care oferă informații despre URL-ul selectat, potrivit Android Police, publicație citată de Mediafax.

Inițial, funcția apărea doar pentru linkurile frecvent distribuite, dar acum este extinsă pentru toate linkurile din aplicație.

Noua opțiune de verificare ar trebui să ajungă la toți utilizatorii cât de curând, însă nu se cunoaște încă o dată exactă pentru lansarea globală.

