”Nu mai exagerați cu meditațiile pentru elevi”. Mesajul ministrului Educației, pentru părinți

”Nu mai exagerați cu meditațiile pentru elevi”: Ministrul Educației, Daniel David, a precizat că instituția pe care o conduce nu susține și nu impune acest fenomen, ba chiar îl descurajează.

„Costurile au crescut, dar aici le transmit părinţilor acest lucru: nu mai exageraţi cu acest mecanism, că pur şi simplu Ministerul nu impune aşa ceva, nu favorizează aşa ceva, dimpotrivă.

Eu am spus că meditaţiile trebuie să reprezinte o excepţie, trebuie bine controlate şi sub aspect etic, cine cu cine face meditaţii şi sub aspectul fiscalizării dar, cum să spun, dacă părinţii nu înţeleg acest lucru uite că ajungem la astfel de situaţii.

Așa că întrebarea nu ar trebui să mi-o adresați mie, ci părinților”, a declarat ministrul, potrivit Edupedu.

Nu mai exagerați cu meditațiile pentru elevi. Contextul declarațiilor

În România, practica de a oferi meditații private pentru elevi este un fenomen destul de răspândit, mai ales în anii terminali (clasa a VIII-a pentru Evaluarea Națională și clasele a XI-a și a XII-a pentru Bacalaureat).

Mulți părinți aleg să ofere copiilor lor meditații din mai multe motive.

Sistemul educațional românesc, deși structurat, poate lăsa unele goluri în înțelegerea materiei, iar meditațiile ajută la clarificarea noțiunilor dificile.

Pregătirea pentru examene este un alt motiv: meditațiile sunt deosebit de populare pentru materiile de examen precum matematica, limba română, istorie, și limbi străine.

De asemenea, în școlile de prestigiu și la admiterea în licee sau facultăți există o competiție acerbă, iar meditațiile sunt văzute ca un avantaj competitiv.

Alți părinți își trimit copiii la meditații din cauza presiunii sociale: există o percepție că „toți ceilalți fac meditații”, ceea ce creează presiune asupra părinților să nu-și dezavantajeze copiii.

Costurile meditațiilor variază semnificativ, în funcție de materie, reputația profesorului, orașul în care se desfășoară și nivelul de pregătire al elevului.

În orașele mari, prețurile pot fi destul de ridicate, reprezentând o povară financiară considerabilă pentru multe familii.

Acest fenomen ridică și anumite probleme sistemice, precum inegalitatea de șanse între elevii care își permit meditații și cei care nu și potențiale conflicte de interese când profesorii oferă meditații propriilor elevi.

De asemenea, dependența de meditații poate submina încrederea în sistemul școlar formal și poate supraîncărca programul elevilor.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News