VIDEO: Un bărbat din Alba crește din pasiune iepuri din rasa ”Uriașul de Transilvania”. A participat la expoziții internaționale

Un bărbat din Alba crește din pasiune iepuri din rasa ”Uriașul de Transilvania”. Este prima rasă de iepure românesc, standardizată și a devenit din ce în ce mai apreciată.

Nicu Țăran, din Săliștea, a participat în weekend la expoziția de păsări și animale mici de la Sebeș. A relatat, pentru alba24.ro, detalii despre rasa ”Uriașul de Transilvania” și cum se îngrijesc aceste animale.

”Uriașul de Transilvania”

Uriașul de Transilvania este o rasă românească, creată în 2009 de geneticianul Valentin Petrescu-Mag la Cluj-Napoca. La bază sunt rasele Californian și Uriașul gri.

Coloratura blănii acestor iepuri poate varia, cu diferite nuante de alb și negru.

Aceste animale pot cântări între 6 și 9 kilograme și sunt adaptate la condițiile climatice locale. Sunt iepuri de talie mare.

Vezi și VIDEO: Târg de păsări și animale mici la Sebeș. Care este oferta prezentată de crescători din toată țara. Prețuri

Participare la expoziție internațională

Bărbatul spune că a participat cu iepurii crescuți de el și la expoziții internaționale. În 2025, a fost prezent în Slovacia, la Nitra.

Un exemplar poate ajunge la prețul de 500 de lei.

În prezent, Nicu Țăran are 15 iepuri maturi și 27 de pui.

Crescătorul spune că tratamentele sunt destul de scumpe, dată fiind situația din țară. Sunt necesare și granule speciale.

Bărbatul precizează că nu este o rasă pretențioasă, însă trebuie asigurate condiții corespunzătoare de curățenie, mâncare, apă.

Această rasă este tot mai căutată datorită rentabilității sale, fiind considerată o alternativă viabilă pentru crescătorii care doresc animale adaptate local.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News