România, pe locul 3 în lume la rata de deținere a locuințelor. Peste 90% dintre români sunt proprietari de case sau apartamente

România se află pe locul trei la nivel mondial, din punct de vedere al ratei de deținere a locuințelor. Peste 90% dintre români sunt proprietarii caselor sau apartamentelor în care locuiesc.

În ultimii cinci ani, rata de deținere a locuințelor din România a înregistrat o scădere de 1,98%. Prețurile locuințelor au crescut cu 5,19% numai în ultimele 12 luni.

Procentul de deținere a locuințelor în România este de 93,9%, potrivit celui mai recent studiu realizat de Compare the Market, citat de Agerpres.

Indicatorul plasează România printre liderii globali în ceea ce privește accesibilitatea proprietății, alături de Coreea de Sud și Polonia.

Scorul României în cadrul indexului de deținere a locuinței este de 77,95.

Diferențe față de alte țări europene

Studiul mai evidențiază diferențe semnificative între regiunile europene. Statele din Europa de Est și de Nord, precum România, Polonia și Letonia, înregistrează rate de deținere a locuințelor superioare celor din numeroase țări din Europa de Vest.

Analiza a examinat 36 de țări, măsurând ratele de deținere a locuințelor, tendințele de schimbare pe 5 ani, schimbările anuale ale prețurilor locuințelor și indicatori de accesibilitate, inclusiv veniturile și costurile esențiale de trai.

Clasament la nivel mondial

Potrivit studiului citat, Coreea de Sud ocupă primul loc la nivel global cu un scor solid de 86,33 în indexul de deținere a locuinței. Rata de deținere a locuinței în această țară este de 84,8%, iar în ultimii 5 ani a crescut cu aproape 10%, în timp ce modificările prețurilor locuințelor au fost minime, susținând stabilitatea pentru potențialii cumpărători.

Polonia ocupă locul doi cu o rată de deținere a locuinței de 86,8% și o creștere constantă în ultimii cinci ani (+3,83%), în ciuda creșterii recente a costurilor locuințelor.

România ocupă locul trei cu cea mai mare rată de deținere a locuinței din lume (93,9%), deși scăderile minore în ultimii ani o plasează imediat după Polonia în scorul global.

Europa de Est și de Nord domină primele locuri datorită unor nivele relativ ridicate de deținere a locuințelor și avantajelor de accesibilitate comparativ cu Europa de Vest și America de Nord.

Restul primelor 10 locuri reflectă o puternică reprezentare europeană. Letonia și Croația ocupă locurile 4 și 5, beneficiind de o deținere larg răspândită și o valoare culturală clară atribuită proprietății imobiliare.

Islanda, Slovacia și Japonia se află, de asemenea, pe poziții ridicate, fiecare menținând rate puternice de deținere și un mediu stabil al pieței. Italia și Norvegia completează top 10, având condiții favorabile comparativ cu națiunile europene de Vest, cu prețuri mai mari, relevă studiul citat.

Locuințe tot mai scumpe

Australia, pe de altă parte, se află pe locul 27 la nivel global, cu o rată de deținere a locuinței de 65,8%, însă provocările de accesibilitate o fac mai puțin favorabilă. Prețurile locuințelor au crescut cu 3,47% în ultimele 12 luni, depășind creșterea salariilor și făcând achizițiile mai inaccesibile pentru unii cumpărători.

Țara a obținut un scor de index de 51,56, plasând-o printre piețele mai dificile pentru achiziționarea unei locuințe comparativ cu principalele națiuni europene și asiatice. Scorul de accesibilitate al locuințelor din Australia de 28, unul dintre cele mai scăzute din setul de date, reflectă povara financiară semnificativă a combinării valorilor imobiliare în creștere cu cheltuielile gospodărești crescute.

Cei mai puțini proprietari, în Germania și Elveția

”Mai multe economii avansate se află la capătul inferior al scalei din cauza scăderii deținerii și a presiunilor puternice asupra accesibilității. Germania și Elveția rămân țările cu cele mai slabe rate de deținere a locuinței în rândul țărilor dezvoltate. Columbia înregistrează cel mai scăzut scor global.

Mișcarea limitată a ratelor de deținere, alături de creșterea cheltuielilor gospodărești, reprezintă provocări pentru cumpărători în aceste piețe, care doresc să treacă la deținerea unei locuințe pe termen lung”, se mai arată în analiza citată.

Aceste rezultate globale subliniază o diferență în creștere între țările unde deținerea unei locuințe continuă să se adâncească și cele unde constrângerile de accesibilitate transformă peisajul pieței imobiliare.

