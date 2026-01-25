VIDEO: Târg de păsări și animale mici la Sebeș. Care este oferta prezentată de crescători din toată țara. Prețuri

Duminică, la Sebeș, a fost organizat un târg de păsări și animale mici, la care au participat comercianți din toată țara. Porumbei, găini, canari, rațe, bibilici sau iepuri, din rase comune sau exotice au fost prezentate pentru cei interesați să dețină și să îngrijească astfel de păsări sau animale.

Tot duminică este ultima zi a expoziției columbofile din acest an, în sala „Flamura” a Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș. Cei care nu reușesc să ajungă la târg, se pot adresa Asociației crescătorilor „Mühlbach 2008”.

Crescătorii de păsări și animale mici au prezentat oferta și au dat detalii despre cum trebuie îngrijite acestea, costurile implicate și posibilitatea de participare la competiții, în cazul exemplarelor valoroase.

Unii dintre aceștia subliniază că această activitate presupune responsabilitate, răbdare și angajament.

La târg, cei interesați au putut vedea și cumpăra:

porumbei voiajori: 300 lei 9 exemplare

porumbei ”Birmingham”: 100 lei - 5 exemplare

porumbei, alte rase: de la 20 lei exemplarul

rațe: 100 de lei

găini: de la 30 de lei

bibilici: 150 lei

canari: 100 lei

iepuri: 100 lei

