Eveniment

VIDEO: Târg de păsări și animale mici la Sebeș. Care este oferta prezentată de crescători din toată țara. Prețuri

Publicat

acum 16 minute

Duminică, la Sebeș, a fost organizat un târg de păsări și animale mici, la care au participat comercianți din toată țara. Porumbei, găini, canari, rațe, bibilici sau iepuri, din rase comune sau exotice au fost prezentate pentru cei interesați să dețină și să îngrijească astfel de păsări sau animale.

Tot duminică este ultima zi a expoziției columbofile din acest an, în sala „Flamura” a Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș. Cei care nu reușesc să ajungă la târg, se pot adresa Asociației crescătorilor „Mühlbach 2008”.

Vezi și VIDEO: Păuni, fazani, porumbei, iepuri și alte animale de companie, prezentate în expoziție la Sebeș

Crescătorii de păsări și animale mici au prezentat oferta și au dat detalii despre cum trebuie îngrijite acestea, costurile implicate și posibilitatea de participare la competiții, în cazul exemplarelor valoroase.

YouTube video

Unii dintre aceștia subliniază că această activitate presupune responsabilitate, răbdare și angajament.

La târg, cei interesați au putut vedea și cumpăra:

  • porumbei voiajori: 300 lei 9 exemplare
  • porumbei ”Birmingham”: 100 lei - 5 exemplare
  • porumbei, alte rase: de la 20 lei exemplarul

  • rațe: 100 de lei
  • găini: de la 30 de lei

  • bibilici: 150 lei
  • canari: 100 lei

  • iepuri: 100 lei
