VIDEO: Octavian Drăgoiu din Alba Iulia, pe primul loc la snowboard în cadrul competiției Arena Freestyle Open 2026 de la Păltiniș

Octavian Drăgoiu din Alba Iulia a câștigat primul loc la categoria Snowboard băieți ”grooms”, în cadrul competiției Arena Frestyle Open 2026 de la Păltiniș Arena. Evenimentul a adunat la start peste 40 de concurenți, schiori și snowboarderi din întreaga țară, dornici să își testeze limitele pe un snowpark proaspăt amenajat, special pentru competiție.

Octavian spune că a participat la această competiție în fiecare an și că va trece la următoarea grupă (rookies, peste 14 ani). Acesta a precizat că a avut ocazia să învețe multe ”trick”-uri de la competitorii cu mai multă experiență.

Traseul de concurs a fost conceput astfel încât să ofere provocări atât pentru riderii aflați la început de drum, cât și pentru cei avansați, transmit organizatorii. Acesta a fost structurat pe cinci platforme, care au format două linii distincte.

Competiția

Concurenții au avut la dispoziție elemente variate, de la rail uri și box uri tehnice, până la kickere spectaculoase, care au permis execuții fluide și combinații complexe de trick-uri. Diversitatea elementelor a pus accent pe creativitate, control și stil, transformând fiecare coborâre într un adevărat show.

Vremea a fost una ideală pentru freestyle, cu temperaturi plăcute și condiții excelente de zăpadă. Competiția a fost extrem de strânsă. Publicul a fost prezent în număr mare la baza pârtiei, urmărind evoluțiile celor mai buni rideri și creând o atmosferă energică, specifică evenimentelor de freestyle de top.

Programul competiției s a desfășurat pe parcursul a două zile. Vineri au avut loc antrenamentele oficiale, între orele 10:00 și 16:00, perioadă în care sportivii s au acomodat cu elementele snowpark ului și au testat diferite linii.

Sâmbătă, ziua concursului, a început cu ședința tehnică, urmată de manșele oficiale de antrenament, apoi de două manșe de calificări și trei manșe de finale. Lupta pentru podium a fost una intensă, pozițiile fiind disputate până în ultima manșă din finală, atât la schi, cât și la snowboard.

Premiile

Rezultate Arena Freestyle Open 2026

Ski grooms 14 ani

Patrick Buțiu – 12 ani, Sibiu

Ski rookies 14-17 ani

1. Torok Zalan – 17 ani, Cluj

2. Albert Nicolae – 14 ani, Brașov

3. Dorian Neculoiu – 17 ani, Brașov

Ski adulți

1. Pap Koppany – 29 ani, Miercurea Ciuc

2. Marton Antal – 24 ani, Miercurea Ciuc

3. Hollo Halman – 25 ani, Miercurea Ciuc

Snowboard fete – rookies

1. Emoke Fejer – 14 ani, Miercurea Ciuc

2. Krisztina Garbea – 14 ani, Miercurea Ciuc

Snowboard fete – adulți

1. Iulia Șerbu – 18 ani, Sibiu

Snowboard băieți, grooms

1. Octavian Drăgoiu – 13 ani, Alba Iulia

2. Kassay Vazul – 13 ani, Miercurea Ciuc

3. Eduard Lorincz – 12 ani, Sibiu

Snowboard băieți, rookies

1. Theodor Petre – 14 ani, Brașov

2. Elod Goga Molnar – 14 ani, Miercurea Ciuc

3. Ștefan Cocioabă – 16 ani, Sibiu

Snowboard băieți, adulți

1. Matyas Iszlay – 25 ani, Miercurea Ciuc

2. Victor Bărbulescu – 24 ani, Sibiu

3. Zoltan Reisz – 25 ani, Miercurea Ciuc

sursa: Comunicat de presă Arena Freestyle Open 2026 - Păltiniș Arena

credit foto: hila.ro

