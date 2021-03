O firmă care execută lucrări la rețeaua de canalizare din Alba Iulia a fost amendată. Primarul iși cere scuze pentru disconfort

Elevii de clasa a VIII-a care vor să-și continue studiile la Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia pot opta pentru pregătire online la admitere, pusă la dispoziție de reprezentanții unității de învățământ.

Este vorba despre ore pentru specializările din domeniile Muzică și Arte Plastice/Arhitectură.

Înscrierile pentru pregătiri se fac la adresele de e-mail: admitere.muzica@gmail.com și admitere.artealba@gmail.com, cu precizarea numelui și a prenumelui elevului, număr de telefon părinte, e-mail de Gmail pt elev de forma nume.prenume@gmail.com și școala de proveniență.

Elevii trebuie să aibă acces la un dispozitiv de comunicare prin internet dotat cu cameră web orientabilă și difuzoare, pentru comunicare și analiza lucrărilor în timp real.

Pentru elaborarea lucrărilor, au nevoie de următoarele materiale, după caz:

Desen: bloc de desen format A3, creioane cu grafit de mai multe durități, o cutie de carton cu dimensiuni cât mai apropiate de cub și suprafața cât mai puțin colorată; un vas din material opac, mai înalt decât cutia aleasă (ulcior, carafă etc.); un obiect organic (măr, cartof etc.)

Pictură: bloc de desen format A3; vopsele de apă (tempera, guase etc.) la tub; pensule pentru apă de mai multe dimensiuni; vas pentru apă și paletă pentru amestecul culorilor.

Modelaj: lut sau plastilina pentru modelaj 1-2Kg; cuțit de modelaj (din lemn de preferință); planșetă de lemn sau plastic pe care poate modela (placaj sau tocător de bucătărie); sârmă sau bețe de lemn (ca acelea pentru frigărui) pentru armături.

Program

Muzică

Data / ora / Disciplina / Profesor

13 martie 2021: 9.00 – 11.00 – Teorie – prof. Ioana Croitoru

13 martie 2021: 11.00 – 12.00 – Canto Clasic- prof. Roxana Rusan

20 martie 2021: 9.00 – 11.00 – Teorie – prof. Mihaela Gornic

20 martie 2021: 11.00 – 12.00 – Muzică Tradițională Românească – prof. Teodora Craiu

27 martie 2021: 9.00 – 11.00 – Teorie – prof. Emil Iosif Ciobota

27 martie 2021: 11.00 – 12.00 – Canto Clasic – prof. Georgeta Pluta

17 aprilie 2021: 9.00 – 11.00 – Teorie – prof. Emilia Ciobota

17 aprilie 2021: 11.00 – 12.00 – Muzică Tradițională Românească – prof. Bereczki Mihaela

24 aprilie 2021: 9.00 – 11.00 – Teorie – prof. Laurențiu Truță

24 aprilie 2021: 11.00 – 12.00- Canto Clasic/Muzică Tradițională Românească – prof. Cristina Stroia / Prof. Adrian Albu

Arte plastice/ Arhitectură

13 martie 2021: 9.00 – 12.00 – Studiu Volum – prof. Alexandrina Filip

20 martie 2021 – 9.00 – 12.00 – Studiu Culoare – prof. Cristina Pop

Potrivit calendarului oficial, admiterea la liceu începe în 19 mai cu eliberarea de către școli a anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini.

