Connect with us

Eveniment

O localitate din Alba a rămas temporar fără apă potabilă, după o avarie la rețea. Precizările Apa CTTA

Publicat

acum 3 minute

Apa CTTA Sucursala Sebeș a anunțat că marți, 13 ianuarie, furnizarea apei potabile va fi întreruptă într-o localitate din județul Alba, din cauza unei avarii.

Compania de apă precizează că, în vederea remedierii avariei produse la rețeaua de distribuție a apei potabile, furnizarea apei potabile în localiatatea Șugag (parțial) este întreruptă.

Echipa de intervenție este pe teren și depune toate eforturile pentru a remedia în cel mai scurt timp această defecțiune.

Reluarea alimentării cu apă potabilă este estimată pentru ora 14:00.

La reluarea furnizării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate. În acest caz clienții sunt rugați să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar, trebuie să fie semnalate la:

  • numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00),
  • la Dispeceratul Sucursalei Sebeș, la numărul de telefon 0733 334 883, în vederea intervenției (în afara programului).
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 3 minute

O localitate din Alba a rămas temporar fără apă potabilă, după o avarie la rețea. Precizările Apa CTTA
Evenimentacum 18 minute

Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor de la Australian Open
legalizarea prostituției
Evenimentacum 49 de minute

Legalizarea prostituției. Un proiect de lege inițiat de liberali stârnește controverse: Am ales reglementarea în locul ipocriziei
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 21 de ore

VIDEO: Ședință extraordinară a Consiliului Local Alba Iulia cu două proiecte: A durat 12 minute și nimeni nu a avut obiecții
Administrațieacum 2 zile

Trei poduri și două drumuri importante, pe lista de investiții a CJ Alba, în 2026
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Care au fost cele mai vândute autoturisme noi în 2025. Numărul înmatriculărilor, în creștere cu 1,6%
Economieacum 14 ore

Câți bani au românii la Pilonul 2 de pensii private. Rezultatele din anul 2025
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o săptămână

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum 2 săptămâni

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 18 minute

Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor de la Australian Open
Actualitateacum 13 ore

FOTO: CSM Unirea a reluat antrenamentele, la începutul anului 2026. Lotul de jucători și noutăți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Ziua Culturii Naționale la Alba Iulia. ”Eminescu – Muzica unui dor”. Evenimente la Depozitul de ceramică veche
Evenimentacum 20 de ore

VIDEO ”Tărtăria”: Melodie hip-hop cu versuri anti Ucraina, UE și teorii ale conspirației, lansată de Cedry2k. Legătura cu Alba
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Evenimentacum 2 zile

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Evenimentacum 4 zile

CNAS a publicat LISTA serviciilor medicale acordate din acest an personelor înscrise în programele naționale de sănătate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 13 ore

Ministerul Educației va testa noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale. Cum se pot înscrie școlile
Educațieacum o zi

Jurnalista Emilia Șercan: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat
Mai mult din Educatie