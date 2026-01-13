O localitate din Alba a rămas temporar fără apă potabilă, după o avarie la rețea. Precizările Apa CTTA

Apa CTTA Sucursala Sebeș a anunțat că marți, 13 ianuarie, furnizarea apei potabile va fi întreruptă într-o localitate din județul Alba, din cauza unei avarii.

Compania de apă precizează că, în vederea remedierii avariei produse la rețeaua de distribuție a apei potabile, furnizarea apei potabile în localiatatea Șugag (parțial) este întreruptă.

Echipa de intervenție este pe teren și depune toate eforturile pentru a remedia în cel mai scurt timp această defecțiune.

Reluarea alimentării cu apă potabilă este estimată pentru ora 14:00.

La reluarea furnizării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate. În acest caz clienții sunt rugați să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar, trebuie să fie semnalate la:

numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00),

la Dispeceratul Sucursalei Sebeș, la numărul de telefon 0733 334 883, în vederea intervenției (în afara programului).

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News