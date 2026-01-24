OPACITATE la Ministerul Economiei: Administratorul special al Fabricii de Arme Cugir, numit pe tăcute din ”rezerva de cadre” a USR

Ministerul Economiei, condus de ministrul Ambrozie Irineu Darău (USR), refuză să ofere informații legate de noul administrator special al Fabricii de Arme Cugir, Marius Rof.

Acesta este politician, fost candidat al alianței Dreapta Unită (formată din USR, PMP și Forța Dreptei) la conducerea Consiliului Județean Alba, în 2024.

Pe contul său de Facebook, Rof a scris că a studiat la Școala de Detectivi Particulari, la Institutul Național de Administrație, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și că are un master în "Științe Penale și Criminalistică" la Universitatea ”1 Decembrie 1918 din Alba Iulia”.

Deși ministerul este controlat de USR, prin Ambrozie Irineu Darău, urmașul în funcție al lui Radu Miruță, un partid care vorbește în teorie despre deschidere și transparență, în practică, lucrurile se schimbă. Instituția practică o opacitate totală legată de numire.

De alfel, colegul de partid, Radu Miruță, conducea ministerul la momentul numirii, în decembrie anul trecut.

Nu este clar de ce a fost ales de Ministerul Economiei pentru funcția de la Fabrica de Arme, în condițiile în care nu am găsit nici un CV public al acestuia, iar reprezentanții ministerului refuză să ofere detalii concrete legate de selecție. În aceste condiții, rămâne coincidența cu apartenența la același partid din care fac parte și ultimii doi miniștrii.

Nicăieri nu este de găsit un anunț legat de procedura de numire, de criterii sau alte detalii care țin de transparență.

Alba24 a făcut o solicitare în baza legii 544/2001, către Ministerul Economiei. Redăm mai jos lista informațiilor solicitate:

Prin prezenta vă solicităm, în baza legii 544, să ne precizați următoarele:

care a fost procedura de numire a domnului Marius Rof în poziția de administrator special al Fabricii de Arme Cugir și câte persoane au concurat pentru funcție

care sunt calificările dovedite de domnul Rof pentru această funcție

locul în care a fost postat anunțul prin care s-a anunțat desemnarea acestuia

CV-ul domnului Rof

suma lunară aferentă acestui post, pe care o va încasa domnul Rof.

Non-răspunsul Ministerului Economiei, la solicitarea Alba24

Ministerul nu acoperă concret nici una din întrebări și a evitat până și informațiile banale, legate de remunararea pentru postul respectiv. A transmis în schimb un răspuns general, în care ne asigură că ”totul s-a făcut legal”.

”Numirea domnului Marius-Nicolae ROF în funcția de administrator special a fost făcută în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsurii pentru accelerarea privatizării, aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificările si completările ulterioare precum și Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările si completările ulterioare.

“În momentul declanşării procesului de privatizare sau oricând după această dată se instituie procedura de administrare specială la societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale deţine pachetul majoritar de acţiuni, prin ordin al ministrului sau prin decizie a conducătorului autorităţii administraţiei publice locale.

Procedura de administrare specială în perioada de privatizare presupune administrarea societăţii comerciale de către un administrator special, selectat de instituţia publică implicată.”

Subliniem faptul că numirea unui administrator special nu se supune procedurii de numire a membrilor consiliilor de administrație a societăților prevăzute în OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere faptul că prin Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 570/17.08.2006 a fost instituită procedura de administrare specială și de supraveghere financiară la Societatea Fabrica de Arme CUGIR S.A, pentru buna administrare a patrimoniului operatorului economic şi pentru protejarea interesului public, precum și având în vedere expertiza și experiența acumulată în diverse domenii de activitate şi funcţii deținute, conducerea ministerului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului a propus și numit pe domnul Marius-Nicolae ROF, în vederea ocupării funcţiei de administrator special la Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A.

Pentru prestațiile efectuate, administratorul special primește o remunerație lunara stabilită conform actelor normative în vigoare, respectiv de către Consiliul de Administrație al Societății Fabrica de Arme Cugir S.A.

Cu stimă,

Serviciul Comunicare și Protocol”

Răspunsul lung al Ministerului Economiei nu răspunde de fapt la nici una dintre întrebările adresate.

USR continuă ”tradiția” instituită de PSD și PNL, de-a lungul anilor. La conducerea celor două fabrici de armament și muniție din Cugir, au fost numiți alternativ oameni de partid.

Spr exemplu, în prezent, UM Cugir, cealaltă fabrică de armament din Cugir, este condusă de directorul Mircea Trifan (care este și președintele PSD Cugir), secondat din poziția de director adjunct de Gheorghe Sava (vicepreședinte al PSD Cugir).

Fabrica de Arme este acum condusă Radu Coroamă, fost angajat SRI și fost șef al structurii de securitate din fabrică.

La vârful celor două fabrici au alternat, de-a lungul anilor, conducerile politice prin oameni impuși succesiv de PNL și PSD.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Ovidiu Hategan Citește toate articolele Ovidiu Hațegan este absolvent al Facultății de Jurnalistică a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu și al unui master în domeniul comunicării și publicității, în cadrul aceleiași instituții de învățământ. A lucrat timp de mai mult timp la ziare precum România liberă - Ediția de Transilvania vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News