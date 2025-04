OPINIE – Lucian Urcan: Alege-i cu grijă pe cei care vor alege în locul tău

Facem alegeri în fiecare zi, în mod mai mult sau mai puțin conștient. Alegem dacă ne ridicăm din pat la auzul alarmei setate în telefon – sau dacă mai stăm “doar un pic”. Alegem dacă luăm mașina spre locul de muncă – sau transportul în comun. Alegem să verificăm prognoza meteo înainte de-a ieși din casă sau ieșim pur și simplu, pe principiul “ce-o fi, o fi”.

Toate alegerile au consecințe, chiar dacă deseori nu le realizăm imediat. La fiecare alegere câștigăm ceva și – cel mai probabil – pierdem altceva.

Dacă zăbovim mai mult în pat dimineața, e posibil să ne simțim mai odihniți. Totodată, pierdem ocazia de-a face sport înainte de începerea lucrului. Pe termen scurt, asta afectează starea de spirit. Pe termen lung, poate afecta sănătatea.

Dacă luăm mașina spre locul de muncă, riscăm să rămânem blocați în traficul de dimineață, de la ora de vârf. Dacă luăm transportul în comun – care are de regulă banda sa dedicată în trafic – depindem în totalitate de programul acestuia.

Dacă nu verificăm prognoza meteo înainte de-a ieși din casă, riscăm să ne prindă ploaia fără umbrela și să facem pneumonie. Dacă luăm umbrela cu noi și totuși nu vine ploaia, riscăm s-o cărăm degeaba sau s-o uităm pe undeva.

Sigur, exemplele de mai sus pot părea puerile – însă ele au efecte atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Atâta doar că nu ne gândim la toate astea din timp.

Realizăm consecințele doar atunci când ne lovim de ele

Simțim efectele lipsei de mișcare doar atunci când ne îngrășam sau încep să ne doară articulațiile – dacă nu ne focusam în avans pe asta.

Realizăm consecințele faptului că depindem de programul transportului în comun doar atunci când întârziem repetat la locul de muncă.

Ne dăm seama c-am ignorat prognoza meteo în momentul în care medicul ne pune diagnosticul “pneumonie”.

… iar atunci ne uităm în urmă și ne gândim la ce am fi putut face.

Am fi putut să ne ridicăm din pat odată cu alarma și – fără a ține cont de oboseala încă resimțită – să mergem să facem sport, dimineața devreme. Am fi putut să alegem alt traseu și în consecință alt timp de deplasare, cu transportul în comun sau cu mașina – ca să evităm întârzierile și sancțiunile aferente lor. Am fi evitat antibioticele menite să vindece pneumonia dacă verificam prognoza meteo și luăm cu noi o umbrela.

Privind în urmă, ne e mereu ușor să realizăm ce ar fi trebuit să facem altfel, că să evităm consecințele neplăcute și să le înlocuim eventual cu urmările dorite. Soluția este, prin urmare, să analizăm un pic mai mult fiecare alegere importantă. Fiecare alegere vine cu consecințe adânci pe termen lung.

Alegerile colective au și ele consecințe de durată

Alegerile locale, parlamentare sau prezidențiale impactează în mod direct viitorul țării la modul general și viitorul fiecărui cetățean, la modul individual. Cei care conduc țara iau măsurile care-i decid acesteia viitorul, viitor din care faci și tu parte (câtă vreme rămâi în țară). Prin urmare, viitorul tău și viitorul țării au o parte comună.

În ce direcție va merge viitorul țării? Păi, în direcția decisă de cei aleși. Ce direcție vor adopta cei aleși? Cel mai probabil, direcția care derivă din discursurile lor, din faptele lor și din doctrina reală a partidului (sau alianței) care-i susține. Atenție: din doctrina reală, cea practicată zi de zi – nu din cea declarativă.

Acordă-ți câteva ore înainte de alegerile care vin (dacă n-ai făcut asta deja), studiază oferta electorală și alege candidatul cu care rezonezi. Pentru că, ulterior, el va alege pentru tine și el îți va influența bună parte a viitorului. Gândește-te unde vrei să-ți fie țara peste câțiva ani și pune ștampila pe buletinul de vot în funcție de asta.

Sigur, va fi nevoie să vezi dincolo de perdelele de fum din media. Să te informezi, să stai la discuții cu cei deja informați. E un efort considerabil, însă e vorba de viitorul tău aici, nu-i așa?

Fă toate astea că să nu realizezi ulterior că nu te-ai informat suficient înainte de-a alege – din cauză că atunci va fi târziu și vei fi deja pus față în față cu consecințele.

Imaginează-ți că peste câțiva ani, tu cel din viitor te vei întâlni cu tine cel din ziua de azi. Te vei felicita sau te vei lua la rost?

Alege-i cu grijă pe cei care vor alege în locul tău.

