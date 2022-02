Orban, despre OUG care a făcut masca obligatorie: Are avizul Consiliului Legislativ. CCR nu s-a documentat

Ludovic Orban, care era premier în perioada în care a fost emisă OUG 192/2020, prin care masca devenea obligatorie, a făcut precizări despre acest act normativ, acum declarat neconstituțional de către CCR.

Acesta susține că a fost respectată legea și că a avut avizul Consiliului Legislativ. ”Este o chichiță procedurală care nu poate fi invocată”, spune Orban.

Orban: Am îndeplinit procedura legală

În opinia sa, CCR nu s-a documentat când a dat decizia.

”Noi am îndeplinit formalitatea. Dacă vă aduceți aminte, OUG a fost adoptată în ședința de guvern la care a fost prezent Klaus Iohannis, când eram în vârful valului doi al pandemiei, cu 10.000 de cazuri pe zi. Noi am trimis spre aviz. Am îndeplinit procedura legală de a solicita avizul din partea Consiliului Legislativ, și noi adoptam și sub rezerva punctului de vedere din partea Consiliului Legislativ. Iar avizul CL a fost favorabil”, a spus Ludovic Orban, pentru DC News.

”Este o chichiță procedurală care nu poate fi invocată. Căci nu era vorba numai de purtatul măștii în aer liber. Era vorba și de învățământul online, de telemuncă, erau mai multe puncte reglementate prin intermediul Ordonanței respective. Noi eram, practic, în nevoia de a adopta cât mai rapid acest act normativ”, susține acesta, potrivit sursei citate.

Rolul Consiliului Legislativ și sancționarea pe baza OUG

Orban mai spune că nu are ce să își asume, că actul normativ a fost necesar în vârful pandemiei, pentru a apăra viața și sănătatea cetățenilor și că ”noi am respectat prevederile”.

Despre amenzile date pe baza ordonanței, a menționat că ”nerespectarea legii se sancționează, iar instituțiile abilitate și-au făcut datoria”.

Actualul președinte al PNL, Florin Cîțu, a declarat că aşteaptă soluţii de la Guvern.

Întrebat despre decizia CCR, acesta spune: ”E o bună întrebare, cred că trebuie să o puneţi Guvernului care era atunci şi nu a respectat paşii legali. Era un alt premier, care astăzi dă lecţii, am văzut pe la televizor”.

Potrivit Art. 79 din Constituția României, Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării şi coordonării întregii legislaţii. Acesta ţine evidenţa oficială a legislaţiei României.

