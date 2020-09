(P) Cheia succesului pentru Ocna Mureș: Echipa primar-președinte consiliul județean-consiliul local-consiliul județean-cetățeni

Veți spune că este un slogan electoral, dar în Ocna Mureș este realitate, este echipa care face performanță. Am să dau câteva exemple:

Băile Sărate – parteneriat între Consiliul Județean Alba și Consiliul Local Ocna Mureș;

Centrul Multifuncțional de Sănătate – parteneriat între Spitalul Județean de Urgență Alba (structură a Consiliului Județean) și Consiliul Local;

reabilitare energetică a clădirii Spitalului Orășenesc Ocna Mureș – parteneriat între Consiliul Județean Alba și Consiliul Local Ocna Mureș ;

alimentarea cu apă Galda – Ocna Mureș;

canalizare Războieni – Cetate;

reabilitare stație de epurare Ocna Mureș și canalizare Uioara De Sus și Uioara de Jos.

Acestea sunt doar câteva exemple care probează, dacă mai este necesar, că împreună putem face lucruri bune, frumoase, trainice. Putem face lucruri care să ne facă viața mai ușoară, mai bună.

Toate aceste investiții au devenit realitate și datorită dumneavoastră, tuturor locuitorilor orașului Ocna Mureș, dar mai ales cu susținerea tuturor celor ce au avut încredere în echipa noastră liberală și ne-au votat în 2016. Votul dumneavoastră de atunci a făcut posibil tot ceea ce am făcut în ultimii 4 ani. Dorințele dumneavoastră din 2016, promisiunile noastre de atunci, astăzi sunt realizări concrete pe care nimeni nu le poate nega. Am promis, am făcut.

Echipa Primar – Președinte Consiliul Județean Alba – Consiliul Local Ocna Mureș- Consiliul Județean Alba este completă și eficientă atunci când și dumneavoastră, locuitorii orașului nosrtru, faceți parte din ea. Și dumneavoastră ați contribuit la toate realizările din perioada 2016-2020 enumerate mai sus. Toată munca noastră comună din ultimii 4 ani s-a făcut pentru locuitorii din Ocna Mureș, pentru dezvoltare, pentru mai binele comunității noastre.

Dumneavoastră sunteți cei care ne susțineți, prin votul dumneavoastră, pentru a realiza în continuare ceea ce ne-am propus noi, ocnamureșenii.

Dumneavoastră sunteți în echipa liberală de care Ocna Mureș are nevoie pentru dezvoltare, pentru investiții în viitorul orașului nostru, în viitorul copiilor noștri.

Continuăm să investim în dezvoltarea turismului balneoclimateric ocnamureșan pentru că trecutul ne obligă să păstrăm, să ducem mai departe renumele Băilor Sărate din Ocna Mureș.

Continuăm să investim în modernizarea învățământului din orașului nostru, atât prin modernizarea clădirilor cât și prin crearea unei baze materiale conforme unui învățământ competitiv și modern, adaptat cerințelor actuale. Educația copiilor noștri trebuie să fie mai presus de interese meschine, personale, egoiste. Educația copiilor noștri este oglinda noastră, a părinților și profesorilor.

Împreună noi toți, noi și dumneavoastră, suntem echipa care astăzi construiește viitorul pentru Ocna Mureș. Vrem cu toții un viitor mai bun, mai liniștit, mai sigur pentru noi, pentru cei ce ne vor urma. Putem să-l facem împreună. Am demonstrat asta și în ultimii 4 ani de administrație liberală. Viitorul este în mâinile noastre, ale tuturor ocnamureșenilor.

Împreună noi toți, Primar, Președintele Consiliului Județean Ion Dumitrel, Consiliul Local Ocna Mureș, Consiliul Județean Alba și dumneavoastră cetățenii orașului, investim în Ocna Mureș!

