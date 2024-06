(P.E.) Alba Iulia are cu cine! În 9 iunie, votează cu Gabriel Pleșa și echipa PNL, singurul motor care a tras pentru Orașul Unirii

Alba Iulia are cu cine! În 9 iunie, votează cu Gabriel Pleșa și echipa PNL, singurul motor care a tras cu folos pentru Orașul Unirii, pentru județ, pentru Europa de acasă!

Din fericire pentru Alba Iulia, alegerile din ziua de duminică, 9 iunie, nu reprezintă vreun punct de cotitură, nici vreo răscruce de drumuri. Lucrurile sunt cât se poate de clare: mergem la vot pentru a păstra orașul și județul pe același drum. Singurul pe care avem dovada clară că lucrurile se întâmplă, concret, pe direcția unei dezvoltări constante, vizibile, durabile.

Alba Iulia vede! Alba Iulia știe! Alba Iulia are cu cine!

Priviți în jurul dumneavoastră! Vă amintiți de Alba Iulia de acum 4 ani? Cu un păienjeniș des de cabluri electrice între stâlpii de iluminat și prin intersecții, cu străzi plombate până la epuizarea morală, ori fără fir de asfalt, fără electricitate, fără apă și canal? Concret și sigur, am făcut lumină, am deschis calea către acasă pentru sute de albaiulieni. Am aprins lumina și am făcut drum pentru utilități.

Vă amintiți Cetatea? Ce animată este astăzi! Ieșim tot mai des, turiștii rămân tot mai mult, și asta pentru că avem și au pentru ce! Am creat evenimente care să ne pună pe harta turismului românesc și nu numai, am deschis Palatul Principilor Transilvaniei, iar fiecare investiție publică a dus la un interes mai mare în rândul mediului privat. Astăzi avem mai multe afaceri, mai mult conținut într-o Cetate deja spectaculoasă.

Dar autobuzele electrice? Așa-i că e altă viață în ele? Alte câteva zeci sunt pe drum, dar vrem să le înlocuim pe toate! Vin și biciclete și nimic nu ne oprește să facem din ele mijlocul nostru de transport preferat.

Toate acestea și multe altele s-au realizat cu ajutorul Uniunii Europene, cu finanțări externe, nerambursabile, bani de care, altfel, nu am fi dispus niciodată! Și, da, banii au fost mereu acolo, pentru toți primarii, dar nu toți cei chemați au și fost aleși! Alba Iulia a avut mereu cu cine și are și astăzi o echipă de proiecte care a devenit model de bune practici, oferind consultanță și ajutor colegilor din alte administrații.

Dacă vrei să fii sigur, votează! Gabriel Pleșa nu iese singur, votul tău contează!

Exemplele reușitelor administrației pe care o conduc pot continua și vor continua și după 9 iunie, cu o singură condiție: MERGEȚI LA VOT! Singurul pericol în care s-ar putea afla orașul nostru este cel cauzat de atitudinea „nu mă mai duc, oricum iese Pleșa, e în regulă, am citit sondajele!” Nu, Pleșa nu iese dacă tu nu ieși! Dacă nu vrei să dai orașul pe mâna lui Șoșoacă, varianta autohtonă, dacă sintagma „ciuma roșie” îți trezește spaime reale, dacă restul candidaților nu doar că nu te conving, dar nu rezonezi deloc cu mahalagismul lor, atunci trebuie să ieși la vot! Nu e doar un drept, e o nevoie, una reală! Tu ai nevoie să votezi, pentru ca realitatea frumoasă și promițătoare a Alba Iuliei de astăzi să nu se transforme în fiasco!

Și, așa cum Gabriel Pleșa nu iese primar singur, la fel nu poate merge singur mai departe! Gabriel Pleșa are nevoie de echipă! Și-a ales-o pe cea mai puternică, echipa consilierilor PNL.

Fără un Consiliu Local unit și dedicat, cu aceeași viziune și interesat să ducă repede și bine la bun sfârșit proiectele propuse, Gabriel Pleșa rămâne un nume și atât.

Scutiți Alba Iulia de întârzieri birocratice, de opoziția de dragul opoziției. Nu uitați, consilierii locali sunt cei care votează proiectele propuse! O echipă profesionistă, unită și dedicată poate lua decizii rapide, fără întârzieri birocratice. Atunci când consilierii împărtășesc aceeași viziune, aprobarea și implementarea proiectelor de dezvoltare a orașului se succed firesc, fără opreliști, cu rezultate vizibile în timp mult mai scurt.

Pentru un viitor mai bun și pentru un oraș de care să fii mândru acum, nu la sfântul-așteaptă, mergi la vot!

Dacă vrei să fii sigur, votează! Pentru Alba Iulia, pentru tine, pentru mine și echipa mea, votul tău contează!

Gabriel Pleșa, Primarul municipiului Alba Iulia

