(P.E.) Comunicat PSD Alba: Susținere puternică din partea premierului PSD, Marcel Ciolacu, pentru dezvoltarea județului Alba

Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a efectuat vineri o vizită de lucru în Alba Iulia, ocazie cu care a transmis un puternic mesaj de susținere pentru dezvoltarea comunităților locale din județul Alba.

De altfel, toate localitățile din județul nostru implementează proiecte de investiții cu finanțare sau cofinanțare din partea Guvernului României. Investițiile vizează, în principal, dezvoltarea infrastructurii rutiere, sportive și culturale, educației, serviciilor medicale, modernizarea patrimoniului cultural, dar și alte proiecte pentru îmbunătățirea calității vieții: extinderea rețelei de apă, canalizare, gaz metan, iluminat public, amenajarea de parcuri și zone de agrement etc.

Vizita a început cu prezența premierului la fabrica „Apulum”, cel mai mare producător de porțelan din România, cu o tradiție de peste 50 de ani în domeniu. Vizita la această companie nu a fost întâmplătoare, ci a făcut parte din programul național ”Cumpără românește” inițiat de Partidul Social Democrat și derulat și în județul Alba.

Marcel Ciolacu a continuat apoi programul cu o serie de întâlniri și activități menite să evidențieze importanța dezvoltării educației și a mediului de afaceri în județul Alba. Astfel, premierul a vizitat Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, specializat pe învățământul profesional și dual, unde a purtat discuții atât cu elevii, cât și cu reprezentanți ai mediului de afaceri local.

De asemenea, vizita a inclus și o oprire la Catedrala Încoronării, unde Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop de Alba Iulia, subliniind importanța dialogului cu biserica și a valorilor spirituale în comunitate.

Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia a fost de asemenea inclusă în itinerarul vizitei, oferind premierului ocazia de a aprecia patrimoniul cultural și istoric al județului Alba. De altfel, Guvernul României, condus de Marcel Ciolacu, asigură finanțarea necesară pentru consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a Bibliotecii Batthyanum.

Întâlnirile cu reprezentanții administrației locale și ai societății civile au completat agenda zilei, evidențiind angajamentul premierului pentru dialogul și colaborarea eficientă între autorități și comunitate.

La întâlnirea cu delegația guvernamentală și premierul au participat coordonatorul județean al PSD Alba, europarlamentarul Victor Negrescu, candidatul PSD la Consiliul Județean Alba, fostul subprefect Corneliu Mureșan, candidatul PSD la Primăria Alba Iulia, antreprenorul Voicu Vușcan, dar și alți social-democrați din județ.

„Sunt onorat să mă aflu în Capitala istorică a României. PSD Alba are o echipă puternică, are oameni bine pregătiți, care au făcut performanță în zona economică și administrativă. Am vrut să vin să îi încurajez pe toți colegii mei din PSD Alba, să le spun că sunt alături de ei și că vor învinge în pofida tuturor presiunilor. Alba are nevoie de o schimbare de generații în administrația locală. Şi mă bucur să văd că Victor Negrescu a propus aici oameni noi, bine pregătiți şi care au făcut performanță în domeniile în care au activat: Voicu Vușcan, candidatul PSD la Primăria Alba Iulia, un manager de succes, și Corneliu Mureșan, candidatul PSD la CJ Alba, fost subprefect, care vine tot din mediul privat. Județul Alba trebuie condus PENTRU oameni şi nu împotriva lor. Corneliu Mureșan, alături de Voicu Vușcan, pot face schimbarea de care Alba are nevoie”, a spus premierul Marcel Ciolacu.

„Susținerea premierului Marcel Ciolacu pentru #NoulPSDAlba și pentru Planul nostru pentru Alba reprezintă garanția că putem să construim mai mult pentru Alba și mai bine pentru oamenii din frumosul nostru județ. De altfel, președintele PSD a demonstrat deja că ține cu Alba prin fondurile semnificative pe care le-a alocat, din Fondul de rezervă al prim-ministrului, atât pentru organizarea Zilei Naționale a României, cât și pentru investiții în domenii prioritare, precum infrastructura. Sprijinul premierului se poate materializa în multe proiecte pentru dezvoltarea județului cu oamenii potriviți în fruntea Consiliului Județean și primăriilor din Alba”, a transmis coordonatorul județean al PSD Alba, europarlamentarul Victor Negrescu.

„Prezența domnului prim-ministru, Marcel Ciolacu, în județul Alba este garanția că noua administrație județeană va avea un parteneriat solid cu Guvernul României. În 9 iunie, vom face schimbul de generații la conducerea Consiliului Județean Alba și vom trece la treabă: construim un nou spital, deschidem Alba pentru investitori și creăm locuri de muncă, construim o sală polivalentă și vrem să aducem 1,5 miliarde de euro fonduri europene în județ. Așa că, i-am transmis domnul prim-ministru Marcel Ciolacu că avem nevoie de un sprijin guvernamental puternic pentru a readuce județul Alba pe drumul cel bun”, a spus candidatul PSD la președinția Consiliului Județean Alba, Corneliu Mureșan.

„Mă bucură interesul arătat de Premier pentru Alba Iulia și Alba. Mă onorează susținerea lui și sunt convins că, după 9 iunie, între administrația locală și Guvern va exista un parteneriat funcțional. Pentru că, mai departe de orice, mai departe de cuvinte și declarații, mă interesează ca Alba Iulia să beneficieze de sprijin. Mai simplu spus, vom avea nevoie de bani de la Bugetul de Stat pentru a transforma multe din așteptările albaiulienilor în realitate. Și-i vom primi, pentru că suntem oameni de cuvânt și facem lucrurile cu cap!”, a spus candidatul PSD la Primăria Alba Iulia, Voicu Vușcan.

Vizita de lucru a fost încheiată cu o conferință de presă. Mesajul transmis de prim-ministrul României a fost unul de susținere și implicare activă în proiectele locale, evidențiind importanța solidarității și cooperării pentru construirea unui viitor prosper pentru toți locuitorii județului Alba.

Biroul de Presă al PSD Alba

Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT Organizația Județeană Alba / Executat de S.C. Independent S.R.L. Cod mandatar financiar coordonator: 21240002

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News