(P.E.) Marinela Oană: La Șibot, folosim cu chibzuință banii dumneavoastră!

R: Doamna Primar Marinela Oană, sunteți aproape de finalul primului mandat la conducerea comunei Șibot și am vazut că o să candidați din nou pentru funcția de primar.

MO: Bineînțeles, am început câteva proiecte pe care doresc să le duc la bun sfârșit și pregătim alte câteva proiecte importante pentru întreaga comună.

Știu că unii îmi reproșează faptul că nu am vorbit prea mult despre proiectele pe care le implementăm acum în comună, dar prefer să vorbesc acum, când aceste proiecte sunt finalizate sau aproape de finalizare.

R: Cum ați găsit Primăria atunci când ați preluat-o, în 2020?

MO: Când am preluat mandatul, Primăria era foarte saraca si am să spun doar atât.

În 2020, comuna Șibot avea datorii către:

– BCR, pentru un credit luat în 2007, care se va rambursa total abia în 2027;

– Ocolul Silvic, pentru paza pădurii comunale, unde nu s-au mai achitat facturile și unde aveam și un proces pe rol;

– Aveam datorii catre firme de telefonie, sume importante – ca valoare de plată; Se cumpăraseră telefoane scumpe din banii primăriei, folosite de diverse persoane, multe au ajuns la persoane din afara instituției.

– În urma unui proces început în anul 2012 cu o persoana fizică, pe care Primăria l-a pierdut s-a întocmit un dosar executare silită în anul 2019.

Deoarece la vremea potrivită nu s-au luat măsuri, am fost obligați ca în anul 2022 să plătim despăgubiri de aproximativ 160.000 Ron.

Suma este mare pentru o comuna cu venituri mici ca a noastră. Mai mult decât atât nu am putut folosi unica masină și remorcă a institutiei timp de un an, fiind sub sechestru.

Spun toate acestea în conditiile în care aveam nevoie de ea.

Nu avem Trezorerie în localitate, iar banii se depun în Trezorerie de 3 ori pe săptămână.

Avem 4 sate, gunoiul se încaseaza în fiecare sat o dată pe lună, în plus mai erau drumuri de făcut la diferite instituții ale statului.

Contractul de lucrări pentru canalizarea din Șibot și Balomiru de Câmp era reziliat. A trebuit să refacem licitația pentru canalizare.

Am reușit să încheiem contractul de lucrări pentru canalizare, iar acum lucrările se apropie de final.

Aveam un proiect pentru asfaltare de străzi aprobat cu mult timp în urma care nu avea nici acela licitația pentru lucrări încheiată.

Am reușit sa-l încheiem și pe acesta și să începem lucrările. Acum și acestea sunt spre final.

Să adaug 3 sesiuni pierdute de intabulare gratuită a terenurilor, cetățenii nu plătesc nimic pentru un serviciu care altfel ar costa destul de mult.

Așa au fost folosiți banii comunei în anii dinaintea preluării mandatului de către echipa noastră.

R: Care a fost primul lucru pe care l-ați făcut după ce ați preluat mandatul?

MO: Am identificat surse de finanțare pentru proiectele noastre, astfel încât să cheltuim cât mai puțin din banii cetățenilor și să realizăm cât mai multe.

R: Ați reușit?

MO: Avem în derulare multe proiecte, toate finanțate doar parțial din fondurile comunei, restul provenind din diverse surse de finanțare.

Momentan avem contracte de finantare încheiate pentru următoarele:

Mai avem depuse si alte proiecte care sunt în evaluare.

Precum se vede, am încercat să facem cât mai multe cu cât mai puțini bani luați din bugetul local, care nu este foarte mare, noi fiind o comună destul de mică, dar plasată pe o suprafață mare, cu localități pe cele două maluri ale râului Mureș, destul de greu de administrat.

În unele din satele componente nu s-a făcut nimic în folosul cetățenilor de foarte mulți ani. Apreciez că am fost susținuți de majoritatea membrilor din Consiliului Local, care au văzut interesul comun.

Sper ca la viitoarele alegeri concetățenii mei să fie mai atenți la numele pe care le votează, așa încât PNL să aibă majoritate în Consiliul Local, să ne putem concentra pe ceea ce avem de finalizat și pe noile proiecte, să putem beneficia cât mai mult de fondurile europene care vor veni până în 2027.

Am avut și o permanentă colaborare și sprijinul Prefecturii și al Consiliului Județean Alba, personal al domnilor Ion Dumitrel și Marius Hațegan, care au răspuns solicitărilor noastre.

R: Ce nu ați reușit să realizați?

MO: Ne deranjează neglijența unor concetățeni care aruncă gunoiul în diverse locuri, în loc să îl depoziteze în spațiile speciale, de unde este ridicat periodic de către RER-VEST SA.

Știu că au fost nemulțumiri legate de disconfortul creat de lucrările de canalizare, drumuri din comună, dar nu se poate săpa sau construi fără a se face deranj.

Gospodarii știu că și acasă, atunci când construiești ceva, faci întâi deranj.

R: Ce planuri de viitor aveți?

MO: A fost greu să alegem prioritățile pentru o comună în care nu s-a făcut aproape nimic timp de mulți ani, în ciuda oportunităților oferite de autoritățile județene și de programele de finanțare europene.

Acum va veni rândul revitalizării vieții culturale și sportive, prin reabilitarea căminelor culturale din comună, a amenajării de terenuri de sport .

Odată ce căminele culturale și alte spații în prezent nefolosite vor fi reabilitate, ne putem gândi la activități pentru tinerii și copii din comună.

Locuri de joacă pentru copii vor fi amenajate în toate localitățile.

Suntem deschiși la toate propunerile constructive venite din partea cetățenilor, sarcina noastră este să găsim sursele de finanțare pentru a le transpune dorințele și nevoile în fapte, fără a crește povara lor financiară.

R: În încheiere, doriți să transmiteți ceva cititorilor și implicit, alegătorilor?

MO: Sigur! I-aș ruga să aibă încredere în mine și în echipa pe care am propus-o, suntem oameni care, sub sigla PNL, am dovedit că dorim și putem să facem lucruri pentru comunitate.

Comandat de: PNL Filiala Alba. Distribuit de SC Independent SRL. Cod unic mandatar financiar: 21240015

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News